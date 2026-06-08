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tarr zoltán könyv ingatlan vagyonnyilatkozat

Tarr Zoltán 2000 könyvet is bevallott, tartozása nincsen

2026. június 08. 23:43

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek a 16. kerületben vannak ingatlanai.

2026. június 08. 23:43
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Tarr Zoltán a vagyonnyilatkozata alapján felerészben tulajdonosa egy 916 négyzetméteres 16. kerületi ingatlannak. Szintén egy 16. kerületi, 595 négyzetméteres ingatlannak harmadrészben a tulajdonosa. A tiszás miniszter még 2021-ben vásárolt egy Ford Kugát. Körülbelül 2000 könyve van és tulajdonosa 3 darab bidermeier bútornak. Tarrnak 752.218 forintnyi megtakarítása van különféle megtakarításokban. Mindezek mellett több mint 15 millió forintnyi követelése van. Tartozása nincsen.

Nyitókép forrása: MTI

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Nyitókép: Fotó: Tarr Zoltán Facebook-oldala

 

Összesen 2 komment

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bagira004
2026. június 09. 00:29
Vörösbáró.
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1
0
Welszibard
2026. június 09. 00:26
Ekkora megtakarítást bevallani? Ez komoly? Kit néz hülyének? Nem szégyelli magát volt református létére ekkorát hazudni? A havi fizetése is több volt az EP-ben... Elszámolt legalább azóta nekik rendesen, amióta kirúgták a zsinattól? Szégyellje magát volt keresztyén létére, hogy pont egy nagy jelentőségű vallási esemény (Csiksomlyói Passió) előtt egyetlen Tiszás tollvonással megszüntette a "HATÁRTALANUL" program finanszírozását, így többszáz keresztény tanuló nem tudott elmenni! Imádkozunk önért, hogy ne tegyen még több keresztyénellenes lépést, ha már az egyházához méltatlan lett.
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