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pósfai gábor milliós megtakarítás lakás vagyonnyilatkozat belügyminiszter

Pósfai Gábor több mint 100 millió forint megtakarítással rendelkezik

2026. június 09. 00:09

A belügyminiszternek többek között több mint 33 millió forintnyi készpénze is van.

2026. június 09. 00:09
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Pósfai Gábor a vagyonnyilatkozata alapján felerészben tulajdonosa egy 558 négyzetméteres ingatlannak. A XI. kerületben 100 százalékos tulajdonában van egy 43 négyzetméteres lakás. A belügyminiszter rendelkezik még szintén a XI. kerületben egy 48 négyzetméteres lakással. 

  • Pósfainak három autója van: két Kia és egy Nissan típusú gépjármű. 
  • Állampapírban 38,3 milliós megtakarítása van a belügyminiszternek. 10,4 millió forintot pedig befektetési jegyben tart. 

A belügyminiszternek mindezek mellett 33.417.718 forintnyi készpénze van. Pósfai rendelkezik még egy 25 millió forintos követeléssel is. 

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Tartozása nincsen Pósfainak. 

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI

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bagira004
2026. június 09. 00:26
Vörösbáró.
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