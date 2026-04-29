Valóra válik Magyar Péter fenyegetése: elkaszálja a Tisza a magyar szuverenitást védő szervezetet

Magyar Péter beiktatását váró miniszterelnök Facebook-oldalán bejelentette, kormánya haladéktalanul megszünteti a Fidesz-kormány által 2024-ben létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatalt.

A Tisza Párt elnöke a kampányidőszak alatt többször is tett utalást arra, hogy kormányra kerülése esetén a hivatalt teljesen megszüntetné. Korábban úgy fogalmazott, „sóval hinti be a Szuverenitásvédelmi Hivatal helyét” – írja a Portfolio.