Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin mario draghi angela merkel orosz-ukrán háború oroszország

Financial Times: Angela Merkelt vagy Mario Draghit küldheti az Európai Unió, hogy a békéről tárgyaljon Putyinnal

2026. május 20. 07:45

A végleges döntés a jövő héten várható.

2026. május 20. 07:45
null

A Financial Times arról ír, hogy Angela Merkel volt német kancellárt, vagy Mario Draghi volt olasz miniszterelnököt küldené az Európai Unió tárgyalni Oroszországgal azért, hogy lezárják végre az orosz-ukrán háborút.

A lap szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a végleges döntés a jövő héten várható, az EU külügyminiszteri csúcsán, Cipruson 

– vagyis konkrétumokról van szó, nem csupán pletykáról.

Ennek ellenére a lap értesüléseit a német kormány hivatalosan nem erősítette meg, nem adtak információkat arról sem, hogy Draghin és Merkelen kívül kit mérlegelnek még az EU-s vezetők, mint potenciális főtárgyaló – írja a Portfolio.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban arról beszélt: Gerhard Schröder volt német kancellárral szívesen tárgyalna, 

ám ezt az EU-tagállamok kizárták.

Emlékeztetnek: az unió korábban teljesen elzárkózott az Oroszországgal való tárgyalásoktól.

Úgy tűnik, hogy 

miután az Egyesült Államok felvette a kapcsolatot Moszkvával Trump megválasztása után, és az európaiakat meg sem hívták, az uniós politikusok úgy érezhették, hogy nekik is lépniük kell valamit,

 ha nem akarják kizárni magukat a saját jövőjükből.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Andrew Medichini, tulajdonos: MTI/MTVA

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2026. május 20. 10:04
Direkt el akarják baszni? MerkelNÉ is akar sámlin ülni?
Válasz erre
2
0
nuevas-reglas
2026. május 20. 09:01
Hogyhogy nem a karpatok nindzsajat ?
Válasz erre
0
2
gyzoltan-2
2026. május 20. 08:46
Angela Merkel nagy előnyének látszik, hogy anyanyelvén szólhatott az izraeli parlamenthez..! Azt nem tudni, hogy Mario Draghit is, patikus édesanyja, jezsuita nevelés mellett, felvértezett e hasonló képességgel..?!
Válasz erre
2
0
angeleye
2026. május 20. 08:35
Tessék választani! Hányós hasmenés, vagy tüdőgyulladás. És ezek a jobbik verziók.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!