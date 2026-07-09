A Tisza-kormány belülről: repedések és mellékhatások

„Valakiknek nagyon fontos, hogy összemossák a nevem a maffiával. Tegnap megjelent egy cikk, amely azt próbálja sugallni, mintha rajtam vagy édesapámon keresztül háttéralkukat lehetne kötni. Ezzel párhuzamosan több egymástól független helyről is ugyanaz jutott el hozzám: vannak, akik az én nevemre hivatkozva tárgyalnak a NER szereplőivel, befolyást vagy személyes előnyt próbálnak szerezni. Ezek nem véletlen egybe­esések, ahogy az időzítésük sem az” – fakadt ki sejtelmesen a minap egy Face­book-posztban Radnai Márk, a továbbra is kevesebb mint 30 fős Tisza Párt alelnöke.

A bejegyzés apropója, hogy a politikus édesapjáról, az egykor a Jobbik körül is sündörgő Radnai Lászlóról fotó és cikk jelent meg, amely alapján Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető korábbi miniszter egyik állítólagos bizalmasával folytatott egyeztetést. Alighanem titokban. Az erről beszámoló 444 megszólaltatta Radnai Lászlót, aki szerint Sabtaj Mihaeli grúz–izraeli üzletember – régi ismeretségükre való tekintettel – a fiával szeretett volna találkozni, s ebben kért segítséget.