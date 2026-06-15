Nyílt levélben reagált a vádakra Vidnyánszky Attila

A Nemzeti Színház vezérigazgatója az Indexnek megküldött válaszlevelében rendkívül rövid reakciót adott Rusznyák Gábor korábbi nyílt levelére. A vezérigazgató válaszát a színház kérésének megfelelően „kizárólag teljes terjedelmében, változtatás és részletek kiemelése nélkül” közölte az Index. Az alábbiakban változtatás nélkül olvashatják.

Kedves Gábor (Csáki Judit)! Írásod annyi valótlanságot és csúsztatást tartalmaz, olyan gőg árad belőle, és mindenekelőtt annyira átitatja a gyűlölet, hogy nem tartom szükségesnek, hogy érdemben reagáljak rá. Vidnyánszky Attila

A megszólításban szereplő zárójeles megjegyzéssel Vidnyánszky arra utal, hogy a rendező levele mögött Csáki Judit színikritikus állhat – hívta fel a figyelmet lap.