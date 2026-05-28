Brüsszelben jelentette be Magyar Péter, küld-e fegyvereket Ukrajnába

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Mark Rutte NATO-főtitkárral tárgyalt csütörtökön a miniszterelnök.
Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a mai nap folyamán tárgyalt Mark Rutte NATO-főtitkárral.
„Fontos megbeszélést folytattam Mark Rutte NATO-főtitkárral Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai-védelmi szövetségének. Mark Rutte főtitkár úrral egyetértettünk abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében.
Elmondtam a főtitkár úrnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba.
Mark Rutte tájékoztatott a július 7-8-i ankarai NATO-csúcs előkészületeiről és a Hormuzi-szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről” – tájékoztatott a miniszterelnök.
Nyitókép: Joe Klamar / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az európai nagykövetek a moszkvai figyelmeztetés ellenére elutasították az ukrán főváros elhagyását.
Zelenszkij üzent az oroszoknak, megnevezte az eszkaláció előfeltételét is.
A végleges döntés a jövő héten várható.