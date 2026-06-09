Spanyol üdülő, Maserati és több millió eurós portfólió – ezt vallotta be Kapitány István

Furcsa nevekre bukkantunk Nagy Ervin vagyonnyilatkozatában
20 milliós tartozása is van a színművésznek.
Nem véletlenül mondott le miniszteri fizetéséről Kapitány István. A korábbi Shell-vezető vagyonnyilatkozata több millió eurós befektetési portfóliót, külföldi ingatlant és jelentős megtakarításokat mutat.
Nyilvánosságra hozták az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatait. A dokumentumok alapján Kapitány István energiaügyi miniszter a Tisza-kormány egyik legjelentősebb vagyonnal rendelkező tagja lehet. A korábbi multinacionális vállalatvezető jelentős befektetési portfólióval, külföldi ingatlannal és értékes járművekkel érkezett a politikába.
Nem véletlen, hogy Kapitány István hétfőn bejelentette: lemond miniszteri fizetéséről. Vagyonnyilatkozata alapján ugyanis anyagi helyzete messze meghaladja azt a szintet, amely mellett a tárcavezetői javadalmazás érdemi szerepet játszana.
A miniszter összesen négy ingatlant tüntetett fel vagyonnyilatkozatában. Tulajdonrésze van egy 1112 négyzetméteres budapesti, II. kerületi építési telekben, amelyet 2010-ben vásárolt. Emellett két balatongyöröki ingatlannal is rendelkezik: egy 1882 négyzetméteres telken álló bontandó ház felével, valamint egy 2233 négyzetméteres zártkerti ingatlan negyedrészével.
A legértékesebb ingatlan ugyanakkor egy spanyolországi üdülő. A Málaga tartományban található Mijas településen fekvő, 600 négyzetméteres telken álló, 340 négyzetméteres üdülőt 2023-ban vásárolta meg tulajdonostársával közösen.
A járművek között egy 2010-es Maserati GranTurismo sportautó és egy Tesla Model 3 szerepel. A Maserati 2013-ban, a Tesla pedig 2023-ban került a tulajdonába.
A vagyonnyilatkozat legfigyelemreméltóbb része azonban a pénzügyi eszközök felsorolása, Kapitány
A miniszter emellett 1 millió forint készpénzzel, 5,7 millió forint bankszámlapénzzel, 82,7 millió forintnak megfelelő devizás számlaköveteléssel és 25,2 millió forint egyéb pénzköveteléssel is rendelkezik.
A tartozások rovatban ugyanakkor egyetlen tétel sem szerepel. Sem köztartozást, sem hitelt, sem magánszeméllyel szembeni tartozást nem tüntetett fel.
A vagyonnyilatkozat alapján Kapitány István vagyona több milliárd forintos nagyságrendet képviselhet. A korábbi globális vállalatvezető így a magyar politikai élet egyik legjelentősebb magánvagyonnal rendelkező szereplőjeként kezdte meg miniszteri munkáját.
Nyitókép: Illyés Tibor