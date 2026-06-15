Nyílt levélben reagált a vádakra Vidnyánszky Attila

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
A Nemzeti Színház igazgatója visszautasítja, hogy szembe kellene néznie az elmúlt másfél évtizeddel.
A Nemzeti Színház vezérigazgatója az Indexnek megküldött válaszlevelében rendkívül rövid reakciót adott Rusznyák Gábor korábbi nyílt levelére. A vezérigazgató válaszát a színház kérésének megfelelően „kizárólag teljes terjedelmében, változtatás és részletek kiemelése nélkül” közölte az Index. Az alábbiakban változtatás nélkül olvashatják.
Kedves Gábor (Csáki Judit)!
Írásod annyi valótlanságot és csúsztatást tartalmaz, olyan gőg árad belőle, és mindenekelőtt annyira átitatja a gyűlölet, hogy nem tartom szükségesnek, hogy érdemben reagáljak rá.
Vidnyánszky Attila
A megszólításban szereplő zárójeles megjegyzéssel Vidnyánszky arra utal, hogy a rendező levele mögött Csáki Judit színikritikus állhat – hívta fel a figyelmet lap.
A levélváltás közvetlen előzménye a hazai kulturális életben zajló politikai fordulat. Vidnyánszky Attila néhány nappal korábban, szintén az Indexen megjelent írásában élesen kritizálta az új kormányzat frissen kinevezett kultúráért felelős államtitkárát, Nagy Ervint. Vidnyánszky a cikkben visszautasította az államtitkár azon vádjait, miszerint az elmúlt 16 évben a kulturális szektor „teljhatalmú despotájaként” csak rombolt volna, és hosszan védelmébe vette saját intézményépítő tevékenységét, a Déryné Programot és az SZFE modellváltását, miközben „gyurcsányi tempójú politikai tisztogatással” vádolta meg az új vezetést.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter