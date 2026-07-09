Teljes vezetőségcserét hajtott végre a Tisza a rendőrségnél, itt az újabb döntés

Kirúgta a belügyminiszter a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét
Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot keddi hatállyal mentették fel.
Se a budapesti, se az országos rendőr-főkapitányt nem hagyják meg a helyén. Terdik Tamásnak még a szolgálati jogviszonyát is megszüntetik.
Nem csak az államigazgatásban és a közmédiában „hullanak a fejek”: a szerdai Magyar Közlöny szerint Pósfai Gábor belügyminiszter kezdeményezésére és ellenjegyzésével 2027. január 31-i hatállyal megszüntetik a júniusban menesztett budapesti rendőrfőkapitány szolgálati jogviszonyát. Terdik Tamás rendőr ezredest így Baricska Norbert Tamás egykori józsefvárosi nyomozó, kapitányságvezető váltja a poszton.
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Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot keddi hatállyal mentették fel.
Ő a sokadik a sorban.
A miniszterelnök – a belügyminiszter előterjesztésére – június 8-i hatállyal visszavonta Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, helyette Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízta meg az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésével
Ugyancsak leváltották Tarcsa Csabát, a Készenléti Rendőrség első emberét, az ő helyére Markó Attila István rendőr dandártábornokot nevezték ki.
Szintén váltások történtek
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Minden hétre jut menesztés – legutóbb a Készenléti Rendőrség vezetőjét váltotta le a belügyminiszter.
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