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ünnepségsorozat belügyminisztérium ünnepség

Lesz augusztus 20-i ünnepség, csak kisebb, mint tavaly

2026. július 14. 17:54

A Belügyminisztérium közlése szerint „az ünnepségsorozat méltó lesz az államalapítás ünnepéhez”.

2026. július 14. 17:54
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Nincs veszélyben az idei augusztus 20-i ünnepségsorozat megvalósítása, a Telexnek a Belügyminisztérium megerősítette, hogy „az ünnepség méltó lesz az államalapítás ünnepéhez”. 

A közlemény szerint a rendezvénysorozaton az esti főprodukció a magyar történelem és államalapítás történetét dolgozza fel majd épületvetítéssel, drónshow-val, lézershow-val és tűzijátékkal. 

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Az esti műsor a Duna Margit híd és Szabadság híd közötti szakaszára fog koncentrálódni, a korábbi évekhez képest kisebb területre.

A lap szerint az idei ünnepség az eredetileg tervezett költségvetés harmadából valósul meg. A programot nemsokára nyilvánosságra hozzák, amint lezárulnak a közbeszerzési eljárások. 

Hétfőn derült ki, hogy a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség néhány héttel a választások után megkötötte első szerződését egy olyan vállalkozással, amelynek egyik tulajdonosa a Tisza Párt korábbi programkoordinátorához, Zelcsényi Miklóshoz köthető.

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A nettó 707 500 forintos megállapodást az Albatros Catering 2025 Kft.-vel írták alá.

Az Albatros Catering közölte, hogy Zelcsényi már nem tulajdonos, jelenleg alkalmazottként dolgozik náluk, és visszautasították az összefonódásra utaló felvetéseket. Állításuk szerint korábbi munkája is azt szolgálta, hogy a rendezvényszervezési piacon a cégek politikai befolyástól függetlenül, piaci alapon juthassanak megbízásokhoz.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

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Összesen 37 komment

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Sorrend:
madre79
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2026. július 14. 18:39 Szerkesztve
Teszek a Tisza szigetekre, Augusztus 20.-a a magyar államalapítás ünnepe!
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hernadvolgyi-2
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2026. július 14. 18:38 Szerkesztve
"Augusztus 20-án az állami ünnep mellett országos Tisza sziget találkozót tartanak Budapesten" Reméljük ez az utolsó tánc, aztán mindennek vége.
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nyafika
2026. július 14. 18:36
Beszartak-a-fideszesek 2026. július 14. 18:32 - Kiverjem a pici kis kukidat? Nyámnyila 13 éves kisfiú?
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tapir32
2026. július 14. 18:36
Magyar Péter toxikus személyiségű, nárcisztikus, szociopata. Virtigli hazudozó. A hazugságát soha nem ismeri el és mindig felmenti magát minden tette, szava és azok következményei alól. Mindig másokat vádol, mert a saját tökéletességén nem eshet csorba. A saját képességeit és jelentőségét eltúlozza és el akarja ismertetni másokkal a nagyszerűségét. Állandóan mások figyelmét követeli, hogy a nagyszerűségét újra és újra csodálják. Beteges.
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