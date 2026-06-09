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fidesz forint vagyonnyilatkozat orbán viktor

Itt van Orbán Viktor utolsó vagyonnyilatkozata

2026. június 09. 00:18

Orbán Viktor az április 12-i választás után nem vette fel országgyűlési mandátumát, így június 8-i határidővel záró vagyonnyilatkozatot tett. A volt miniszterelnöknek feleségével közösen több megtakarítása van, mint februárban.

2026. június 09. 00:18
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A Fidesz elnöke továbbra is felerészben tulajdonosa egy budapesti, XII. kerületi ingatlannak, valamint kizárólagos tulajdonosa a felcsúti családi háznak.

Orbán Viktor februárban 5 millió forint hitelintézeti számlaköveteléssel rendelkezett feleségével közös számláján. A legfrissebb vagyonnyilatkozatában ez már 9,1 millió forint.

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A volt kormányfőnek a fentieken túl – a korábbi miniszterelnöki és képviselői fizetést leszámítva – szinte teljesen üres a vagyonnyilatkozata. A dokumentumból kiderült, hogy Orbán Viktor május elején továbbra is díjazás nélkül látta el a pártelnöki teendőket.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

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