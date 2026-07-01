Ft
Ft
35°C
25°C
Ft
Ft
35°C
25°C
07. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
szuverenitásvédelmi hivatal sulyok tamás magyar közlöny

Sulyok Tamás aláírta a kedden elfogadott törvényeket

2026. július 01. 10:17

Kihirdették a Magyar Közlönyben a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a polgármesterek fizetésének befagyasztását.

2026. július 01. 10:17
null

Kedden késő este jelent meg a legfrissebb Magyar Közlöny, amelyben Sulyok Tamás államfő kihirdette a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról és költségtérítésük megszüntetéséről szóló, kedd délelőtt megszavazott törvényt.

Utóbbi így már 

július 1-jén, szerdán 0 órakor hatályba is lépett, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése pedig július 15-én élesedik.

A köztársasági elnök a rendelkezésére álló idő kihasználása nélkül, rögtön aláírta a jogszabályokat, vagyis eddig minden törvényt kihirdetett, illetve minden kinevezést aláírt, amire a Tisza-kormány kérte.

Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala

 


 

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. július 01. 11:47
Az, hogy Kármán András számára nem átlátható a Fidesz költségvetése, az nem jelenti azt, hogy mások számára ne lenne átlátható. A saját fogyatékosságát ne másnak rója fel. A magasabb IQ és komolyabb felkészültség segítene a költségvetés átlátásában. Kármán András érvelése demagóg. Szavait, feltételezéseit semmivel nem tudta alátámasztani. Az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokat nem szabad elhinni! Aki, az ellenőrizhető adatok, tények helyett érzelmekre, indulatokra apellál, az demagóg és hazudik.
Válasz erre
0
0
rottyos-ducse
2026. július 01. 11:20
Feleslegesen erolkodik, a magyar emberek dontottek a sorsarol
Válasz erre
0
1
rasdi1
2026. július 01. 11:13
Nem látott az Alaprtörvény által indokolt, kellő súlyú érvet a megtámadásához. Nem csinál "csakazértse" politikát. Csatlakozom "nemégmitnem" kommentjéhez. (10:53)
Válasz erre
0
0
namégmitnem
2026. július 01. 10:53
Sulyok Elnök Úr taktikusan játszik: nem lép elhamarkodottan. Tudja, hogy mit miért. Helyes.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!