Brüsszel NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Magyar Péter Mark Rutte

Brüsszelben jelentette be Magyar Péter, küld-e fegyvereket Ukrajnába

2026. május 28. 21:30

Mark Rutte NATO-főtitkárral tárgyalt csütörtökön a miniszterelnök.

null

Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a mai nap folyamán tárgyalt Mark Rutte NATO-főtitkárral.

„Fontos megbeszélést folytattam Mark Rutte NATO-főtitkárral Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai-védelmi szövetségének. Mark Rutte főtitkár úrral egyetértettünk abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében.

Elmondtam a főtitkár úrnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba.

Mark Rutte tájékoztatott a július 7-8-i ankarai NATO-csúcs előkészületeiről és a Hormuzi-szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről” – tájékoztatott a miniszterelnök.

Nyitókép: Joe Klamar / AFP

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Apik
2026. május 28. 23:48
Fegyvereket??? Nem is lenne mit kuldeni:))) Majd embereket kuld….
kiss.istvan770
•••
2026. május 28. 23:43 Szerkesztve
"Elmondtam a főtitkár úrnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba." Bohóc Peti csak névleg miniszterelnök, a valóságban Ursula és Weber helytartója. A parlamenti képviselőit is néhány Ursula és Weber által megbízott személy válogatta össze, nem Peti. A FŐNÖKEI "TANÁCSÁRA" MINDEN PARANCS ELŐTT FUT EGY-KÉT KÖRT, HOGY A VÁLASZTÓIT MEGTÉVESSZE, AZTÁN MINDENT ALÁÍR. Most tartunk az egy-két körnél, nehogy kurvának nézzék. Pénzt már küld, maximum fél év és mennek a fegyverek is, de nem kizárt, hogy titokban már most is mennek. Amíg Sulyok Tamás az elnök addig reguláris csapatok nem mennek, viszont akiket a parancsnoka"önkéntesnek" kijelöl annak mennie kell. Ha addig nem ér véget a háború, akkor visszajön a sorkatonaság. Aztán számolhatjuk hány fiatalt hoznak zsákban, hűtőkocsiban haza, ha össze tudják szedni a darabjait.
Zsolt75
2026. május 28. 23:40
Putyincsicska😃
zenit7
2026. május 28. 23:38
A csavo nem csinal semmit: “Elmondtam a főtitkár úrnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba.” Kitaposott úton jár! Minek kellett levaltani a zseniális Orbánt????
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!