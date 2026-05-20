Órákon belül ítéletet mondanak Magyarországról: jó hír érkezhet Brüsszelből

Újabb mítosz dőlt meg: kijöttek a KSH legfrissebb adatai – ilyen Magyarországon az infláció
Nagyon kedvező helyzetben veszi át a kormányzást Magyar Péter.
Az előző kormány beavatkozásainak köszönhetően kiváló alapokról indulhatnak Magyar Péterék.
A Privátbankár arról ír, hogy az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerda délelőtt teszi közzé új inflációs adatait.
A cikk megjelenéséig 40 európai ország közül csak ötben volt kisebb a pénzromlás, mint nálunk, ezen belül mindössze három EU-s tagországban.
Mint kiderült, a 27 tagországra kiszámított áprilisi harmonizált fogyasztóiár-indexek közül a nyolcadik legalacsonyabb a magyar, 2,6 százalékos értékkel.
A portál fölteszi a nagy kérdést is:
mi lesz akkor, ha a körülmények lehetővé teszik, hogy az előző kormány hatósági intézkedéseit – árrésstop, védett üzemanyagárak – kivezesse a Magyar-kabinet?
Emlékeztetnek: nemcsak a kormányrúdnál fordult nagyot velünk a világ, hanem az infláció vonatkozásában is. Nem is olyan régen még nálunk volt az egész Európai Unióban a legmagasabb az éves infláció, s az egész kontinensen is csak néhány országot utasítottunk magunk mögé.
Hangsúlyozzák: néhány hónapja viszont már elégedettebben tekinthetünk mind a kontinentális, mind az uniós szintű rangsorokra, hiszen azoknak már az első felében lehet találni Magyarországot. Más kérdés, hogy
ehhez kellett némi kormányzati beavatkozás,
az előbb egyes élelmiszerekre, majd háztartási cikkekre tavaly tavasszal kivetett árrésstop: mindez az elemzők és a Magyar Nemzeti Bank becslései szerint is mintegy 1,5 százalékponttal mérsékelhette a hazai pénzromlást.
Az intézkedések báziscsökkentő hatása kifutott, így el is kezdett újra felfelé araszolgatni az éves fogyasztóiár-indexünk, ám a hazai infláció még így is állja a sarat a kontinentális összevetésekben – ez derül ki a legfrissebb Privátbankár Európai Inflációs Körképből.
Ez azért biztató, mert egész Európa inflációs nyomással küzd,
írják.
