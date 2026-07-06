Kedves Dávid, bizonyára emlékszel rá, hogy anno te, mint az Orbán-kormány államtitkára és a Nemzeti Közlekedési Központ vezérigazgatója és én, mint képviselő közösen dolgoztunk a projekten. Feltételezem, hogy emlékszel erre, hiszen egymás mellett ültünk az egyeztetéseken. Többször is. Akkori munkádat most is köszönöm!

A buszsáv tervezésére és engedélyezésére az Orbán-kormány 586 millió forintot biztosított, engem a szakemberek arról tájékoztattak, hogy a tervek és az engedélyek megvannak. Lehet, hogy az eltelt idő miatt ezeket frissíteni kell vagy kiegészíteni, de az, hogy ezzel a munkával én és az előző kormány nem foglalkozott, nem igaz.

A buszsáv megépítése valóban 2-3 év, a költség – a szakemberek elmondása szerint – nagyságrendileg 25 milliárd forint. Ezt az »apróságot« elfelejtetted elmondani a videódban.