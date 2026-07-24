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Radnai Márk vallja, szerinte a Fidesz első sora a vádlottak padjára kerülhet

2026. július 24. 10:01

Hozzátette, hogy ezt nem politikai bosszúból mondja, hanem az összefonódások és a korrupció miatt. „Csak azok kerülhetik el a felelősségre vonást, akik nem érintettek. Olyan, hogy érintettek, de mégis érinthetetlenek nem fordulhat elő” – magyarázta.

2026. július 24. 10:01
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„Azt tudom ígérni, hogy egy hónapon belül valami olyannal fognak találkozni az emberek, amit már hívhatunk társadalmi egyeztetésnek” – mondta Radnai Márk, aki a Magyar Hangnak adott interjút. A Tisza alelnöke úgy fogalmazott, 

ha úgy akarsz kormányozni, hogy az embereket meghallgatod és szeretnéd, hogy a döntéseid mögött legyen társadalmi legitimitás, akkor nem kell félni a társadalmi egyeztetéstől. A kormány sem fél tőle. De azt is látjuk, hogy az emberek türelmetlenek: egyszerre várják el, hogy azonnal történjenek meg a dolgok, és legyünk hatékonyak, és azt is, hogy elmondhassák a véleményüket. Ez egyszerre nagyon nehéz.  

A Telex szemléje szerint Radnai az interjúban egyebek mellett arról beszélt, hogy szerinte a politikai árkok nagyon mélyek, „szinte betemethetetlenek akár családokon belül is”.

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„Közben megy az abszolút filmszínház, megy a parlament új évada, ami szerintem nagyon értékes, és ki is kell használni, hogy az emberek bevonva érzik magukat a közéletbe. Ennek van egy másik oldala is persze, mert ha nem csinálsz valamit jól, akkor a közösség rögtön a fejedre koppint” – mondta.

Szerinte

 sokkal nehezebb, mint gondolta, hogy a társadalom megbékéljen egymással, hogy mindenki elhiggye azt, hogy „nemzetként egy felé kell eveznünk”.

„Nagy felelősségünk lesz abban, hogyan tudunk majd szólni a fideszes és az ellenzéki szavazókhoz” – magyarázta az alelnök. Szerinte 

helyi szinten véget kell vetni a pártpolitizálásnak, nem szabad különbséget tenni polgármesterek között. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szerinte két ciklusnak kell eltelnie.

Arra a kérdésre, hogy a dohányboltok koncesszióját felülvizsgálják-e, azt felelte: „Nem ez a legégetőbb probléma, de biztos vagyok benne, hogy sorra kerül. Ez is annak az igazságtalan rendszernek a része, ahol ezeket haveri alapon szétosztották. Ennek a nagy testvére az autópálya-koncesszió, ahol húszezer milliárd forintos háttéralku van, tulajdonképpen 25–30 évre lekötve, ám ebből már elköltöttek 1000 milliárdot, de ennek arányban megfelelő mennyiségű autópályát még nem építettek.”

A felelősségre vonással kapcsolatban pedig azt mondta, hogy szerinte a Fidesz első sora a vádlottak padjára kerülhet. „Amikor azt mondjuk, hogy Fidesz, és az első tíz embert felsoroljuk. Ők” – mondta, majd hozzátette, hogy ezt nem politikai bosszúból mondja, hanem az összefonódások és a korrupció miatt. „Csak azok kerülhetik el a felelősségre vonást, akik nem érintettek. Olyan, hogy érintettek, de mégis érinthetetlenek nem fordulhat elő” – magyarázta Radnai. Szerinte ez nemcsak a fideszesekre vonatkozik. 

A jövőre nézve, ha nincs meg a tisztítási folyamat, akkor nem beszélhetünk rendszerváltásról. Ezt vállaltuk

 – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy Magyar Péter pótolható-e, nemmel felelt. „Az ő személye speciális, mert az egész Tisza és a rendszerváltás gondolatisága az ő személyében összpontosul, és rajta van a legnagyobb felelősség” – mondta. Szerinte Magyart „sokféle kritika és vád érheti, de az, hogy ő korrupt lenne, az nem”.

Szóba kerültek az interjúban a Tisza Szigetek is. Ezzel kapcsolatban Radnai azt mondta, hogy nem szabad elengedni a Tisza Szigeteket, mert „ők adják az alapját mozgalmunknak”. Szerinte ha nem foglalkoznak velük, akkor a közösség szétesik. „Az emberek a voksukkal támogatták a változást, a Tisza Szigetek tagjai pedig energiájukat, szabadidejüket, anyagi forrásaikat, szívüket-lelküket tették bele a rendszerváltásba” – mondta Radnai.

Nyitókép: Radnai Márk Facebook-oldala

 

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Összesen 103 komment

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evpus
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2026. július 24. 13:19 Szerkesztve
Ez a drogos lény mit képzel magáról? Ő dumál, aki a választások alatt "ajándékba" kapott egy lakást és 2db BNV-t! Életében még semmit nem csinált! Be kell bizonyítani minden vádat! Kezdheti Zsolti bácsival!
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Meduza99
2026. július 24. 13:06
Éstr mérk öcsi, mikor kerülsz sorra?
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Robi54
2026. július 24. 13:02
Akkor Magyar sem úszhatja meg!!!!
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szilvarozsa
2026. július 24. 12:57
Kormányváltás után a tiszáé is, ne aggódj!
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