Tarr Zoltán valótlan adatközlésekre bukkant az Edda Műveknél

Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Edda zenekarnak szánt támogatásai között - jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn Facebook-oldalán. Tarr Zoltán közölte: jóváhagyta két olyan cég támogatásainak a visszavonását, amely Pataky Attila előadásaira kért korábban támogatást. A cégeknek vissza kell fizetniük ezeket a pénzeket, "miután az előző, bukott miniszter saját kereteként használt hírhedt ideiglenes kollégium támogatásainak áttekintése közben újabb furcsaságokra bukkantunk" - tette hozzá.

Tájékoztatása szerint 2025 végén százmillió forint támogatást ítéltek meg az Edda Musical - A Kör - országos turné megvalósítására annak ellenére, hogy a támogatást kérvényező cég pár héttel korábban már kapott tízmillió forint támogatást a szóban forgó musical forgalmazására. A két támogatási igény tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. A támogatást kérő ezt a korábbi támogatást nem tüntette fel az igény benyújtásakor, így valótlan adatközléssel befolyásolta a döntést - írta.