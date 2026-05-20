Financial Times: Angela Merkelt vagy Mario Draghit küldheti az Európai Unió, hogy a békéről tárgyaljon Putyinnal

Szenzáció: Angela Merkel hozhatja el a békét Ukrajnában, hivatalosan is felkérhetik közvetítőnek
Kulcspozícióban térhet vissza a volt kancellár.
A végleges döntés a jövő héten várható.
A Financial Times arról ír, hogy Angela Merkel volt német kancellárt, vagy Mario Draghi volt olasz miniszterelnököt küldené az Európai Unió tárgyalni Oroszországgal azért, hogy lezárják végre az orosz-ukrán háborút.
A lap szerint
a végleges döntés a jövő héten várható, az EU külügyminiszteri csúcsán, Cipruson
– vagyis konkrétumokról van szó, nem csupán pletykáról.
Ennek ellenére a lap értesüléseit a német kormány hivatalosan nem erősítette meg, nem adtak információkat arról sem, hogy Draghin és Merkelen kívül kit mérlegelnek még az EU-s vezetők, mint potenciális főtárgyaló – írja a Portfolio.
Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban arról beszélt: Gerhard Schröder volt német kancellárral szívesen tárgyalna,
ám ezt az EU-tagállamok kizárták.
Emlékeztetnek: az unió korábban teljesen elzárkózott az Oroszországgal való tárgyalásoktól.
Úgy tűnik, hogy
miután az Egyesült Államok felvette a kapcsolatot Moszkvával Trump megválasztása után, és az európaiakat meg sem hívták, az uniós politikusok úgy érezhették, hogy nekik is lépniük kell valamit,
ha nem akarják kizárni magukat a saját jövőjükből.
Ezt is ajánljuk a témában
Kulcspozícióban térhet vissza a volt kancellár.
Nyitókép: Andrew Medichini, tulajdonos: MTI/MTVA
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az ukrán elnök szerint Ukrajna megérdemli az uniós tagságot.
Óriási nukleáris hadgyakorlatba kezdett Oroszország és Belarusz.
Hszi Csin-ping lényegében beszólt Putyinnak a háború kapcsán, kérdés, hogy ennek mi lesz a következménye.