Egy Tisza-közeli céggel szerződött az állami ügynökség

A 444 közérdekű adatigénylése szerint a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség néhány héttel a választások után megkötötte első szerződését egy olyan vállalkozással, amelynek egyik tulajdonosa a Tisza Párt korábbi programkoordinátorához, Zelcsényi Miklóshoz köthető.

A nettó 707 500 forintos megállapodást az Albatros Catering 2025 Kft.-vel írták alá.

Az Albatros Catering közölte, hogy Zelcsényi már nem tulajdonos, jelenleg alkalmazottként dolgozik náluk, és visszautasították az összefonódásra utaló felvetéseket. Állításuk szerint korábbi munkája is azt szolgálta, hogy a rendezvényszervezési piacon a cégek politikai befolyástól függetlenül, piaci alapon juthassanak megbízásokhoz.