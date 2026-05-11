vlagyimir putyin volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború fogolycsere donald trump

Történelmi fogolycsere jöhet Ukrajna és Oroszország között

2026. május 11. 07:48

Egyesült Államok vállalt garanciát a megállapodás végrehajtására.

Az RBK Ukraine arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: 

folyamatban van egy ezer-ezer fős fogolycsere előkészítése Oroszország és Ukrajna között.

Mint kiderült, az ukrán államfő szerint a kijevi koordinációs központ már át is adta Moszkvának az érintettek listáját.

Az Egyesült Államok vállalt garanciát a megállapodás végrehajtására, és Washington közvetítőként vesz részt az egyeztetésekben az ukrán elnök információi alapján, aki elmondta: jelenleg is folyamatos kapcsolatban állnak az amerikai féllel annak érdekében, hogy a fogolycsere valóban megvalósuljon.

Emlékeztettek: Donald Trump amerikai elnök korábban háromnapos tűzszünetet javasolt május 9. és 11. között, ezzel együtt vetődött fel ismét a nagyszabású fogolycsere lehetősége.

Közben,

 ahogy azt megszokhattuk, az orosz és az ukrán fél egymást hibáztatja a folyamat lassítása miatt. 

Vlagyimir Putyin szerint Moszkva korábban egy kisebb, ötszáz-ötszáz fős cserét javasolt, amelyre Ukrajna nem reagált megfelelően. 

Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. május 11. 09:08
Ez a jelenet IKEA új reklámfilmjéből van ? Mit árulnak, miért állnak sorba ? Az új svéd húsgolyóért ?
chief Bromden
2026. május 11. 08:14
Zselé újra kihajtja őket a frontra. :(
szilvarozsa
2026. május 11. 07:55
Szerintem az ukrán foglyokat az oroszok nem visszaadják, hanem visszatoloncolják.
