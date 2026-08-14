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vidnyánszky attila intézmény nemzeti

Átvilágítás a Nemzetiben

2026. augusztus 14. 11:12

A beszélgetésen Vidnyánszky Attila jelezte, kész a kölcsönös együttműködésre.

2026. augusztus 14. 11:12
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Tarr Zoltán
Tarr Zoltán
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Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is – erről tájékoztatták a fenntartó képviselői péntek délelőtt Vidnyánszky Attilát a minisztérium épületében. A Nemzeti igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. A magyar kultúra közkincs, amelynek függetlenségéhez átlátható és szakszerű működésre van szükség. 

A beszélgetésen Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. Az állami fenntartású kulturális intézmények közpénzből gazdálkodnak, azok szabályos, felelős és szakmailag megalapozott felhasználása minden magyar ember érdeke. A vizsgálat eredményeiről később beszámolunk.

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Összesen 56 komment

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Sorrend:
Hohokam
2026. augusztus 14. 23:17
480 Ft már a benzin?
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3
0
zoroaster61
•••
2026. augusztus 14. 22:14 Szerkesztve
Méghogy ez lelkész? Akkor, hogy egyezteti össze a keresztény hitelvekkel azt a sok aljasságot, amit nap, mint nap elkövet? Akkor tudnia kell, hogy egyszer számot kell majd adnia tetteiről! "Amilyen mértékkel mértek másoknak, majd olyan mértékkel mérnek nektek is."
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1
0
Amerigo
2026. augusztus 14. 21:18
Az új garnitura egyik legsötétebb figurája tarrrrrrrrrrrrr úrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Igen érdekesen hangzik az ő szájából az átvilágitás! Csak hát ugyebár a karma az ami mindenkit utolér. A 2006-os több mint 100 millás közpénz' ügy már elévült. Ezt már nem vizsgálhatja a neo-ávó? Talán ezért olyn bátor a tarrrrrrrrrrrrrrrrr úrrrrrrrrrrrrrrr?
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4
0
Gintonic68
2026. augusztus 14. 19:05
Mikor Vidnyánszky ment a minisztériumba ez a f...Noár ott froclizta az utcán...🤮
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7
0
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