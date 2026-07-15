Megvan az új budapesti rendőrfőkapitány

Teljes vezetőségcserét hajtott végre a Tisza a rendőrségnél, itt az újabb döntés
Se a budapesti, se az országos rendőr-főkapitányt nem hagyják meg a helyén. Terdik Tamásnak még a szolgálati jogviszonyát is megszüntetik.
Emellett több vármegyei rendőrfőkapitány, vagy helyettes kinevezését visszavonták, helyükre új embereket ültettek.
Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter – közölte a Belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója 2026. július 14-étől Orosz László nemzetbiztonsági alezredes, akit a miniszter előléptetett nemzetbiztonsági ezredessé. Pósfai Gábor Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest nevezte ki budapesti rendőrfőkapitánynak július 16-ai hatállyal.
Ezt is ajánljuk a témában
Se a budapesti, se az országos rendőr-főkapitányt nem hagyják meg a helyén. Terdik Tamásnak még a szolgálati jogviszonyát is megszüntetik.
A miniszter visszavonta az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettese, Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy vezetői kinevezését július 15-ei hatállyal, a beosztásba kinevezte Plánk Róbert rendőr ezredest július 16-ai hatállyal.
A belügyminiszter Lauda Zoltán rendőr dandártábornokot bízta meg a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetésével július 15-ei hatállyal. Visszavonta a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Somssich Gabriella rendőr dandártábornok vezetői kinevezését július 15-ei hatállyal, egyúttal a beosztás ellátásával Kálmán Zsolt rendőr ezredest bízta meg július 16-ai hatállyal.
Pósfai Gábor visszavonta a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitány, Dékány Balázs rendőr dandártábornok vezetői kinevezését július 15-ei hatállyal, és a korábbi Somogy vármegyei rendőrfőkapitányt, Molnár Gábor rendőr dandártábornokot bízta meg a feladatkör ellátásával július 16-ai hatállyal.
Szintén visszavonta Fekete Géza György rendőr alezredes Vas vármegyei rendőrfőkapitányi megbízását július 15-ei hatállyal. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének Takács Tibor rendőr altábornagyot nevezte ki július 16-ai hatállyal.
A miniszter Varga Mihály Vilmos rendőr alezredest nevezte ki a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ állományába igazgatónak július 16-ai hatállyal, akit egyben előléptetett rendőr ezredesnek. Pósfai Gábor a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjének Matuska Zoltán tűzoltó ezredest nevezte ki július 15-ei hatállyal.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt