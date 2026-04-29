Megszólalt a Szerencsejáték Zrt.: tisztázzák a kétségeket a nyolcmilliárd forint ügyében

Darabokra szedhetik a lottósorsolást: így vizsgálják most a rendszert
A hatósági ellenőrzés a sorsolások minden elemére kiterjedhet, miközben a nyeremények kifizetése a megszokott rendben halad.
A Skandináv lottó, a hatos lottó, a Joker és az ötös lottó sorsolásain is telitalálat volt a választások utáni héten.
Mind a négy nyertes jelentkezett a Szerencsejáték Zrt.-nél a négy sorsoláson megnyert összesen több mint 8 milliárd forintos nyereményért – mondta el az InfoRádiónak a társaság vállalati kommunikációs főosztályvezetője, Paulin Ildikó. Hozzátette: a hatósági vizsgálat a sorsolások tisztaságát, a folyamat szabályosságát ellenőrzi.
A portál emlékeztet:
a Szerencsejáték Zrt. a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kezdeményezett
a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a Skandináv lottó, a hatos lottó, a Joker és az ötös lottó sorsolásain elért telitalálatok ügyében. A ritkán tapasztalható „együttállás” ráadásul az április 12-ei választások utáni héten volt, az ötös lottó esetében pedig a játék valaha volt legnagyobb főnyereményét adhatják át, 6,8 milliárd forintot – írják.
Mint kiderült, azután döntöttek az önkéntes hatósági vizsgálat kezdeményezéséről, hogy
a sorsolásokat követően kétség merült fel a sajtóban,
valamint a közösségi-oldalakon a négy játék tisztaságával kapcsolatban.
„A játékok nyertesei jelentkeztek,
tehát mind az ötös, a hatos lottó, a Skandináv lottó és a Joker nyerteseire is fény derült” – ismertette a Szerencsejáték Zrt. vállalati kommunikációs főosztályvezetője az InfoRádióban. Paulin Ildikó kiemelte: négy különböző nyertes jelentkezett és 7-10 nap múlva megkapják a nyereményüket.
Felhívta a figyelmet, hogy
a hatósági vizsgálat teljesen független a nyeremények kifizetésétől.
„A sorsolások rendben voltak, semmilyen fennakadás nem történt. A szerencsések a jogos nyereményeket meg fogják kapni, a vizsgálat ettől független, azt a hatóság a maga ütemezésében elvégzi, és annak az eredményét közzé fogjuk tenni, amint megkapjuk” – hangsúlyozta Paulin Ildikó.
Ezt is ajánljuk a témában
A hatósági ellenőrzés a sorsolások minden elemére kiterjedhet, miközben a nyeremények kifizetése a megszokott rendben halad.
Hangsúlyozza: a vizsgálat a sorsolások tisztaságát ellenőrzi, hogy ez a rendkívül ritka esemény – egy héten belül négy nagy számsoros játéknak a főnyereményét is elvitték –
különös egybeesés, de semmiképpen nem jelent olyasmit, amire bármilyen befolyással volt bárki vagy bármi.
„Meg fogják nézni a sorsolási folyamat szabályosságát, a sorsolási eszközök hitelesítési iratait, a közjegyzői jegyzőkönyveket, az élő sorsolási műsort. Valószínűleg
vizsgálni fogják az informatikai rendszereket, azt, hogy minden fogadáson megtalálható-e a hitelesítő digitális pecsét,
illetve az adatbázisban – ami az összes fogadást tartalmazza – is szerepel-e a hitelesítés, hogy rendben volt az összes adatfájl auditja” – sorolta a főosztályvezető.
Hozzátette: az sem kizárt, hogy a hatóságok megjelenjenek a sorsolási stúdióknál, amit egyébként bármikor megtehetnek, „máskor is bejelentés nélkül szoktak vizsgálódni a revizorok”.
Nyitókép forrása: PETER POWELL / AFP