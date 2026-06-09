Radnai Márk két BMW-t kapott ajándékba idén áprilisban

Furcsa nevekre bukkantunk Nagy Ervin vagyonnyilatkozatában
20 milliós tartozása is van a színművésznek.
A Tisza alelnökének van egy 53 négyzetméteres budapesti lakása, de azt pontosan nem tudjuk, hogy melyik kerületben.
Radnai Márk tulajdonosa egy 53 négyzetméteres budapesti lakásnak. A Tisza alelnökének két BMW-je van, mindkettőt idén áprilisban ajándékba kapta.
4,8 milió forintnyi megtakarítása van kriptóban. 1,8 millió forintnyi készpénze van. Valamint van még egy 17,5 millió forintos hitelintézeti követelése. Tartozása nincsen.
Nyitókép: Radnai Márk Facebook-oldala