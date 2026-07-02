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kormány hegedűs zsolt magyar közlöny Magyar Péter egészségügy

Kulcsfontosságú egészségügyi kérdésben szabott határidőt Magyar Péter Hegedűs Zsoltnak

2026. július 02. 21:53

A kormány döntése megjelent a Magyar Közlöny csütörtöki számában.

2026. július 02. 21:53
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A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg-szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek 

augusztus 15-ig célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával

– a kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg.

A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólistacsökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrásigényét.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Összesen 17 komment

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Sorrend:
sagirdilsiz-2
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2026. július 02. 22:56 Szerkesztve
Hegedűs majd felajánlja, hogy itthon is megcsinál annyi műtétet, mint külhonban,------ hogy csökkenjen a várólista, addig meg bemutatta a csípő és térdprotézis megelőzésére való tekergős prevenciós táncot.
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Pandaka pygmaea
2026. július 02. 22:50
"Kulcsfontosságú egészségügyi kérdésben szabott határidőt Magyar Péter Hegedűs Zsoltnak." "Absolute Cinema" 👀 :D :D Absl
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rofirofi
2026. július 02. 22:42
Sivalkodik az összes illibsi. Menjetek Oroszországba ha nem tetszik Európa.
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Csubszi
2026. július 02. 22:36
Na, kíváncsi leszek! Eddig is lett volna hely, csak az aknamunkások letagadták, hogy van! Akik meg bejelentkeztek, aztán máshova mentek nem mondták le -vagy 50 000-en! Mindenki tapasztalhatta, hogy ha elment vizsgálatra, alig voltak a váróban! Szóval egy nagy csalás volt !
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