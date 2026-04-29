védett ár brüsszel magyarország Magyar Péter vizsgálat európai bizottság

Erre ráfaraghatnak Magyar Péterék: nem tetszik Brüsszelnek, ami Magyarországon zajlik, azonnal megindult a vizsgálat

2026. április 29. 14:58

Az Európai Bizottság szerint sérti az uniós jogot a védett üzemanyagárak rendszere.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország és Szlovákia ellen a külföldön nyilvántartásba vett gépjárművek vezetőivel szemben alkalmazott diszkriminatív üzemanyagárak miatt – írja az MTI.

 A brüsszeli testület szerint sérti az egységes piaccal kapcsolatos uniós jog több rendelkezését, hogy Magyarország védett árakat vezetett be a magyar rendszámú járművek vezetői számára, míg a külföldön nyilvántartásba vett járművek vezetőinek magasabb piaci árat kell fizetniük az üzemanyagért.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az Európai Unió Bírósága elé idézték Magyarországot az európai elfogatóparancsra vonatkozó uniós szabályok helytelen átültetése miatt is. A testület szerint a magyar jog helytelenül kötelezi az igazságügyi hatóságokat arra, hogy utasítsák el az európai elfogatóparanccsal kapcsolatos megkeresések teljesítését bizonyos, Magyarországon nem büntetendő bűncselekmények esetében.

Az Európai Bizottság döntésével szembe megy azonban, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök még április 16-án jelezte, Hernádi Zsolttal és a MOL felső vezetésével tárgyalt, amelyet követően bejelentette, Magyarország megtartja a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetében, mondván ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 17 komment

csulak
2026. április 29. 16:30
kivancsi vagyok Poloska csicskakent viselkedik vagy miniszterelnokkent ?
harald
2026. április 29. 16:11
Nosztalgia:: már decemberben érzékenyítés mi emelkedik januártól NEM lesz gázáremelés NAV kommandók a piacokon 3%-os starthitel > piaci CHF-re vált mindennap poloska, folytatásos sorozat Nostaradamus: csak 4 hónapig bírjuk ki, a Zombi-lázadásban felfalják egymást
survivor
2026. április 29. 16:00
A nép megkapta ami jár neki. Hátradől, élvezi.
wadcutter
2026. április 29. 15:40
480 forintos benzint akarok, poloska megígérte a 480 forintot
