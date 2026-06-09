Pósfai Gábor több mint 100 millió forint megtakarítással rendelkezik

Pósfai Gábor a vagyonnyilatkozata alapján felerészben tulajdonosa egy 558 négyzetméteres ingatlannak. A XI. kerületben 100 százalékos tulajdonában van egy 43 négyzetméteres lakás. A belügyminiszter rendelkezik még szintén a XI. kerületben egy 48 négyzetméteres lakással.

Pósfainak három autója van: két Kia és egy Nissan típusú gépjármű.

Állampapírban 38,3 milliós megtakarítása van a belügyminiszternek. 10,4 millió forintot pedig befektetési jegyben tart.

A belügyminiszternek mindezek mellett 33.417.718 forintnyi készpénze van. Pósfai rendelkezik még egy 25 millió forintos követeléssel is.