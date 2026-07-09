Teljes vezetőségcserét hajtott végre a Tisza a rendőrségnél, itt az újabb döntés

Nem csak az államigazgatásban és a közmédiában „hullanak a fejek”: a szerdai Magyar Közlöny szerint Pósfai Gábor belügyminiszter kezdeményezésére és ellenjegyzésével 2027. január 31-i hatállyal megszüntetik a júniusban menesztett budapesti rendőrfőkapitány szolgálati jogviszonyát. Terdik Tamás rendőr ezredest így Baricska Norbert Tamás egykori józsefvárosi nyomozó, kapitányságvezető váltja a poszton.