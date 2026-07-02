Kulcsfontosságú egészségügyi kérdésben szabott határidőt Magyar Péter Hegedűs Zsoltnak

A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólistacsökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrásigényét.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán