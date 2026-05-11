vlagyimir putyin gerhard schröder béke Frank-Walter Steinmeier orosz-ukrán háború

Alakul az orosz-ukrán béke tárgyalócsapata: Gerhard Schröder mellé a jelenlegi német államfő is bekerülhet

2026. május 11. 08:53

A javaslat értelmében Steinmeier a Vlagyimir Putyin által korábban bedobott Gerhard Schröderrel együttműködve alkothatna egyfajta „tárgyaló duót”.

A Spiegel arról ír, hogy Frank-Walter 

Steinmeier jelenlegi német államfő kinevezését mérlegelik az Európai Unió hivatalos békeközvetítői posztjára az orosz–ukrán konfliktusban. 

A német kormánykoalíció forrásai szerint a diplomáciai tapasztalattal rendelkező politikus alkalmas lehet a felek közötti párbeszéd előmozdítására, tudjuk meg.

A javaslat értelmében Steinmeier a Vlagyimir Putyin által korábban bedobott Gerhard Schröderrel együttműködve alkothatna egyfajta „tárgyaló duót”. Bár az ötlet támogatói szerint ez a párosítás hatékonyabb lehetne, 

a hivatalos Berlin határozottan elutasítja Schröder önálló szerepvállalását, 

amit az orosz propaganda részének tekintenek – tudósít a KárpátHír.

Hozzáteszik: Steinmeier államfői terminusa 2027 elején jár le, így a közeljövőben szabaddá válik nemzetközi feladatok ellátására. A politikus korábban már részt vett a háború előtti diplomáciai rendezési kísérletekben, így mély ismeretekkel rendelkezik a konfliktus hátteréről, írják.

Hangsúlyozzák, hogy a 82 éves exkancellár, 

Gerhard Schröder továbbra is szoros kapcsolatot ápol az orosz elnökkel,

 és nem határolódott el a Kreml politikájától az invázió óta sem. Emiatt az SPD-n belül is megosztott a tagság: többen a pártból való kizárását szorgalmazzák orosz gazdasági kötődései miatt.

A német kormány valamiért úgy véli, Putyin javaslata Schröder közvetítői szerepéről „kizárólag a német politikai elit és az európai szövetségesek közötti bizalmatlanság szítására” szolgál. Berlin ezért hangsúlyozza, hogy csak olyan közvetítő jöhet szóba, aki „az uniós érdekeket képviseli” – írják. 

Nyitókép: Jurij Kocsetkov, tulajdonos: MTI/MTVA

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2026. május 11. 10:37
Bundeseule, azaz a "szövetségi bagoly" ahogy Steinmeiert nevezik természetesen az EU érdekeit képviselné. Német édekeket eddig sem vette figyelembe. Szerintem elég lesz ha 2035-ben elkezdik fontolgatni ki és hogyan próbáljon béketárgyalásokat kezdeményezni. Addigra Putyin már Kijevben is megnyitja az orosz helytartói irodáját...
Nasi12
2026. május 11. 10:18
Kaja már lenne. Májas hurka. Vagyis Kaja kallasra nincs szükség. :)
kirvik3
2026. május 11. 09:29
Vagyis 2027 elejéig még biztosan ne tárgyaljanak. Mennyi fegyverrel lehet még addig üzletelni!
VitaLIN
•••
2026. május 11. 09:29 Szerkesztve
"...a hivatalos Berlin határozottan elutasítja Schröder önálló szerepvállalását, " Persze, hogy elutasítják, mivel nem kizárt, hogy a következő kormányfő is lenne egyben, mivel a jelenlegi "máris szomszéd" eléggé elutasított hozzá. Habár: "Berlin ezért hangsúlyozza, hogy csak olyan közvetítő jöhet szóba, aki „az uniós érdekeket képviseli” - szerintük a jelenlegi "EU-s hölgykoszorú" megfelel ennek a kitételnek..... :(
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!