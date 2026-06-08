Tarr Zoltán 2000 könyvet is bevallott, tartozása nincsen

Tarr Zoltán a vagyonnyilatkozata alapján felerészben tulajdonosa egy 916 négyzetméteres 16. kerületi ingatlannak. Szintén egy 16. kerületi, 595 négyzetméteres ingatlannak harmadrészben a tulajdonosa. A tiszás miniszter még 2021-ben vásárolt egy Ford Kugát. Körülbelül 2000 könyve van és tulajdonosa 3 darab bidermeier bútornak. Tarrnak 752.218 forintnyi megtakarítása van különféle megtakarításokban. Mindezek mellett több mint 15 millió forintnyi követelése van. Tartozása nincsen.

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