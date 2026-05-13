05. 13.
szerda
vlagyimir putyin tárgyalás béke angela merkel Gerhard Schröder orosz-ukrán háború németország

Szenzáció: Angela Merkel hozhatja el a békét Ukrajnában, hivatalosan is felkérhetik közvetítőnek

2026. május 13. 06:21

Kulcspozícióban térhet vissza a volt kancellár.

2026. május 13. 06:21
null

Sokan Angela Merkelt, Németország volt kancellárját tartják a legalkalmasabb közvetítőnek az Európai Unió és Oroszország közötti tárgyalásokhoz – erről a Világgazdaság ír a Spiegel és az ukrán RBC információi alapján. Mint kiderült, Merkelt azért tartják sokan a legjobb jelöltnek a közvetítői szerepre, mivel 

személyesen ismeri Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Vlagyimir Putyin orosz elnököt is.

Pozitívumnak tartják, hogy az egykori kancellár már hosszabb ideje visszavonult a politikától.

Hozzáteszik: egyelőre nem érkezett hivatalos megkeresés Angela Merkel részvételével kapcsolatban, és Merkel irodája arra a kérdésre sem adott választ, hogy a korábbi politikus hajlandó lenne-e elvállalni ezt a szerepet.

Hangsúlyozzák, hogy az európai országok közvetlenül kívánnak részt venni a Oroszországgal folytatott párbeszédben, figyelembe véve az Amerikai Egyesült Államok korábbi közvetítői tapasztalatait. Wolfgang Ischinger, a Müncheni Biztonsági Konferencia elnöke kijelentette, hogy 

a közvetítőnek az egész Európai Unió szintjén széles körű támogatottsággal kell rendelkeznie.

Emlékeztetnek: Vlagyimir Putyin orosz államfő közvetítőként szeretné felkérni az orosz–ukrán béketárgyalásokon a korábbi német kancellárt, Gerhard Schrödert, mivel őt tartja az Európai Unió legalkalmasabb jelöltjének erre, és ez úgy tűnik, hogy nem teljesen elvetélt ötlet, bár Németországban sokan elutasítják. Egy biztos: 

az SPD külpolitikai szakértői nem utasítják el csípőből Vlagyimir Putyin javaslatát.

Adis Ahmetovic, az SPD parlamenti csoportjának külpolitikai szóvivője szerint ha az egyik feltétel a volt német kancellár részvétele, akkor ezt alaposan meg kell fontolni, szoros konzultáció keretében európai partnereikkel, és nem szabad kategorikusan kizárni előre – írják.

Mint megírtuk, a német sajtó belengette, hogy Berlin Frank-Walter Steinmeier államfő jelölését is fontolgatják.

Nyitókép: Annegret Hilse/Sven Simon/AFP

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pipa89
•••
2026. május 13. 08:37 Szerkesztve
Na, minek van Németországnak választott kancellárja, ha nem tárgyalóképes? A nyugdíjasokat kell behívni? És Putyin kutyái is jelen lesznek? Jut eszembe: most már nem fekete seggű Putyin, lehet vele tárgyalni? Vagy csak Orbánnak volt tilos tárgyalni vele? Apropó! Orbánék orosz szivárogtatásáról is kiderült, hogy kamu ahogy a gödi aksigyár szivárgása is az volt. Írja már valaki a választások előtti vádak listáját és azt, hogy ezek listázva mikor kerültek megcáfolásra???? Ez mehetne a Facebookra felvilágosítási célzattal! Értsük már meg végre, hogy miért vesztettünk!
banya05
2026. május 13. 08:35
"Pozitívumnak tartják, hogy az egykori kancellár már hosszabb ideje visszavonult a politikától." EZT én is pozitívumnak tartom. Most más nem jut eszembe.
koron-kivuliek
2026. május 13. 08:35
Wir schaffen das :D Eleg nagy szegyen ez Merz kancellarnak a muttit kell visszahivni, hogy megoldja :D
chief Bromden
2026. május 13. 08:13
Berlinben tárgyalnak? A régi ismerős irodákban?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!