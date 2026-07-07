„Az Alaptörvény nem lehet a bosszú eszköze, egyszerhasználatos politikai fegyver. Ha a köztársasági elnök leváltásához az Alaptörvényt kell átírni, akkor nem az államfővel van a baj, hanem az alkotmányos felfogással, a jogállamiság tiszteletével.

A demokrácia egyik legfontosabb ismérve nem az, hogy ki van hatalmon, hanem az, hogy a hatalom meddig hajlandó elmenni saját politikai céljai érdekében. Az Alaptörvény pedig éppen azért Alaptörvény, mert nem a napi politika játékszere.