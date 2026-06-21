Komoly szankciók előtt a képviselők, rendőri elővezetés is lehet a vége

Két olyan törvényjavaslatról is szavaz jövő héten az Országgyűlés, melyek bővítik és egyben szigorítják a parlament szankciós jogkörét – írta az Index. A portál tudatta, a jövő hétre összehívott rendkívüli ülés napirendje alapján kedden tartják a zárószavazást az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslat, valamint az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat elfogadásáról.

A két szabályozás egyik közös vonása, hogy bővíti és egyben szigorítja a parlament szankciós jogkörét.

Mint írták, az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslat kemény kényszerítő eszközöket vezet be. A megjelenési kötelezettséget elmulasztóval szemben a vizsgálóbizottság elnöke