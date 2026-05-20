Órákon belül ítéletet mondanak Magyarországról: jó hír érkezhet Brüsszelből

A Privátbankár arról ír, hogy az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerda délelőtt teszi közzé új inflációs adatait.

A cikk megjelenéséig 40 európai ország közül csak ötben volt kisebb a pénzromlás, mint nálunk, ezen belül mindössze három EU-s tagországban.

Mint kiderült, a 27 tagországra kiszámított áprilisi harmonizált fogyasztóiár-indexek közül a nyolcadik legalacsonyabb a magyar, 2,6 százalékos értékkel.