Megszólalt Nagy Ervin: kiderült, lesz-e augusztus 20-án tűzijáték Budapesten

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idén is lesz augusztus 20-án állami tűzijáték Budapesten,
ugyanakkor az esemény rövidebb és olcsóbb lehet, mint az elmúlt években. Az RTL Híradónak nyilatkozva a Szent István-napi programsorozat szervezéséért felelős munkacsoport tagjaként arról beszélt, hogy a költségek csökkenéséhez hozzájárulhat, hogy „eltűnnek azok a cégek, amik mindig levették a sápot vagy kivették az extraprofitot”. Hozzátette: a pontos összeget még nem tudta megmondani, de céljuk, hogy minél többen részt vehessenek az ünnepi eseményeken.
A politikus arról is beszélt, hogy elképzelhető a programok egyszerűsítése, illetve több kisebb helyszíni látványosság kialakítása is, akár gyermekvédelmi intézményeknél. Szerinte ez szimbolikus gesztus lenne azok felé a gyerekek felé, akik eddig nem vehettek részt ilyen élményekben, de az is megoldás lehet, ha számukra biztosítják a budapesti tűzijátékra való eljutást.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán