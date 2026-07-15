Megvan az új budapesti rendőrfőkapitány

A belügyminiszter Lauda Zoltán rendőr dandártábornokot bízta meg a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetésével július 15-ei hatállyal. Visszavonta a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Somssich Gabriella rendőr dandártábornok vezetői kinevezését július 15-ei hatállyal, egyúttal a beosztás ellátásával Kálmán Zsolt rendőr ezredest bízta meg július 16-ai hatállyal.

Pósfai Gábor visszavonta a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitány, Dékány Balázs rendőr dandártábornok vezetői kinevezését július 15-ei hatállyal, és a korábbi Somogy vármegyei rendőrfőkapitányt, Molnár Gábor rendőr dandártábornokot bízta meg a feladatkör ellátásával július 16-ai hatállyal.