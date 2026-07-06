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Menczer Tamás vitézy dávid pósfai gábor

Vitézy Dávidnak!

2026. július 06. 11:37

A budakeszi buszsávval kapcsolatos videó miatt szólítalak meg, amelyet Pósfai Gáborral készítettetek.

2026. július 06. 11:37
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Menczer Tamás
Menczer Tamás
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„Vitézy Dávidnak!

Kedves Dávid!

A budakeszi buszsávval kapcsolatos videó miatt szólítalak meg, amelyet Pósfai Gáborral készítettetek. A videóban azt a látszatot keltitek, sőt el is mondjátok, hogy itt »soha semmi nem történt«, vagyis ez a projekt és a budakörnyéki emberek nem voltak fontosak. Mint a térség korábbi országgyűlési képviselője ezt szeretném visszautasítani.

Kedves Dávid, bizonyára emlékszel rá, hogy anno te, mint az Orbán-kormány államtitkára és a Nemzeti Közlekedési Központ vezérigazgatója és én, mint képviselő közösen dolgoztunk a projekten. Feltételezem, hogy emlékszel erre, hiszen egymás mellett ültünk az egyeztetéseken. Többször is. Akkori munkádat most is köszönöm!

A buszsáv tervezésére és engedélyezésére az Orbán-kormány 586 millió forintot biztosított, engem a szakemberek arról tájékoztattak, hogy a tervek és az engedélyek megvannak. Lehet, hogy az eltelt idő miatt ezeket frissíteni kell vagy kiegészíteni, de az, hogy ezzel a munkával én és az előző kormány nem foglalkozott, nem igaz.

A buszsáv megépítése valóban 2-3 év, a költség – a szakemberek elmondása szerint – nagyságrendileg 25 milliárd forint. Ezt az »apróságot« elfelejtetted elmondani a videódban.

És nem igaz, hogy a »csúnya« Lázár János miatt nem valósult meg a buszsáv. Lázár támogatta a buszsávot, én vele is dolgoztam ezen. Az igaz, hogy a Covid után és a háború alatt nem volt 25 milliárd forint a projektre. De én ezt a budakörnyéki választópolgároknak számtalanszor elmondtam. Mindig őszintén elmondtam, hogy mi az, amit meg tudok csinálni, és mi az, amit pillanatnyilag nem. Több mint félmilliárdból a tervezésig és engedélyezésig jutottunk. Kívánom és drukkolok, hogy neked legyen 25 milliárdod a kivitelezésre! A buszsáv megépítésével együtt – ahogy te is elmondtad – a vízvezetékeket is ki kell cserélni.

Kedves Dávid!

Nyertem és vesztettem is választást, akár többségben, akár kisebbségben vagyok, a budakörnyéki emberek ugyanolyan fontosak számomra. Az előző ciklusban 60 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett a körzetembe, jelenleg is az utolsó 2,5 milliárdból zajlanak fejlesztések Budakörnyékén. Én a munkámmal bárki előtt, előtted is el tudok számolni, állok rendelkezésedre.

Talán az aktualitása miatt még annyit említenék, hogy egy hasonlóan meleg nyáron, 2022-ben hasonló vízhiányos helyzetet oldottunk meg Solymáron a honvédséget is bevetve, majd közel 1 milliárd forintból vezetéket építettünk, ami azóta is nagyban segíti a solymáriak ellátását.

Mindezt azért gondoltam fontosnak leírni, mert én értem, hogy meg kell felelned a főnöködnek, és minden nap el kell mondani, hogy a »csúnya, lusta, korrupt« fideszesek itt nem csináltak semmit. Azonban ezt a saját nevemben, a munkatársaim és számtalan párttársam nevében visszautasítom.

Kedves Dávid!

Szakmai tudásodat akkor is elismertem, most is elismerem. Más kérdés, hogy erkölcsi, emberi hiteled előttem megszűnt, amikor egy olyan emberhez csatlakoztál, aki szerintem erkölcsileg, emberileg és számtalan egyéb szempontból vállalhatatlan. Persze nyilván te is tudnál felém hasonló mondatokat címezni, ezt nem a személyeskedés okán írom, csak a teljesség kedvéért.

Végezetül, az én 2022-es választókörzetem egyik részében Pósfai Gábor, a másikban Bujdosó Andrea a jelenlegi képviselő. A budakörnyéki emberek érdekében drukkolok nekik és neked is, hogy minél több fejlesztés megvalósuljon. Eddig csak szavakat látok, de igaz persze, hogy kevés idő telt el. Meglátjuk.

Kedves Dávid, minden jót kívánok neked!

Üdvözlettel:

Tamás”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

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Sorrend:
Bulldog Orange
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2026. július 06. 12:22 Szerkesztve
Irgum-burum, anyu hogy van, még mindig hármasával rendezi a román kamionosokat?
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zakar zoltán béla
2026. július 06. 12:22
irgumburgundiabummbumm
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Irgum-burgum
2026. július 06. 12:13
A NER bukásával Menczer Tamás véleménye senmmilyen jelentőséggel nem bír többé.
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