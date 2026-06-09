Furcsa nevekre bukkantunk Nagy Ervin vagyonnyilatkozatában

Nagy Ervin a vagyonnyilatkozata alapján felerészben tulajdonosa egy I. kerületi 98 négyzetméteres lakásnak. Nyolcmillió forint értékben van egy biztosítása.

Mindezek mellett a bevallásából az egyéb ingóságoknál kiderült, hogy személynevek mellé bizonyos összegeket tüntetett fel, de az nem világos, hogy itt tulajdonképpen miről is van szó. Nagy valószínűséggel ezek festmények lehetnek, de ez pontosan nem derül ki.