Kiderült, naponta mekkora összeget fizet ki a győzteseknek a Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. tavaly 1311 milliárd forint nettó értékesítési árbevételt ért el, 6.1 százalékkal többet az előző évinél, a nyereményekkel csökkentett tiszta játékbevétel 2.1 százalékkal 312 milliárd forintra emelkedett – tájékoztatta a társaság csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint a vállalat EBITDA-mutatója (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 58.8 milliárd forintra nőtt az előző évi 57.6 milliárd forint után. Az adózott eredmény ugyanebben az időszakban 49.1 milliárd forintra esett a 2024-es 50.3 milliárd forintról.