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rendőr főkapitányság pósfai gábor belügyminisztérium

Megvan az új budapesti rendőrfőkapitány

2026. július 15. 19:43

Emellett több vármegyei rendőrfőkapitány, vagy helyettes kinevezését visszavonták, helyükre új embereket ültettek.

2026. július 15. 19:43
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Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter – közölte a Belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója 2026. július 14-étől Orosz László nemzetbiztonsági alezredes, akit a miniszter előléptetett nemzetbiztonsági ezredessé. Pósfai Gábor Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest nevezte ki budapesti rendőrfőkapitánynak július 16-ai hatállyal.

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A miniszter visszavonta az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettese, Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy vezetői kinevezését július 15-ei hatállyal, a beosztásba kinevezte Plánk Róbert rendőr ezredest július 16-ai hatállyal.

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A belügyminiszter Lauda Zoltán rendőr dandártábornokot bízta meg a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetésével július 15-ei hatállyal. Visszavonta a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Somssich Gabriella rendőr dandártábornok vezetői kinevezését július 15-ei hatállyal, egyúttal a beosztás ellátásával Kálmán Zsolt rendőr ezredest bízta meg július 16-ai hatállyal.

Pósfai Gábor visszavonta a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitány, Dékány Balázs rendőr dandártábornok vezetői kinevezését július 15-ei hatállyal, és a korábbi Somogy vármegyei rendőrfőkapitányt, Molnár Gábor rendőr dandártábornokot bízta meg a feladatkör ellátásával július 16-ai hatállyal.

Szintén visszavonta Fekete Géza György rendőr alezredes Vas vármegyei rendőrfőkapitányi megbízását július 15-ei hatállyal. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének Takács Tibor rendőr altábornagyot nevezte ki július 16-ai hatállyal.

A miniszter Varga Mihály Vilmos rendőr alezredest nevezte ki a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ állományába igazgatónak július 16-ai hatállyal, akit egyben előléptetett rendőr ezredesnek. Pósfai Gábor a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjének Matuska Zoltán tűzoltó ezredest nevezte ki július 15-ei hatállyal.

 

 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
Ekrü123
2026. július 15. 20:44
Azt ki a fenét érdekel, hogy ki ő? Elég annyit tudni róla, hogy tiszaros báb...
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6
0
tikkadt-szocske
2026. július 15. 20:40
A belügyminisztériumba is bedübörgött a jogállamiságdemokrácia meg az összes európai értékek.
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6
0
hexahelicene
2026. július 15. 20:35
Nem kell szídni a tiszásokat, mivel kormányozni nem tudnak. Nyilván azt teszik, amihez értenek, a terrorhoz, pontosabban a közterrorhoz. A sunyiképű faszi egy eszköz lesz majd a jobboldali lakosság megfélemlítéséhez. Politikai eszköz lesz a "rendőrség", a tiszások politikai fegyvere, azok ellen, akik másként gondolkodnak...
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7
0
pollip
2026. július 15. 20:35
Tisza alkalmazott.
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7
0
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