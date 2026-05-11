Történelmi fogolycsere jöhet Ukrajna és Oroszország között

Ukrán drónok csapódtak Lettországba, a lett védelmi miniszter lemondott
Ukrajna megerősítette, hogy ukrán drónokról van szó.
Egyesült Államok vállalt garanciát a megállapodás végrehajtására.
Az RBK Ukraine arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette:
folyamatban van egy ezer-ezer fős fogolycsere előkészítése Oroszország és Ukrajna között.
Mint kiderült, az ukrán államfő szerint a kijevi koordinációs központ már át is adta Moszkvának az érintettek listáját.
Az Egyesült Államok vállalt garanciát a megállapodás végrehajtására, és Washington közvetítőként vesz részt az egyeztetésekben az ukrán elnök információi alapján, aki elmondta: jelenleg is folyamatos kapcsolatban állnak az amerikai féllel annak érdekében, hogy a fogolycsere valóban megvalósuljon.
Emlékeztettek: Donald Trump amerikai elnök korábban háromnapos tűzszünetet javasolt május 9. és 11. között, ezzel együtt vetődött fel ismét a nagyszabású fogolycsere lehetősége.
Közben,
ahogy azt megszokhattuk, az orosz és az ukrán fél egymást hibáztatja a folyamat lassítása miatt.
Vlagyimir Putyin szerint Moszkva korábban egy kisebb, ötszáz-ötszáz fős cserét javasolt, amelyre Ukrajna nem reagált megfelelően.
Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat