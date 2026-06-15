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nagy ervin Budapest tűzijáték

Megszólalt Nagy Ervin: kiderült, lesz-e augusztus 20-án tűzijáték Budapesten

2026. június 15. 22:45

Meghúzzák a váratlant?

2026. június 15. 22:45
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Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint 

idén is lesz augusztus 20-án állami tűzijáték Budapesten,

ugyanakkor az esemény rövidebb és olcsóbb lehet, mint az elmúlt években. Az RTL Híradónak nyilatkozva a Szent István-napi programsorozat szervezéséért felelős munkacsoport tagjaként arról beszélt, hogy a költségek csökkenéséhez hozzájárulhat, hogy „eltűnnek azok a cégek, amik mindig levették a sápot vagy kivették az extraprofitot”. Hozzátette: a pontos összeget még nem tudta megmondani, de céljuk, hogy minél többen részt vehessenek az ünnepi eseményeken.

A politikus arról is beszélt, hogy elképzelhető a programok egyszerűsítése, illetve több kisebb helyszíni látványosság kialakítása is, akár gyermekvédelmi intézményeknél. Szerinte ez szimbolikus gesztus lenne azok felé a gyerekek felé, akik eddig nem vehettek részt ilyen élményekben, de az is megoldás lehet, ha számukra biztosítják a budapesti tűzijátékra való eljutást.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
pandalala
2026. június 15. 22:52
rossz minőségű látványpékség
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. június 15. 22:49
:-D
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0
0
jobbrafel
2026. június 15. 22:49
Na, ez úgy lesz olcsóbb, mint Karácsonyéknál a Lánchíd felújítása! Fele annyi látványelem dupla áron.
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1
0
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