Pósfai Gábor több mint 100 millió forint megtakarítással rendelkezik

Furcsa nevekre bukkantunk Nagy Ervin vagyonnyilatkozatában
20 milliós tartozása is van a színművésznek.
A belügyminiszternek többek között több mint 33 millió forintnyi készpénze is van.
Pósfai Gábor a vagyonnyilatkozata alapján felerészben tulajdonosa egy 558 négyzetméteres ingatlannak. A XI. kerületben 100 százalékos tulajdonában van egy 43 négyzetméteres lakás. A belügyminiszter rendelkezik még szintén a XI. kerületben egy 48 négyzetméteres lakással.
A belügyminiszternek mindezek mellett 33.417.718 forintnyi készpénze van. Pósfai rendelkezik még egy 25 millió forintos követeléssel is.
Tartozása nincsen Pósfainak.
Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI