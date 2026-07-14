Lesz augusztus 20-i ünnepség, csak kisebb, mint tavaly

Nincs veszélyben az idei augusztus 20-i ünnepségsorozat megvalósítása, a Telexnek a Belügyminisztérium megerősítette, hogy „az ünnepség méltó lesz az államalapítás ünnepéhez”.

A közlemény szerint a rendezvénysorozaton az esti főprodukció a magyar történelem és államalapítás történetét dolgozza fel majd épületvetítéssel, drónshow-val, lézershow-val és tűzijátékkal.