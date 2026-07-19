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A vereség okai helyett az újjáépítésre kell minden erőnket, energiánkat fordítani.
Sulyok Tamás lemondatásában nem az a lényeg, hogy gyáva nyúlként asszisztált-e bukásához, még csak az sem, hogy alkalmatlan-e pusztán azért, mert nem fogalmazott meg aggályokat és kifogásokat az Orbán-korszakban. Mindkét minősítés politikai természetű, valójában azonban fontos alkotmányos-jogi aggályok merülnek fel lemondásával.
Az elnök erőszakos elmozdításával az új kormányfő alkotmányos, politikai és etikai határokat lépett át.
A magyar demokrácia harminchat évében most állunk a legközelebb ahhoz, hogy egész közjogi felfogásunkat, intézményrendszerünket, közízlésünket modern diktatúra, majd a Tisza megroppanása után általános káosz váltsa fel.
Ennek az átalakulásnak mindenki vesztese lesz. Azok is, akik most közös reményeket táplálnak és nem ismerik fel a kiépülő zsarnokságot. Azok is, akik radikális megoldásként új rend, Jobbik 2.0 után sóvárognak, és ugyancsak hiteltelen, felkészületlen figurákra bíznák az ország vezetését.
Egyetlen megoldást látok, de ehhez türelemre és józan észre van szükség.
Új nemzeti közép, szilárd felépítmény szükséges.
Fiatal politikusokat kell mozgósítani és az első vonalba emelni budapesti és vidéki önkormányzatokból, nemzeti koalíciót szükséges kötni más nemzeti pártokkal, de fontos a közösségi és egyéni ellenállás is a parlamentben, az utcán, a lakóhelyünkön.
Mindent törvényesen, de ellentmondást nem tűrő elkötelezettséggel. A vereség okai helyett az újjáépítésre kell minden erőnket, energiánkat fordítani. A szellem embereinek nem egymással és az ellenfél hazugságaival, hanem az új stratégiával illene foglalkozniuk. Ez lassan készül, de meglesz, hiszen milliók várnak rá, és ősszel a diktatúra ellen kell fordítanunk minden erőnket: közösen, egymásért.
Nem hiszem, hanem tudom, hogy innen felfelé vezet az út.
És tényleg elég a siránkozásból, okoskodásból, magyarázkodásból. Abszolút terméketlen, csak a közös cselekvést bénítjuk meg, ha egyszerre üvöltünk a tömegben.
A szabadságunk a tét. Dolgozzunk érte!
nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala