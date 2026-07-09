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A Tisza-kormány belülről: repedések és mellékhatások

2026. július 09. 19:42

Bár a politikai mézeshetek és az abszolút filmszínház ideje még nem járt le, számos törés és belső vita kezd alakulni a Tiszában. Az egyik fő ok Magyar Péter vezetői stílusa.

2026. július 09. 19:42
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Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

„Valakiknek nagyon fontos, hogy összemossák a nevem a maffiával. Tegnap megjelent egy cikk, amely azt próbálja sugallni, mintha rajtam vagy édesapámon keresztül háttéralkukat lehetne kötni. Ezzel párhuzamosan több egymástól független helyről is ugyanaz jutott el hozzám: vannak, akik az én nevemre hivatkozva tárgyalnak a NER szereplőivel, befolyást vagy személyes előnyt próbálnak szerezni. Ezek nem véletlen egybe­esések, ahogy az időzítésük sem az” – fakadt ki sejtelmesen a minap egy Face­book-posztban Radnai Márk, a továbbra is kevesebb mint 30 fős Tisza Párt alelnöke. 

A bejegyzés apropója, hogy a politikus édesapjáról, az egykor a Jobbik körül is sündörgő Radnai Lászlóról fotó és cikk jelent meg, amely alapján Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető korábbi miniszter egyik állítólagos bizalmasával folytatott egyeztetést. Alighanem titokban. Az erről beszámoló 444 megszólaltatta Radnai Lászlót, aki szerint Sabtaj Mihaeli grúz–izraeli üzletember – régi ismeretségükre való tekintettel – a fiával szeretett volna találkozni, s ebben kért segítséget. 

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RUFF Bálint; MAGYAR Péter
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Apa és fia 

Hogy valóban így történt-e, nem tudhatjuk, ám a kormányzó pártban alighanem hullámokat keltett az eset. „Szeretném teljesen egyértelművé tenni: nem tárgyalok a NER tagjaival, ahogy korábban sem tettem soha. Senkinek nem adtam felhatalmazást arra, hogy a nevemben, a közösségünk nevében vagy rám hivatkozva bárkivel egyeztessen” – bizonygatta posztjában Radnai Márk, aki még a következő, fenyegetőnek tetsző mondatot is odabiggyesztette a bejegyzés zárásaként: „Régóta kapok jelzéseket arról, hogy mi történik a háttérben. Ha valaki azt hiszi, hogy ezek a szálak soha nem érnek össze… téved. Mindennek rendelt ideje van.” 

Ebből nem nehéz kiolvasni a Tiszán belüli esetleges törésvonalat, mintha Radnai az ellenlábasai­nak üzenne, határozottan elutasítva bárminemű egyezkedést az előző kurzussal. A cikk megjelenése ugyanis egyaránt kellemetlen lehetett az alelnöknek, mondván, az édesapja a háttérben machinál, ami tiszás körökben visszatetszést kelthet, és persze az érintett üzletembernek, hogy ilyesmivel próbálkozik. 

Márpedig Radnai Magyar Péter egyik legkorábbi és legszorosabb szövetségese, már azon a 2024. nyári éjszakán is együtt buliztak, amelynek zárásaként a miniszterelnök a Dunába hajította egy vele összeszólalkozó férfi telefonját, miután kidobták egy szórakozóhelyről. Radnai egykori színházi és filmes emberként a kezdetek óta a Tisza-kampány rendezvényeinek vizuális megálmodója, ami nyilvánvalóan hozzájárult a párt politikai sikereihez. Csakhogy érdemi kormányzati pozíciót nem kapott, ugyanakkor a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztosként azért felel majd, hogy a „társadalom véleményét becsatornázza a politikai döntéshozatalba”. 

E célból létrehozzák a Működő és Emberséges Magyarországért Intézetet, „ahol szociológusok, filozófusok, más kutatók és politikai elemzők meg tudják szervezni a kormányzatban való társadalmi részvétel kereteit”. A kellően általános, ám hangzatos küldetés konkrétumai egyelőre váratnak magukra, jogszabály vagy büdzsé még nem rendelkezik az intézményről. 

Mindazonáltal nincs okunk kételkedni a létrehozási szándék komolyságában, a költségvetést pedig Radnai szerint az állam fogja biztosítani, amit „egyrészt arra használ majd, hogy felmérje a társadalomban jelen lévő legfontosabb problémákat, széles körben edukálja a társadalmat ezekről, és megszervezze, hogy az emberek hogyan fognak részt venni a problémák politikai megoldásában”. 

ROST Andrea; RADNAI Márk
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Mi lesz a Tisza-szigetekkel? 

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az alelnöknek egy fontos posztot el is kellett hagynia. Bár májusban még bejelentette: az általa koordinált Tisza-szigetek számára kérdőívet indítanak a folytatásról, mondván, ez lesz az első lépés „egy valódi részvételi működés felé”, június elején érkezett a bejelentés: a párt elnökségével „egyetértésben különválasztják a Tisza-szigetek közösségének szervezését és a széles körű társadalmi egyeztetések rendszerének kialakítását”. Radnai közölte, hogy maga helyett olyan vezetőt szeretnének kijelölni, aki „minden energiájával a közösség fejlesztésére és támogatására tud összpontosítani”. 

A jelek szerint túl sok teret egyelőre nem kapó alapember sorsa mellett valóban nagy kérdés az is, mi lesz a párthoz inkább csak lazán kötődő társadalmi mozgalom intézményi jövője, hiszen Magyar Péter és a Tisza szűk vezetése a jelek szerint minden döntési kompetenciát szigorúan magánál tart. S ebben még a kormánytagok sem feltétlenül vehetnek részt. Árulkodó példa, ahogy Kármán András pénzügyminiszter a minap büszkén jelentette be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új vezetését. 

Mint írta: „Alapos szakmai egyeztetések után megszületett a döntés az új NAV-vezetéssel kapcsolatban. Kinevezése után a (…) hivatal elnöke Tamásné Czinege Csilla lesz, aki a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört. A NAV adószakmai elnökhelyettesének pedig Czöndör Szabolcsot javaslom. (…) A munkájukhoz jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánok!” 

Pár napra rá azonban érkezett a miniszterelnök, aki egyértelművé tette, szó sincs kinevezésről, ez csupán egy ideiglenes döntés, az új NAV-vezetést majd pályázat útján választják ki. Információink szerint 

Magyar Péter belső fórumokon harsány és durva stílusban kéri számon a saját minisztereit, 

ha valamilyen személyi döntésről nem tudott, pláne, ha azzal nem ért egyet. Ez az eset pedig arra világít rá, hogy akár nyíltan is szóvá teszi, igaz, finomabb tónusban. 

A személyzeti politika egyébként a Tisza-kormányban az egyik elsődleges belső feszültségforrás, úgy tudjuk, 

számos miniszter államtitkárjelöltjét vétózta meg Magyar Péter vagy Ruff Bálint. 

A Partizán-munkatársból és korábbi balos kampánytanácsadóból lett kancelláriaminiszter feladata deklaráltan a „rendszerváltás” beteljesítése, vagyis a Fidesszel és hátországával való leszámolás aktív menedzselése. Ruff ezt alighanem szívesen csinálja. 

A héten az ankarai NATO-csúcsra utazó miniszterelnököt helyettesítő politikus ebből nem is csinál titkot, ugyanakkor egyes híresztelések szerint mégis ő az egyik tárcavezető, aki inkább csitítja a maffiahálózatot emlegető, a fideszes politikusokat a parlamentben szinte megállás nélkül szidalmazó és fenyegető főnökét. Legalábbis ami a kommunikációt illeti. 

Ha már stílus: információink szerint 

a kormányon belül egyfajta belső frakció szerveződik, amely mérsékeltebb hangnemet részesítene előnyben, s erre próbálja rábírni a továbbra is önjáró Magyar Pétert. 

Egyelőre szerény sikerrel. A kétharmados választási eredményt jórészt magának tulajdonító kormányfő habitusától ugyanis távol áll, hogy visszafogja magát. Nem is teszi. 

Elhallgattatott kormányfő 

Nagy visszhangot váltott ki a parlamenti jelenet, amikor a Radnaihoz hasonlóan Tisza-alelnök Forsthoffer Ágnes házelnök kénytelen volt megvonni a szót a miniszterelnöktől, aki ezt láthatóan nehezen viselte. Egy közös kávézásra később alkalmat kerítettek, ám az Országgyűlés elnökének mosolyát sokan nem látták őszintének a békítő találkozó apropóján készült közös szelfin. 

Török Gábor elemző szerint látva a miniszterelnök reakcióját, meghallgatva az ülésvezetést később kioktató üzenetét, „sokkal inkább tűnik úgy, hogy itt bizony az első komoly tiszás nyilvános konfliktust láthattuk, amely ráadásul a legsebezhetőbbnek látszó pontján támadta meg a kormányfőt: az eddigi miniszterelnökökhöz képest szokatlan politikai stílusát, folyamatos parlamenti (túl)szereplését állítva középpontba”. 

A személyi döntések és a stílus mellett borítékolhatóan belső feszültséghez vezethet a kormányban az idei költségvetés újragondolása, illetve a jövő évi büdzsé összerakása, tekintve, hogy eddig szinte valamennyi miniszter  csupa szépet és jót ígért az általa képviselt szektoroknak és hivatásrendeknek. Csakhogy már a beharangozott százezer forintos iskolakezdési támogatás kifizetésének módja is jelzi (az egyik részlet augusztusban, a másik csak novemberben érkezik, akkor is utalvány formájában), nem lesz forrás mindenre. Sőt. 

Márpedig ez a körülmény felerősíti majd a belső lobbizás intenzitását és hevességét is, ami a jórészt politikai újoncok által alkotott kabinetnél kihívásokat hordoz magában. 

Ugyancsak formálódnak konfliktusok a Tisza győzelmének elsősorban Orbán Viktor eltávolítása érdekében drukkoló balliberális körökkel is – az ATV-s, ám korábban a jobboldali sajtóban dolgozó Bodacz Balázs kinevezése a köztelevízió megújítására e körben heves érzelmeket váltott ki. A szintén a balos sajtóból érkező Pikó András józsefvárosi polgármester egy 2013-as riportját rója fel Bodacznak, amelyben a diáktüntetőket kritizálta, köztük Pikó lányát. 

Az államfő egymondatos alkotmánymódosítással való eltávolítása és hasonló húzások miatt pedig a jogállamért aggódó szervezetek és szakértők irányából rajzolódik ki egy gyenge, mégis érzékelhető törésvonal. Még az Orbán-kormánnyal szemben kérlelhetetlen Amnesty International Magyarország és a Magyar Helsinki Bizottság is szóvá teszi a vitatható jogalkotási metódusokat, illetve eszközöket. Előbbi szervezet szerint a kormány megoldása nincs rendben, az „alaptörvény-módosítás ugyanis figyelmen kívül hagyja, hogy Sulyok Tamásnak is joga van a tisztességes eljáráshoz, és az elmozdítása csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges”.

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

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Összesen 29 komment

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Jeffrey
2026. július 09. 22:21
Felhívnám a tiszaros képviselőket, támogatókat, hogy készítsenek mindig felvételeket titokban a telefontolvajjal és közvetlen haverjaival való beszélgetések során! Egyszer jól jön majd, mikor előbb-utóbb lealáznak és eltakarítanak benneteket, mert megmertetek pisszenni! Szóval fogadjátok meg ezt! Ne feledjétek a most még általatok is kedves főnökötök is így került hatalomra!
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elcapo-3
2026. július 09. 22:03
Lázadnak a kólásdobozok?
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templar62
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2026. július 09. 22:02 Szerkesztve
Kesztyűbábok , helytartók .
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Atti bá
2026. július 09. 21:48
Bütyök saját bohócai által lesz legyalulva. Eltünik a politikából mint Petüfi a ködben.
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