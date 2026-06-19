A belügyminiszter mindössze kilenc nap után váltotta le egyik emberét

A belügyminiszter visszavonta Tóth Tamás rendőr altábornagy megbízását. Mint a 24.hu megtudta, a Bács-Kiskun megyei rendőr-főkapitányság vezetésével megbízott rendőri vezetőtől mindössze kilenc nap után vonták meg a bizalmat.

Tóth Tamás 2010 és 2014 között Budapest rendőrfőkapitányaként irányította a fővárosi rendőrséget, majd 2016-tól idén júniusig tíz éven át a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetője volt.