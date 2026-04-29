Ft
Ft
16°C
4°C
Ft
Ft
16°C
4°C
04. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
joker skandináv lottó szerencsejáték zrt. paulin ildikó lottó vizsgálat

Megszólalt a Szerencsejáték Zrt.: tisztázzák a kétségeket a nyolcmilliárd forint ügyében

2026. április 29. 07:17

A Skandináv lottó, a hatos lottó, a Joker és az ötös lottó sorsolásain is telitalálat volt a választások utáni héten.

2026. április 29. 07:17
Mind a négy nyertes jelentkezett a Szerencsejáték Zrt.-nél a négy sorsoláson megnyert összesen több mint 8 milliárd forintos nyereményért – mondta el az InfoRádiónak a társaság vállalati kommunikációs főosztályvezetője, Paulin Ildikó. Hozzátette: a hatósági vizsgálat a sorsolások tisztaságát, a folyamat szabályosságát ellenőrzi.

A portál emlékeztet: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

a Szerencsejáték Zrt. a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kezdeményezett 

a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a Skandináv lottó, a hatos lottó, a Joker és az ötös lottó sorsolásain elért telitalálatok ügyében. A ritkán tapasztalható „együttállás” ráadásul az április 12-ei választások utáni héten volt, az ötös lottó esetében pedig a játék valaha volt legnagyobb főnyereményét adhatják át, 6,8 milliárd forintot – írják.

Mint kiderült, azután döntöttek az önkéntes hatósági vizsgálat kezdeményezéséről, hogy 

a sorsolásokat követően kétség merült fel a sajtóban,

 valamint a közösségi-oldalakon a négy játék tisztaságával kapcsolatban.

„A játékok nyertesei jelentkeztek, 

tehát mind az ötös, a hatos lottó, a Skandináv lottó és a Joker nyerteseire is fény derült” – ismertette a Szerencsejáték Zrt. vállalati kommunikációs főosztályvezetője az InfoRádióban. Paulin Ildikó kiemelte: négy különböző nyertes jelentkezett és 7-10 nap múlva megkapják a nyereményüket.

Felhívta a figyelmet, hogy

 a hatósági vizsgálat teljesen független a nyeremények kifizetésétől.

„A sorsolások rendben voltak, semmilyen fennakadás nem történt. A szerencsések a jogos nyereményeket meg fogják kapni, a vizsgálat ettől független, azt a hatóság a maga ütemezésében elvégzi, és annak az eredményét közzé fogjuk tenni, amint megkapjuk” – hangsúlyozta Paulin Ildikó.

Ezt is ajánljuk a témában

Hangsúlyozza: a vizsgálat a sorsolások tisztaságát ellenőrzi, hogy ez a rendkívül ritka esemény – egy héten belül négy nagy számsoros játéknak a főnyereményét is elvitték – 

különös egybeesés, de semmiképpen nem jelent olyasmit, amire bármilyen befolyással volt bárki vagy bármi.

„Meg fogják nézni a sorsolási folyamat szabályosságát, a sorsolási eszközök hitelesítési iratait, a közjegyzői jegyzőkönyveket, az élő sorsolási műsort. Valószínűleg 

vizsgálni fogják az informatikai rendszereket, azt, hogy minden fogadáson megtalálható-e a hitelesítő digitális pecsét,

 illetve az adatbázisban – ami az összes fogadást tartalmazza – is szerepel-e a hitelesítés, hogy rendben volt az összes adatfájl auditja” – sorolta a főosztályvezető.

Hozzátette: az sem kizárt, hogy a hatóságok megjelenjenek a sorsolási stúdióknál, amit egyébként bármikor megtehetnek, „máskor is bejelentés nélkül szoktak vizsgálódni a revizorok”.

Nyitókép forrása: PETER POWELL / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. április 29. 10:49
Gondolom mindent szabályosnak találtak saját rendszerükben, így nem jutatják önként magukat börtönbe.
Válasz erre
0
0
ergo07-2
2026. április 29. 09:27
Na, már hallom mindenhol, boltban, futárnál, hogy eddig minden pénzt a fidesz nyúlt le a sorsolásokon. Mennyi gumicsontot dobnak még a falka elé, hogy észre se vegyék, ahogy lepusztítják majd az országot az új naccságos urak, akiknek persze közük se volt a nerhez
Válasz erre
1
0
belbuda
2026. április 29. 08:22
Az egész Szerencsejáték Zrt.köztudottan a fidesz kifizetőhely volt. 🤮🤮🤮
Válasz erre
0
5
optimista-2
•••
2026. április 29. 08:21 Szerkesztve
Te ostoba tyúk, nem a sorsolásnál van a csalás, hanem utána, a következő másodpercben rakják be a nyertes számokat. A pénzt kifizetik a vizsgálat LEZÁRULTA ELŐTT.Elég árulkodó.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!