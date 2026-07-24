Radnai Márk vallja, szerinte a Fidesz első sora a vádlottak padjára kerülhet

„Azt tudom ígérni, hogy egy hónapon belül valami olyannal fognak találkozni az emberek, amit már hívhatunk társadalmi egyeztetésnek” – mondta Radnai Márk, aki a Magyar Hangnak adott interjút. A Tisza alelnöke úgy fogalmazott,

ha úgy akarsz kormányozni, hogy az embereket meghallgatod és szeretnéd, hogy a döntéseid mögött legyen társadalmi legitimitás, akkor nem kell félni a társadalmi egyeztetéstől. A kormány sem fél tőle. De azt is látjuk, hogy az emberek türelmetlenek: egyszerre várják el, hogy azonnal történjenek meg a dolgok, és legyünk hatékonyak, és azt is, hogy elmondhassák a véleményüket. Ez egyszerre nagyon nehéz.

A Telex szemléje szerint Radnai az interjúban egyebek mellett arról beszélt, hogy szerinte a politikai árkok nagyon mélyek, „szinte betemethetetlenek akár családokon belül is”.