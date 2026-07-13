Egy Tisza-közeli céggel szerződött az állami ügynökség

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A kormányváltás után egy Tisza-közelinek tekinthető céggel kötötte első szerződését a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség.
A 444 közérdekű adatigénylése szerint a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség néhány héttel a választások után megkötötte első szerződését egy olyan vállalkozással, amelynek egyik tulajdonosa a Tisza Párt korábbi programkoordinátorához, Zelcsényi Miklóshoz köthető.
A nettó 707 500 forintos megállapodást az Albatros Catering 2025 Kft.-vel írták alá.
Az Albatros Catering közölte, hogy Zelcsényi már nem tulajdonos, jelenleg alkalmazottként dolgozik náluk, és visszautasították az összefonódásra utaló felvetéseket. Állításuk szerint korábbi munkája is azt szolgálta, hogy a rendezvényszervezési piacon a cégek politikai befolyástól függetlenül, piaci alapon juthassanak megbízásokhoz.
Az ügynökség szerint a szerződésben szereplő „catering” megnevezés adminisztrációs hiba volt, mert a megállapodás kizárólag előre csomagolt ételcsomagok elkészítésére és kiszállítására vonatkozott. Az ételcsomagokat a szeptemberre tervezett atlétikai világbajnokság szervezőbizottsági ülésének munkaebédjén használták fel.
Mivel az összeg nem érte el az ötmillió forintot, a szabályzat alapján közvetlen szerződéskötésre is lehetőség volt.
Az ügy előzménye, hogy június végén a Belügyminisztérium felmondta a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport milliárdos keretszerződéseit, súlyos pénzügyi kockázatokra hivatkozva. A döntést megelőzően derült ki, hogy az ügynökség még egy 1,64 milliárd forintos megbízást adott a Lounge Event Kft.-nek a Bajnokok Ligája-döntőhöz kapcsolódó feladatokra, annak ellenére, hogy a cég végrehajtás alatt állt.
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