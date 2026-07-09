Ilyen még nem volt: egy Magnum-pisztolyt kapott Magyar Péter, a nevére gravírozva, töltényekkel

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Igaza van a miniszterelnöknek: valóban szokatlan ajándék.
Szokatlan ajándékot kapott Magyar Péter: egy Magnum pisztolyt, a nevére gravírozva, töltényekkel. A pisztoly Erdogan török elnök ajándéka, aki az összes államfőnek ilyeneket „osztogatott” a NATO-csúcson.
Magyarország miniszterelnöke a pisztolyról készült kép alá még odabiggyesztette, „Oszd meg, kommenteld és lájkold, hogy a fegyverimádókhoz is eljusson!”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala