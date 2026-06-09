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bmw radnai márk lakás ajándék vagyonnyilatkozat

Radnai Márk két BMW-t kapott ajándékba idén áprilisban

2026. június 09. 00:45

A Tisza alelnökének van egy 53 négyzetméteres budapesti lakása, de azt pontosan nem tudjuk, hogy melyik kerületben.

2026. június 09. 00:45
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Radnai Márk tulajdonosa egy 53 négyzetméteres budapesti lakásnak. A Tisza alelnökének két BMW-je van, mindkettőt idén áprilisban ajándékba kapta. 

4,8 milió forintnyi megtakarítása van kriptóban. 1,8 millió forintnyi készpénze van. Valamint van még egy 17,5 millió forintos hitelintézeti követelése. Tartozása nincsen. 

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Nyitókép: Radnai Márk Facebook-oldala

Összesen 1 komment

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Ödenburger
2026. június 09. 00:55
> A Tisza alelnökének két BMW-je van, mindkettőt idén áprilisban ajándékba kapta. Biztos megdícsérte a BMW-s néni virágait, mire az nekiadta az autóit.
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