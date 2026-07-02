Magyar Péter a szuper-titkosszolgálat vezetőjét is felmentette

Hatala Annát 2024 elején nevezték ki a Nemzeti Információs Központ élére, amikor a szervezet még a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda irányítása alá tartozott. A poszton Kovács Zoltán Andrást váltotta, kinevezése pedig akkor váratlannak számított, mivel előzetesen nem jelent meg hivatalos tájékoztatás a vezetőváltásról.