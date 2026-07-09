Ilyen még nem volt: egy Magnum-pisztolyt kapott Magyar Péter, a nevére gravírozva, töltényekkel

Miniszterelnök Úr! Mielőtt újra beleszállna Áder János köztársasági elnök úrba, legyen kedves egyeztetni Tanács Zoltán miniszterével!

Tanács az elmúlt években 350 millió Ft értékben nyújtott különböző szolgáltatásokat a Kék Bolygó Alapítványnak. Miniszterelnök úr kommunikációjából úgy olvasom ki, hogy ezek szerint Tanács úr is részese lehetett a „közpénzlopásnak”, ebben az esetben viszont azonnal le kell mondania.