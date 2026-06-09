Spanyol üdülő, Maserati és több millió eurós portfólió – ezt vallotta be Kapitány István

Nyilvánosságra hozták az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatait. A dokumentumok alapján Kapitány István energiaügyi miniszter a Tisza-kormány egyik legjelentősebb vagyonnal rendelkező tagja lehet. A korábbi multinacionális vállalatvezető jelentős befektetési portfólióval, külföldi ingatlannal és értékes járművekkel érkezett a politikába.

Nem véletlen, hogy Kapitány István hétfőn bejelentette: lemond miniszteri fizetéséről. Vagyonnyilatkozata alapján ugyanis anyagi helyzete messze meghaladja azt a szintet, amely mellett a tárcavezetői javadalmazás érdemi szerepet játszana.

A miniszter összesen négy ingatlant tüntetett fel vagyonnyilatkozatában. Tulajdonrésze van egy 1112 négyzetméteres budapesti, II. kerületi építési telekben, amelyet 2010-ben vásárolt. Emellett két balatongyöröki ingatlannal is rendelkezik: egy 1882 négyzetméteres telken álló bontandó ház felével, valamint egy 2233 négyzetméteres zártkerti ingatlan negyedrészével.