A belügyminiszter mindössze kilenc nap után váltotta le egyik emberét

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Tóth Tamás múlt heti kinevezése egyik első lépése volt Pósfai Gábornak.
A belügyminiszter visszavonta Tóth Tamás rendőr altábornagy megbízását. Mint a 24.hu megtudta, a Bács-Kiskun megyei rendőr-főkapitányság vezetésével megbízott rendőri vezetőtől mindössze kilenc nap után vonták meg a bizalmat.
Tóth Tamás 2010 és 2014 között Budapest rendőrfőkapitányaként irányította a fővárosi rendőrséget, majd 2016-tól idén júniusig tíz éven át a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetője volt.
A portál szerint Tóthot sok bírálat érte „tekintélyelvű vezetési stílusa miatt”, az állományon belül olyan negatív a megítélése, hogy kinevezése egy komolyabb leszerelési hullám kockázatát is magában hordozta. A Közszolgálati Rendőrszakszervezet szerint ők eleve határozottan ellenezték Tóth kinevezését, ezt pedig eljuttatták Pósfaihoz is.
A Bács-Kiskun megyei rendőrség élére azután kellett új vezetőt kinevezni, hogy Tóth Tamás elődje, Gulyás Zsolt május 12-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. A 24 szerint Tóth utódja Szabó Vendel ezredes lehet.
Nyitókép: Police.hu