Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
06. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tóth tamás szabó vendel belügyminiszter

A belügyminiszter mindössze kilenc nap után váltotta le egyik emberét

2026. június 19. 21:10

Tóth Tamás múlt heti kinevezése egyik első lépése volt Pósfai Gábornak.

2026. június 19. 21:10
null

A belügyminiszter visszavonta Tóth Tamás rendőr altábornagy megbízását. Mint a 24.hu megtudta, a Bács-Kiskun megyei rendőr-főkapitányság vezetésével megbízott rendőri vezetőtől mindössze kilenc nap után vonták meg a bizalmat. 

Tóth Tamás 2010 és 2014 között Budapest rendőrfőkapitányaként irányította a fővárosi rendőrséget, majd 2016-tól idén júniusig tíz éven át a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetője volt. 

A portál szerint Tóthot sok bírálat érte „tekintélyelvű vezetési stílusa miatt”, az állományon belül olyan negatív a megítélése, hogy kinevezése egy komolyabb leszerelési hullám kockázatát is magában hordozta. A Közszolgálati Rendőrszakszervezet szerint ők eleve határozottan ellenezték Tóth kinevezését, ezt pedig eljuttatták Pósfaihoz is. 

A Bács-Kiskun megyei rendőrség élére azután kellett új vezetőt kinevezni, hogy Tóth Tamás elődje, Gulyás Zsolt május 12-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. A 24 szerint Tóth utódja Szabó Vendel ezredes lehet.

Nyitókép: Police.hu

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. június 19. 23:21
Megfontolt, következetes miniszter ez, na. Gondolta, ha nem tetszik 14 napig cserélik, mint a sportruházatot.
Válasz erre
0
0
florin
2026. június 19. 21:51
Nem vette fel a Tisza cipőt a rendőr bácsi?
Válasz erre
4
0
google-2
2026. június 19. 21:41
Tekintélyelvű vezetési stílus-már nem egy, kettő, de nagyon sok dudás van a csárdában.
Válasz erre
5
0
néhai Ch.Pilot
2026. június 19. 21:33
És mikorra tervezik az első sortüzet? A legközelebbi Békemenet ellen?
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!