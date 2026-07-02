Magyar Péter a szuper-titkosszolgálat vezetőjét is felmentette

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Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Hatala Anna 2024 eleje óta vezette a Nemzeti Információs Központot.
Miniszterelnöki határozattal felmentette tisztségéből Magyar Péter Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ (NIK) főigazgatóját.
A Magyar Közlönyben megjelent döntés szerint a felmentés – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére – július 2-án, csütörtökön lépett hatályba.
Hatala Annát 2024 elején nevezték ki a Nemzeti Információs Központ élére, amikor a szervezet még a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda irányítása alá tartozott. A poszton Kovács Zoltán Andrást váltotta, kinevezése pedig akkor váratlannak számított, mivel előzetesen nem jelent meg hivatalos tájékoztatás a vezetőváltásról.
A nemzetbiztonsági vezérőrnagyi rendfokozatot viselő Hatala Anna korábban az Alkotmányvédelmi Hivatal operatív elemző és koordinációs főigazgató-helyetteseként dolgozott. A rendfokozat előzményeként 2021 őszén nemzetbiztonsági dandártábornokká léptették elő. Hatala Anna a 2010 és 2013 között országos rendőrfőkapitányként szolgáló Hatala József lánya.
Ezzel a döntéssel tovább folytatódik a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőinek cseréje. A kormányváltás óta Magyar Péter már felmentette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját is.
Nyitókép forrása: Szigetváry Zsolt (MTI)