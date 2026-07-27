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pataky attila tarr zoltán nemzeti kulturális alap támogatás

Tarr Zoltán valótlan adatközlésekre bukkant az Edda Műveknél

2026. július 27. 10:05

Tájékoztatása szerint 2025 végén százmillió forint támogatást ítéltek meg az Edda Musical - A Kör - országos turné megvalósítására annak ellenére, hogy a támogatást kérvényező cég pár héttel korábban már kapott tízmillió forint támogatást a szóban forgó musical forgalmazására.

2026. július 27. 10:05
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Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Edda zenekarnak szánt támogatásai között - jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn Facebook-oldalán.  Tarr Zoltán közölte: jóváhagyta két olyan cég támogatásainak a visszavonását, amely Pataky Attila előadásaira kért korábban támogatást. A cégeknek vissza kell fizetniük ezeket a pénzeket, "miután az előző, bukott miniszter saját kereteként használt hírhedt ideiglenes kollégium támogatásainak áttekintése közben újabb furcsaságokra bukkantunk" - tette hozzá.

Tájékoztatása szerint 2025 végén százmillió forint támogatást ítéltek meg az Edda Musical - A Kör - országos turné megvalósítására annak ellenére, hogy a támogatást kérvényező cég pár héttel korábban már kapott tízmillió forint támogatást a szóban forgó musical forgalmazására. A két támogatási igény tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. A támogatást kérő ezt a korábbi támogatást nem tüntette fel az igény benyújtásakor, így valótlan adatközléssel befolyásolta a döntést - írta.

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Kiemelte: hasonló történt az Edda Művek - Aréna 2026 koncert esetében is, amikor szintén az ideiglenes kollégium kezelésében lévő közpénzből kapott 150 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást a projekt. A támogatási igény benyújtásakor az érintett cég a tervezett jegybevételt mulasztotta el feltüntetni az adatlapon. A több tízezer forintért árult jegyekből származó bevétel feltüntetésének hiánya ebben az esetben is valótlan adatközlésnek számít - mutatott rá Tarr Zoltán. A tárcavezető hangsúlyozta: ahhoz, hogy független és átlátható kulturális rendszer működhessen Magyarországon, szigorúan átvizsgálnak minden egyes támogatást, mert a közpénz átlátható és elszámoltatható elköltése minden egyes magyar ember érdeke.

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI

 

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Összesen 111 komment

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Sorrend:
tomekjosef
2026. július 27. 11:48
Remélem a diákhitenél is lesz ellenőrzés, ahol a fosos poloska féreg aláírta a milliárdos szerződéseket.
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fitymafake
2026. július 27. 11:47
nyafika 2026. július 27. 11:33 fitymafake 2026. július 27. 11:31 • Szerkesztve Az elios is negatív fényt vetett minden városra ahol a közvilágitást szétbaszták 🤣 .Buktunk is rajta 13 milliárdot.Pedig a pozitív fény mennyivel meghittebb. - Miféle elios, te homokozóba hugyozó mikropöcsű? Anyádat is nekünk kell kúrni, mert mindenhez hülye vagy." A kúráshoz fasz is kéne.Ne légy nagyképű köpcös neked az nincs.😁👍Azt kérded elmebeteg miféle elios?😁👍A sötét fajtádat nemsokára felvilágosítjuk.😁🤣👍
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pollip
2026. július 27. 11:45
Nomen este ómen Tarr mindent letarol!
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Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. július 27. 11:44
Büdös Majka 100 millióival mi van, gyölér?
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