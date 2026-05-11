ukrán drónok andrij szibiha lettország orosz-ukrán háború drón ukrajna oroszország

Ukrán drónok csapódtak Lettországba, a lett védelmi miniszter lemondott

2026. május 11. 06:43

Ukrajna megerősítette, hogy ukrán drónokról van szó.

Lemondott Andris Spruds lett védelmi miniszter vasárnap a balti ország területén a héten becsapódott két drón ügyével összefüggésben. Csütörtökön két drón lépett be Oroszország felől a lett légtérbe, majd olajtározó létesítményekbe csapódott.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter vasárnap megerősítette, hogy ukrán drónokról van szó, de 

Szibiha orosz ármányt gyanít: szerinte a drónokat Oroszország elektronikus hadviseléssel szándékosan téríette el Lettország felé

az oroszországi célpontoktól.

Mint kiderült, az eset miatt Evika Silina 

lett miniszterelnök lemondásra szólította fel Andris Spruds védelmi minisztert,

amiért a drónelhárító rendszereket nem aktiválták időben. Lettország és Litvánia felkérte a NATO-t, hogy erősítse meg a légvédelmet a balti régióban, írják.

Nyitókép: MTI/EPA/Toms Kalnins

 

 

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
schwabisch2026
2026. május 11. 10:21
Lemondott? Miért? Eltalálta az egyik?
billysparks
2026. május 11. 09:51
Mit ad Isten, tényleg ukrán drónok voltak. Pedig a tiszás trollok megesküdtek rá - tuti forrásból- hogy az oroszok megtámadták a NATO -t.
Obsitos Technikus
2026. május 11. 09:24
Persze ha sokat ugráltok, akkor Lettországból könnyen lehet Voltország...
Toma78
2026. május 11. 09:16
Hát persze mindenről Putyin meg az Orbán tehet... Egy hónapja még óriasi volt a harci kedv az oroszok ellen, hogy majd ők megmutatjátok a NATO csapatokkal közösen. Most még két kósza drónnal se tudnak elhárítani amit az ukrán haver lőtt ki? Jól tették az oroszok ha az elhárító rendszerükkrel hozzájuk terelték az ukrán drónokat, legalább szembesülnek vele, hogy ez nem játék itt nincs újra játszom gomb...🙈👎
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!