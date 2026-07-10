Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
07. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
sporttámogatás tao belügyminiszter

Bejelentette a belügyminiszter: felülvizsgálják a tao-rendszert, igazságosabb megoldáson dolgoznak

2026. július 10. 17:17

Pósfai Gábor a közösségi oldalán rámutatott, a korábban megpályázott és elnyert nemzetközi sporteseményeket a költségvetés újratervezésével meg kívánják rendezni.

2026. július 10. 17:17
null

Az elmúlt hetekben jelentős átalakulás vette kezdetét a magyar sportban. Pósfai Gábor belügyminiszter bejelentése szerint újabb egyeztetésen vannak túl, ezúttal a 92 hazai sportszövetség képviselőjével tárgyaltak. A rendezvényen részt vett többek között a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség és a Nemzeti Módszertani és Kutatóintézet több vezetője is.

Mint a belügyminiszter a közösségi oldalán rámutatott, elkezdődött a tao-rendszer felülvizsgálata, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása.

Hozzátette, nyolc pontban fogalmazódtak meg az alapelvek a Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának részéről:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

1. Az új kormány kiemelt céljának tekinti, hogy a magyar társadalom fizikai aktivitása növekedjen, ezáltal kiemelten kíván foglalkozni a szabadidő- és iskolai sporttal.

2. A versenysport eredményességének fenntartása – az állami támogatások sokkal szigorúbb átláthatósága mellett – továbbra is fontos. A tao-rendszer felülvizsgálata elkezdődött, amelynek célja egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása.

3. A meglévő infrastruktúra és különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése kiemelt feladat.

4. Hazánk továbbra is szeretne jelentős sporteseményeket rendezni, amelyeket az eddiginél jóval költséghatékonyabban, konkrét bevételi tervvel, illetve a társadalmi hasznosság értékelése mellett kell megvalósítani.

5. A korábban megpályázott és elnyert nemzetközi sporteseményeket meg kívánjuk rendezni a költségvetés újratervezésével.

6. A fogyatékossággal élők sportja szintén kiemelt feladat, hiszen a sport mindenki számára elérhető kell legyen.

7. A szabadidősport ösztönzése érdekében rendszerbe kell foglalni a „nagyközönség” számára is elérhető sportlétesítményeket, hogy a lakosság lehetőségei is növekedjenek, illetve a létesítmények kihasználtsága is emelkedjen.

8. Az új minisztériumi vezetés határozott véleménye, hogy a szakszövetségek autonóm testületek, amelyek vezető tisztségviselői, elnökségi tagjai ideális esetben nem aktuálpolitikai szereplők.

Fotó: Facebook/Pósfai Gábor

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2026. július 10. 19:53
brokenwoodi4 2026. július 10. 18:14 Vége a kaviáros libamájas habzsi-dőzsinek felcsúton. Vége a felcsútnak is, hálisten. - Na, végre csak lesz pénzed! Igaz, basztál érte megdolgozni, de majd a koldus szektás fajtádnak ingyen osztogatják az így megtakarított lóvét, igaz?
Válasz erre
0
0
Magyarorszag-elveszett
2026. július 10. 19:49
Dekatlon szint.
Válasz erre
0
0
20260412
2026. július 10. 19:16
Jönnek a temus sportrendezvények. sportáganként +3euró
Válasz erre
0
0
rugbista
2026. július 10. 19:14
Remélem, jók rábaszik a sok tiszás TAO-s fociedző!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!