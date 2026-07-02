Kulcsfontosságú egészségügyi kérdésben szabott határidőt Magyar Péter Hegedűs Zsoltnak

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
A kormány döntése megjelent a Magyar Közlöny csütörtöki számában.
A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg-szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek
augusztus 15-ig célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával
– a kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg.
A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólistacsökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrásigényét.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán