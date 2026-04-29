Erre ráfaraghatnak Magyar Péterék: nem tetszik Brüsszelnek, ami Magyarországon zajlik, azonnal megindult a vizsgálat

Valóra válik Magyar Péter fenyegetése: elkaszálja a Tisza a magyar szuverenitást védő szervezetet
Magyar Péter bejelentette, megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt.
Az Európai Bizottság szerint sérti az uniós jogot a védett üzemanyagárak rendszere.
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország és Szlovákia ellen a külföldön nyilvántartásba vett gépjárművek vezetőivel szemben alkalmazott diszkriminatív üzemanyagárak miatt – írja az MTI.
A brüsszeli testület szerint sérti az egységes piaccal kapcsolatos uniós jog több rendelkezését, hogy Magyarország védett árakat vezetett be a magyar rendszámú járművek vezetői számára, míg a külföldön nyilvántartásba vett járművek vezetőinek magasabb piaci árat kell fizetniük az üzemanyagért.
Az Európai Unió Bírósága elé idézték Magyarországot az európai elfogatóparancsra vonatkozó uniós szabályok helytelen átültetése miatt is. A testület szerint a magyar jog helytelenül kötelezi az igazságügyi hatóságokat arra, hogy utasítsák el az európai elfogatóparanccsal kapcsolatos megkeresések teljesítését bizonyos, Magyarországon nem büntetendő bűncselekmények esetében.
Az Európai Bizottság döntésével szembe megy azonban, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök még április 16-án jelezte, Hernádi Zsolttal és a MOL felső vezetésével tárgyalt, amelyet követően bejelentette, Magyarország megtartja a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetében, mondván ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni.
Magyar Péter bejelentette, megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt.
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
***