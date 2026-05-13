Emlékeztetnek: Vlagyimir Putyin orosz államfő közvetítőként szeretné felkérni az orosz–ukrán béketárgyalásokon a korábbi német kancellárt, Gerhard Schrödert, mivel őt tartja az Európai Unió legalkalmasabb jelöltjének erre, és ez úgy tűnik, hogy nem teljesen elvetélt ötlet, bár Németországban sokan elutasítják. Egy biztos:
az SPD külpolitikai szakértői nem utasítják el csípőből Vlagyimir Putyin javaslatát.
Adis Ahmetovic, az SPD parlamenti csoportjának külpolitikai szóvivője szerint ha az egyik feltétel a volt német kancellár részvétele, akkor ezt alaposan meg kell fontolni, szoros konzultáció keretében európai partnereikkel, és nem szabad kategorikusan kizárni előre – írják.