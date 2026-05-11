Ukrán drónok csapódtak Lettországba, a lett védelmi miniszter lemondott

Breaking: orosz drónok csapódtak be egy NATO-tagországban, kivonult a katonaság
Ez lehet a válasz az orosz olajinfrastruktúrát ért támadásokra.
Ukrajna megerősítette, hogy ukrán drónokról van szó.
Lemondott Andris Spruds lett védelmi miniszter vasárnap a balti ország területén a héten becsapódott két drón ügyével összefüggésben. Csütörtökön két drón lépett be Oroszország felől a lett légtérbe, majd olajtározó létesítményekbe csapódott.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter vasárnap megerősítette, hogy ukrán drónokról van szó, de
Szibiha orosz ármányt gyanít: szerinte a drónokat Oroszország elektronikus hadviseléssel szándékosan téríette el Lettország felé
az oroszországi célpontoktól.
Mint kiderült, az eset miatt Evika Silina
lett miniszterelnök lemondásra szólította fel Andris Spruds védelmi minisztert,
amiért a drónelhárító rendszereket nem aktiválták időben. Lettország és Litvánia felkérte a NATO-t, hogy erősítse meg a légvédelmet a balti régióban, írják.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez lehet a válasz az orosz olajinfrastruktúrát ért támadásokra.
Nyitókép: MTI/EPA/Toms Kalnins
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Kaja Kallas lesöpörte az új tervet az asztalról.
Nem sok esélyt ad Ukrajnának az orosz elnök.
Nagyon vicces kedvében volt az ukrán elnök. Nem tudni, hogy fog erre reagálni Putyin.