Kiderült, naponta mekkora összeget fizet ki a győzteseknek a Szerencsejáték Zrt.

„Amíg nem tudjuk, mennyi pénzt kapunk az MLSZ-től” – vészjelzést küldött az egyik NB I-es focicsapat
A televíziós szerződések mellett a Szerencsejáték Zrt. is szóba került.
A Szerencsejáték Zrt. tavaly 1311 milliárd forint nettó értékesítési árbevételt ért el. A játékosoknak naponta átlagosan 2.73 milliárd forintot fizettek ki.
A Szerencsejáték Zrt. tavaly 1311 milliárd forint nettó értékesítési árbevételt ért el, 6.1 százalékkal többet az előző évinél, a nyereményekkel csökkentett tiszta játékbevétel 2.1 százalékkal 312 milliárd forintra emelkedett – tájékoztatta a társaság csütörtökön az MTI-t.
A közlemény szerint a vállalat EBITDA-mutatója (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 58.8 milliárd forintra nőtt az előző évi 57.6 milliárd forint után. Az adózott eredmény ugyanebben az időszakban 49.1 milliárd forintra esett a 2024-es 50.3 milliárd forintról.
A társaság tavaly rekordösszegű, 247.8 milliárd forintot fizetett a költségvetésbe adók, járulékok, díjak, valamint az egyszeri 100 milliárd forint osztalékfizetés formájában.
Naponta átlagosan 2.73 milliárd, összességben közel ezermilliárd forint nyereményt fizettek ki a játékosoknak, ami 7 százalékkal több, mint 2024-ben.
Az árbevétel mintegy 60 százalékát a földi értékesítést végző csatornák együttes forgalma tette ki, ami 2 százalékos növekedés az előző évhez viszonyítva. Az interaktív értékesítési árbevételek közel 12 százalékkal emelkedtek.
A termékszegmensek közül a földi és online sportfogadás emelkedett a legnagyobb mértékben, mintegy 8.6 százalékkal, a sorsjegyeknél a bővülés 5 százalékos volt. A számsorsjátékokból származó bevétel 1.2 százalékkal mérséklődött. A szegmensek teljesítménye alapján a játékos igények a „gyors ritmusú” termékek irányába mozdult el – írták.
Nyitókép: Balázs Attila / MTI / MTVA