Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
07. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magmun magyarország Magyar Péter ajándék Recep Tayyip Erdogan

Ilyen még nem volt: egy Magnum-pisztolyt kapott Magyar Péter, a nevére gravírozva, töltényekkel

2026. július 09. 15:54

Igaza van a miniszterelnöknek: valóban szokatlan ajándék.

2026. július 09. 15:54
null

Szokatlan ajándékot kapott Magyar Péter: egy Magnum pisztolyt, a nevére gravírozva, töltényekkel. A pisztoly Erdogan török elnök ajándéka, aki az összes államfőnek ilyeneket „osztogatott” a NATO-csúcson. 

Magyarország miniszterelnöke a pisztolyról készült kép alá még odabiggyesztette, „Oszd meg, kommenteld és lájkold, hogy a fegyverimádókhoz is eljusson!” 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 124 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. július 09. 18:59
egy golyo is eleg lett volna...
Válasz erre
1
0
Hesperia
2026. július 09. 18:43
Bocsi, de ez nem azt jelenti "törökül", hogy "lődd főbe magad, barátom" ? Régebben volt a selyemzsinór, ugye, most meg ez. Nem?
Válasz erre
3
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. július 09. 18:41
selyemzsinór - selyempisztoly
Válasz erre
2
0
Beszartak-a-fideszesek
•••
2026. július 09. 18:25 Szerkesztve
A bukott fideszesek még ettől is agyvérzést kapnak. Vagyis mégsem...ahhoz agy is kell.
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!