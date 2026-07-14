Lesz augusztus 20-i ünnepség, csak kisebb, mint tavaly

Egy Tisza-közeli céggel szerződött az állami ügynökség
A kormányváltás után egy Tisza-közelinek tekinthető céggel kötötte első szerződését a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség.
A Belügyminisztérium közlése szerint „az ünnepségsorozat méltó lesz az államalapítás ünnepéhez”.
Nincs veszélyben az idei augusztus 20-i ünnepségsorozat megvalósítása, a Telexnek a Belügyminisztérium megerősítette, hogy „az ünnepség méltó lesz az államalapítás ünnepéhez”.
A közlemény szerint a rendezvénysorozaton az esti főprodukció a magyar történelem és államalapítás történetét dolgozza fel majd épületvetítéssel, drónshow-val, lézershow-val és tűzijátékkal.
Az esti műsor a Duna Margit híd és Szabadság híd közötti szakaszára fog koncentrálódni, a korábbi évekhez képest kisebb területre.
A lap szerint az idei ünnepség az eredetileg tervezett költségvetés harmadából valósul meg. A programot nemsokára nyilvánosságra hozzák, amint lezárulnak a közbeszerzési eljárások.
Hétfőn derült ki, hogy a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség néhány héttel a választások után megkötötte első szerződését egy olyan vállalkozással, amelynek egyik tulajdonosa a Tisza Párt korábbi programkoordinátorához, Zelcsényi Miklóshoz köthető.
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A kormányváltás után egy Tisza-közelinek tekinthető céggel kötötte első szerződését a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség.
A nettó 707 500 forintos megállapodást az Albatros Catering 2025 Kft.-vel írták alá.
Az Albatros Catering közölte, hogy Zelcsényi már nem tulajdonos, jelenleg alkalmazottként dolgozik náluk, és visszautasították az összefonódásra utaló felvetéseket. Állításuk szerint korábbi munkája is azt szolgálta, hogy a rendezvényszervezési piacon a cégek politikai befolyástól függetlenül, piaci alapon juthassanak megbízásokhoz.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán