Megszólalt Nagy Ervin: kiderült, lesz-e augusztus 20-án tűzijáték Budapesten

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint

idén is lesz augusztus 20-án állami tűzijáték Budapesten,

ugyanakkor az esemény rövidebb és olcsóbb lehet, mint az elmúlt években. Az RTL Híradónak nyilatkozva a Szent István-napi programsorozat szervezéséért felelős munkacsoport tagjaként arról beszélt, hogy a költségek csökkenéséhez hozzájárulhat, hogy „eltűnnek azok a cégek, amik mindig levették a sápot vagy kivették az extraprofitot”. Hozzátette: a pontos összeget még nem tudta megmondani, de céljuk, hogy minél többen részt vehessenek az ünnepi eseményeken.