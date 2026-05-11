Történelmi fogolycsere jöhet Ukrajna és Oroszország között
Egyesült Államok vállalt garanciát a megállapodás végrehajtására.
A javaslat értelmében Steinmeier a Vlagyimir Putyin által korábban bedobott Gerhard Schröderrel együttműködve alkothatna egyfajta „tárgyaló duót”.
A Spiegel arról ír, hogy Frank-Walter
Steinmeier jelenlegi német államfő kinevezését mérlegelik az Európai Unió hivatalos békeközvetítői posztjára az orosz–ukrán konfliktusban.
A német kormánykoalíció forrásai szerint a diplomáciai tapasztalattal rendelkező politikus alkalmas lehet a felek közötti párbeszéd előmozdítására, tudjuk meg.
A javaslat értelmében Steinmeier a Vlagyimir Putyin által korábban bedobott Gerhard Schröderrel együttműködve alkothatna egyfajta „tárgyaló duót”. Bár az ötlet támogatói szerint ez a párosítás hatékonyabb lehetne,
a hivatalos Berlin határozottan elutasítja Schröder önálló szerepvállalását,
amit az orosz propaganda részének tekintenek – tudósít a KárpátHír.
Hozzáteszik: Steinmeier államfői terminusa 2027 elején jár le, így a közeljövőben szabaddá válik nemzetközi feladatok ellátására. A politikus korábban már részt vett a háború előtti diplomáciai rendezési kísérletekben, így mély ismeretekkel rendelkezik a konfliktus hátteréről, írják.
Hangsúlyozzák, hogy a 82 éves exkancellár,
Gerhard Schröder továbbra is szoros kapcsolatot ápol az orosz elnökkel,
és nem határolódott el a Kreml politikájától az invázió óta sem. Emiatt az SPD-n belül is megosztott a tagság: többen a pártból való kizárását szorgalmazzák orosz gazdasági kötődései miatt.
A német kormány valamiért úgy véli, Putyin javaslata Schröder közvetítői szerepéről „kizárólag a német politikai elit és az európai szövetségesek közötti bizalmatlanság szítására” szolgál. Berlin ezért hangsúlyozza, hogy csak olyan közvetítő jöhet szóba, aki „az uniós érdekeket képviseli” – írják.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyesült Államok vállalt garanciát a megállapodás végrehajtására.
Nyitókép: Jurij Kocsetkov, tulajdonos: MTI/MTVA