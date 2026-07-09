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balogh jános baricska norbert tamás magyar közlöny

Teljes vezetőségcserét hajtott végre a Tisza a rendőrségnél, itt az újabb döntés

2026. július 09. 06:54

Se a budapesti, se az országos rendőr-főkapitányt nem hagyják meg a helyén. Terdik Tamásnak még a szolgálati jogviszonyát is megszüntetik.

2026. július 09. 06:54
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Nem csak az államigazgatásban és a közmédiában „hullanak a fejek”: a szerdai Magyar Közlöny szerint Pósfai Gábor belügyminiszter kezdeményezésére és ellenjegyzésével 2027. január 31-i hatállyal megszüntetik a júniusban menesztett budapesti rendőrfőkapitány szolgálati jogviszonyát. Terdik Tamás rendőr ezredest így Baricska Norbert Tamás egykori józsefvárosi nyomozó, kapitányságvezető váltja a poszton.

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Ő a sokadik a sorban.

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A miniszterelnök – a belügyminiszter előterjesztésére – június 8-i hatállyal visszavonta Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, helyette Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízta meg az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésével

Ugyancsak leváltották Tarcsa Csabát, a Készenléti Rendőrség első emberét, az ő helyére Markó Attila István rendőr dandártábornokot nevezték ki.

Szintén váltások történtek 

  • a vezérkari főnöki poszton,
  • az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
  • a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság élén,
  • és az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét, Győrfi Pált is menesztették.

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Összesen 21 komment

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Sorrend:
frankie-bunn
2026. július 09. 10:54
Na, és a tisztelt rend őrei hányan szavaztak nem erre ?!
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0
0
tomekjosef
2026. július 09. 09:35
Árad a fos 💩 a poloska akcióban🕷️ felszámolja a demokráciát. Gratulálok tiszá birkák!
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2
0
masikhozzaszolo
2026. július 09. 08:51
Nagyon kevés. Tehát pár embere volt a Fidesznek a rendőrségen. De már írtam, ismerősöm a nemzetbiztonságnál akit nem pontosítok, mondta, a rendőrség ügyészség tele van fideszellenessel. Nem is mondom, hogy Tiszás mert akkor még a Föld csak formálódott, uszkáltak a kontinensek, nem volt még akkor Tisza.
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5
0
johannluipigus
2026. július 09. 08:48
Azért az sokat mond, hogy egyelőre nem mer poloska don Alexanderrel baszakodni.
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2
0
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