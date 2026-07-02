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nemzeti információs központ hatala anna magyar közlöny Magyar Péter

Magyar Péter a szuper-titkosszolgálat vezetőjét is felmentette

2026. július 02. 07:28

Hatala Anna 2024 eleje óta vezette a Nemzeti Információs Központot.

2026. július 02. 07:28
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Miniszterelnöki határozattal felmentette tisztségéből Magyar Péter Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ (NIK) főigazgatóját.

A Magyar Közlönyben megjelent döntés szerint a felmentés – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére – július 2-án, csütörtökön lépett hatályba.

Hatala Annát 2024 elején nevezték ki a Nemzeti Információs Központ élére, amikor a szervezet még a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda irányítása alá tartozott. A poszton Kovács Zoltán Andrást váltotta, kinevezése pedig akkor váratlannak számított, mivel előzetesen nem jelent meg hivatalos tájékoztatás a vezetőváltásról.

A nemzetbiztonsági vezérőrnagyi rendfokozatot viselő Hatala Anna korábban az Alkotmányvédelmi Hivatal operatív elemző és koordinációs főigazgató-helyetteseként dolgozott. A rendfokozat előzményeként 2021 őszén nemzetbiztonsági dandártábornokká léptették elő. Hatala Anna a 2010 és 2013 között országos rendőrfőkapitányként szolgáló Hatala József lánya.

Ezzel a döntéssel tovább folytatódik a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőinek cseréje. A kormányváltás óta Magyar Péter már felmentette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját is.

Nyitókép forrása: Szigetváry Zsolt (MTI)

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
B_kanya
2026. július 02. 08:54
fernandvix 2026. július 02. 08:27 "Te még reménykedsz a fidesz feltámadásában?" Te rettegsz a Fidesz feltámadásától, de igazából a Tisza összeomlásától.
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yakasin-batu
2026. július 02. 08:51
Ez a kis törpördög Caligula meg Néro keveréke.
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0
0
Galerida
2026. július 02. 08:37
fernandvix Csak emlékeztetnélek a matematika nehezen cáfolható tényeire és a történelemre! Lehet hatalmas pénzzel és külső támogatással "áradást" előidézni, de az így keletkezett furcsa összetételű zavaros hab sosem hosszú életű...
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4
0
pollip
2026. július 02. 08:35
Minden ponton gyengül az állam. Gondolom, ez a cél. Weber megdicsérte MP -t, ez viszont rossz előjel MP számára, mert azt jelenti, hogy gyengülni látszik, ezért erősíteni kell-kulfoldről a megbízói által.
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4
1
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