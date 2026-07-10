Bejelentette a belügyminiszter: felülvizsgálják a tao-rendszert, igazságosabb megoldáson dolgoznak

Az elmúlt hetekben jelentős átalakulás vette kezdetét a magyar sportban. Pósfai Gábor belügyminiszter bejelentése szerint újabb egyeztetésen vannak túl, ezúttal a 92 hazai sportszövetség képviselőjével tárgyaltak. A rendezvényen részt vett többek között a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség és a Nemzeti Módszertani és Kutatóintézet több vezetője is.

Mint a belügyminiszter a közösségi oldalán rámutatott, elkezdődött a tao-rendszer felülvizsgálata, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása.

Hozzátette, nyolc pontban fogalmazódtak meg az alapelvek a Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának részéről: