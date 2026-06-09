Itt van Orbán Viktor utolsó vagyonnyilatkozata

Furcsa nevekre bukkantunk Nagy Ervin vagyonnyilatkozatában
20 milliós tartozása is van a színművésznek.
Orbán Viktor az április 12-i választás után nem vette fel országgyűlési mandátumát, így június 8-i határidővel záró vagyonnyilatkozatot tett. A volt miniszterelnöknek feleségével közösen több megtakarítása van, mint februárban.
A Fidesz elnöke továbbra is felerészben tulajdonosa egy budapesti, XII. kerületi ingatlannak, valamint kizárólagos tulajdonosa a felcsúti családi háznak.
Orbán Viktor februárban 5 millió forint hitelintézeti számlaköveteléssel rendelkezett feleségével közös számláján. A legfrissebb vagyonnyilatkozatában ez már 9,1 millió forint.
A volt kormányfőnek a fentieken túl – a korábbi miniszterelnöki és képviselői fizetést leszámítva – szinte teljesen üres a vagyonnyilatkozata. A dokumentumból kiderült, hogy Orbán Viktor május elején továbbra is díjazás nélkül látta el a pártelnöki teendőket.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala