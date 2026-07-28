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állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal országgyűlés

Mutatjuk, miről szavaz kedden az Országgyűlés

2026. július 28. 06:49

Elfogadhatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot kedden az Országgyűlés, amely elkezdi az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is.

2026. július 28. 06:49
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A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A határozathozatalok között szavaznak az európai uniós források lehívásával kapcsolatos, a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról. Döntés lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosításáról, a közvagyon védelmét és visszaszerzését célzó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatról.

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervével összefüggésben szavaznak az energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról, valamint a helyreállítási terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról. A képviselők határoznak a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről is. Általános vita lesz az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatról.

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A kormány a javaslat benyújtásakor közölte: az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának alapvető feladata lesz, hogy a tárolt, eddig titkos iratok minél egyszerűbben és minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak, erre a célra egy online felületet alakítanak ki, amely könnyebbé és általánossá teszi a dokumentumok elérhetőségét. A feltárás előkészítését már jóváhagyta a parlament egy korábbi javaslat elfogadásával, most a teljes folyamat lebonyolítását szabályozó előterjesztés került a képviselők elé.

Napirenden szerepel a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása: a rendelkezések alapján a vármegye elnevezés megyére, a főispán pedig kormánymegbízottra változik. A módosítás a miniszterelnök illetményét is szabályozza, ami jelenleg a házelnökével megegyező összeg, 3,8 millió forint. Ha a törvényjavaslatot elfogadják, a kormányfő fizetésének havi bruttó összege a képviselői tiszteletdíj összegének 1,91-szerese - 2,5 millió forint - lesz, amennyiben a miniszterelnök országgyűlési képviselő is. Ha nem képviselő a miniszterelnök, akkor az illetménye a képviselői tiszteletdíj 2,91-szerese lesz, ami megegyezik a jelenlegi 3,8 millió forintos összeggel.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

 

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
fernandvix
2026. július 28. 09:06
ördöngös pepecselésfernandvix 2026. július 28. 08:51 Kádár Moszkva ti Brüsszel lakájai vagytok Ehhez képest az orosznak szurkoltok a háborúban te ökör.
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0
fernandvix
2026. július 28. 08:41
angie1 2026. július 28. 06:52 Tehát még mindig nincs kormányzás, csak rombolás! Csak szólok. A fidesz 2010.ben ugyan ezt csinálta. Rég volt bazd meg?
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1
fernandvix
2026. július 28. 08:40
ördöngös pepecselés 2026. július 28. 08:02 "elkezdi az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is" globalogazdi parancsba adta, hogy a gyarmatának soha többé ne legyenek szuverenista törekvései Ergo a Kádár rendszer szuverén volt. Tök hülyék vagytok.
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0
0
ördöngös pepecselés
2026. július 28. 08:02
"elkezdi az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is" globalogazdi parancsba adta, hogy a gyarmatának soha többé ne legyenek szuverenista törekvései
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2
0
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