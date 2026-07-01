Sulyok Tamás aláírta a kedden elfogadott törvényeket

Magyar Péter és a jogállamiság: üvölt Brüsszel hallgatása
Ha mindezt Orbán Viktorék tették volna, akkor nagy lenne a sipákolás! Kovács András írása.
Kihirdették a Magyar Közlönyben a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a polgármesterek fizetésének befagyasztását.
Kedden késő este jelent meg a legfrissebb Magyar Közlöny, amelyben Sulyok Tamás államfő kihirdette a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról és költségtérítésük megszüntetéséről szóló, kedd délelőtt megszavazott törvényt.
Utóbbi így már
július 1-jén, szerdán 0 órakor hatályba is lépett, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése pedig július 15-én élesedik.
A köztársasági elnök a rendelkezésére álló idő kihasználása nélkül, rögtön aláírta a jogszabályokat, vagyis eddig minden törvényt kihirdetett, illetve minden kinevezést aláírt, amire a Tisza-kormány kérte.
Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala