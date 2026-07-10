Bejelentette a belügyminiszter: felülvizsgálják a tao-rendszert, igazságosabb megoldáson dolgoznak

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Pósfai Gábor a közösségi oldalán rámutatott, a korábban megpályázott és elnyert nemzetközi sporteseményeket a költségvetés újratervezésével meg kívánják rendezni.
Az elmúlt hetekben jelentős átalakulás vette kezdetét a magyar sportban. Pósfai Gábor belügyminiszter bejelentése szerint újabb egyeztetésen vannak túl, ezúttal a 92 hazai sportszövetség képviselőjével tárgyaltak. A rendezvényen részt vett többek között a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség és a Nemzeti Módszertani és Kutatóintézet több vezetője is.
Mint a belügyminiszter a közösségi oldalán rámutatott, elkezdődött a tao-rendszer felülvizsgálata, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása.
Hozzátette, nyolc pontban fogalmazódtak meg az alapelvek a Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának részéről:
1. Az új kormány kiemelt céljának tekinti, hogy a magyar társadalom fizikai aktivitása növekedjen, ezáltal kiemelten kíván foglalkozni a szabadidő- és iskolai sporttal.
2. A versenysport eredményességének fenntartása – az állami támogatások sokkal szigorúbb átláthatósága mellett – továbbra is fontos. A tao-rendszer felülvizsgálata elkezdődött, amelynek célja egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása.
3. A meglévő infrastruktúra és különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése kiemelt feladat.
4. Hazánk továbbra is szeretne jelentős sporteseményeket rendezni, amelyeket az eddiginél jóval költséghatékonyabban, konkrét bevételi tervvel, illetve a társadalmi hasznosság értékelése mellett kell megvalósítani.
5. A korábban megpályázott és elnyert nemzetközi sporteseményeket meg kívánjuk rendezni a költségvetés újratervezésével.
6. A fogyatékossággal élők sportja szintén kiemelt feladat, hiszen a sport mindenki számára elérhető kell legyen.
7. A szabadidősport ösztönzése érdekében rendszerbe kell foglalni a „nagyközönség” számára is elérhető sportlétesítményeket, hogy a lakosság lehetőségei is növekedjenek, illetve a létesítmények kihasználtsága is emelkedjen.
8. Az új minisztériumi vezetés határozott véleménye, hogy a szakszövetségek autonóm testületek, amelyek vezető tisztségviselői, elnökségi tagjai ideális esetben nem aktuálpolitikai szereplők.
Fotó: Facebook/Pósfai Gábor