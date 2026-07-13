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tisza párt zelcsényi miklós nemzeti rendezvényszervező ügynökség szerződés belügyminisztérium

Egy Tisza-közeli céggel szerződött az állami ügynökség

2026. július 13. 10:22

A kormányváltás után egy Tisza-közelinek tekinthető céggel kötötte első szerződését a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség.

2026. július 13. 10:22
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A 444 közérdekű adatigénylése szerint a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség néhány héttel a választások után megkötötte első szerződését egy olyan vállalkozással, amelynek egyik tulajdonosa a Tisza Párt korábbi programkoordinátorához, Zelcsényi Miklóshoz köthető. 

A nettó 707 500 forintos megállapodást az Albatros Catering 2025 Kft.-vel írták alá.

Az Albatros Catering közölte, hogy Zelcsényi már nem tulajdonos, jelenleg alkalmazottként dolgozik náluk, és visszautasították az összefonódásra utaló felvetéseket. Állításuk szerint korábbi munkája is azt szolgálta, hogy a rendezvényszervezési piacon a cégek politikai befolyástól függetlenül, piaci alapon juthassanak megbízásokhoz.

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Az ügynökség szerint a szerződésben szereplő „catering” megnevezés adminisztrációs hiba volt, mert a megállapodás kizárólag előre csomagolt ételcsomagok elkészítésére és kiszállítására vonatkozott. Az ételcsomagokat a szeptemberre tervezett atlétikai világbajnokság szervezőbizottsági ülésének munkaebédjén használták fel. 

Mivel az összeg nem érte el az ötmillió forintot, a szabályzat alapján közvetlen szerződéskötésre is lehetőség volt.

Az ügy előzménye, hogy június végén a Belügyminisztérium felmondta a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport milliárdos keretszerződéseit, súlyos pénzügyi kockázatokra hivatkozva. A döntést megelőzően derült ki, hogy az ügynökség még egy 1,64 milliárd forintos megbízást adott a Lounge Event Kft.-nek a Bajnokok Ligája-döntőhöz kapcsolódó feladatokra, annak ellenére, hogy a cég végrehajtás alatt állt.

Nyitókép: depositphotos.com

 

 

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Összesen 44 komment

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nyafika
2026. július 13. 12:45
fernandvix 2026. július 13. 12:25 NeMáfernandvix 2026. július 13. 10:57 • Szerkesztve Faszikám Matolcy-nak 12 év alatt volt 360 millió fizetése - Fogatlan lapostetves, hogy jön ide Matolcsy? Elborult az agyad a kannásbortól? Már délelőtt be vagy állva?
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nyafika
2026. július 13. 12:44
bazilka 2026. július 13. 12:38 jó látni, hogy a mandiner most a 444 cikke alapján háborog nyilván 700 ezer forint már akkor összeg mészáros és tiborcz világában, amit már a 444 sem titkolhatott el - Mivan felszopó szektás? Az Orbán lop? Bazd teherbe a kurva anyádat, ahogy felakasztva lógtok a lámpaoszlopon...
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nyafika
2026. július 13. 12:43
Hogyne büdösfaszom...má' csak alkalmazott... Na, ilyenkor jöhet az ÁVH. MOCSKOS TISZA!
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bazilka
2026. július 13. 12:38
jó látni, hogy a mandiner most a 444 cikke alapján háborog nyilván 700 ezer forint már akkor összeg mészáros és tiborcz világában, amit már a 444 sem titkolhatott el
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