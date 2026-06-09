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nagy ervin tulajdonos tartozás vagyonnyilatkozat

Furcsa nevekre bukkantunk Nagy Ervin vagyonnyilatkozatában

2026. június 09. 01:13

20 milliós tartozása is van a színművésznek.

2026. június 09. 01:13
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Nagy Ervin a vagyonnyilatkozata alapján felerészben tulajdonosa egy I. kerületi 98 négyzetméteres lakásnak. Nyolcmillió forint értékben van egy biztosítása. 

Mindezek mellett a bevallásából az egyéb ingóságoknál kiderült, hogy személynevek mellé bizonyos összegeket tüntetett fel, de az nem világos, hogy itt tulajdonképpen miről is van szó. Nagy valószínűséggel ezek festmények lehetnek, de ez pontosan nem derül ki.

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Nagy Ervin feltüntetett még egy 20 millió forintos lakáshitel-tartozást is.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 1 komment

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Toma78
2026. június 09. 01:26
És a Lakatostól kapott cipő hol szerepel ezen? Elvitte a lóvii a NER es pénzeket? Ja neked nem szóltak, hogy a Kincsem közel másfél évszázada nem fut?🖕🖕🖕🖕
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