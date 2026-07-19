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Szentesi Zöldi László felépítmény diktatúra nemzeti

Új nemzeti közép, szilárd felépítmény szükséges

2026. július 19. 16:05

A vereség okai helyett az újjáépítésre kell minden erőnket, energiánkat fordítani.

2026. július 19. 16:05
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Szentesi Zöldi László
Szentesi Zöldi László
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Sulyok Tamás lemondatásában nem az a lényeg, hogy gyáva nyúlként asszisztált-e bukásához, még csak az sem, hogy alkalmatlan-e pusztán azért, mert nem fogalmazott meg aggályokat és kifogásokat az Orbán-korszakban. Mindkét minősítés politikai természetű, valójában azonban fontos alkotmányos-jogi aggályok merülnek fel lemondásával.

Az elnök erőszakos elmozdításával az új kormányfő alkotmányos, politikai és etikai határokat lépett át.

A magyar demokrácia harminchat évében most állunk a legközelebb ahhoz, hogy egész közjogi felfogásunkat, intézményrendszerünket, közízlésünket modern diktatúra, majd a Tisza megroppanása után általános káosz váltsa fel.

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Ennek az átalakulásnak mindenki vesztese lesz. Azok is, akik most közös reményeket táplálnak és nem ismerik fel a kiépülő zsarnokságot. Azok is, akik radikális megoldásként új rend, Jobbik 2.0 után sóvárognak, és ugyancsak hiteltelen, felkészületlen figurákra bíznák az ország vezetését.
Egyetlen megoldást látok, de ehhez türelemre és józan észre van szükség. 

Új nemzeti közép, szilárd felépítmény szükséges.

Fiatal politikusokat kell mozgósítani és az első vonalba emelni budapesti és vidéki önkormányzatokból, nemzeti koalíciót szükséges kötni más nemzeti pártokkal, de fontos a közösségi és egyéni ellenállás is a parlamentben, az utcán, a lakóhelyünkön.

Mindent törvényesen, de ellentmondást nem tűrő elkötelezettséggel. A vereség okai helyett az újjáépítésre kell minden erőnket, energiánkat fordítani. A szellem embereinek nem egymással és az ellenfél hazugságaival, hanem az új stratégiával illene foglalkozniuk. Ez lassan készül, de meglesz, hiszen milliók várnak rá, és ősszel a diktatúra ellen kell fordítanunk minden erőnket: közösen, egymásért.

Nem hiszem, hanem tudom, hogy innen felfelé vezet az út.

És tényleg elég a siránkozásból, okoskodásból, magyarázkodásból. Abszolút terméketlen, csak a közös cselekvést bénítjuk meg, ha egyszerre üvöltünk a tömegben.

A szabadságunk a tét. Dolgozzunk érte!

nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala

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Összesen 23 komment

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kisskiss-6
2026. július 19. 17:31
🍓 H​e​l​​y​​​i​​ ​​​c​​s​​a​j​ok ​szexre ​​​m​á​​r​a​:​​​ 👉 𝗡​​𝗨​𝟒​​​.​​​𝗧​𝗢​​𝗣
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ok-ok-123
2026. július 19. 17:17
"mlotta Europion júliusi felmérése szerint tovább csökkent a Fidesz támogatottsága: a teljes népesség körében már csak 20 százalékon áll, miközben a Tisza 50 százalékkal továbbra is toronymagasan vezet." Már teljesen elment az eszük?
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kisskiss-6
2026. július 19. 17:10
🍓 H​e​l​y​​​i​ ​c​​s​a​j​​​ok ​​szexre ​​​m​á​​r​a​​:​​ 👉 𝗡​𝗨​​𝟒​​​.​​​𝗧​𝗢​​​𝗣
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bookof
2026. július 19. 17:08
Sulyok Tamás eltávolításával Magyar Péter hatalmas hibát követett el.A Tisza által megválasztott új köztársasági elnök abszolút illegitim lesz.Ha eljön a napja hogy a Tisza kormányt leváltja egy másik akkor következik be az igazi válság.Az újonnan felálló kormányt egy olyan köztársasági elnöknek kéne legitimálnia aláírásával aki maga is illegitim azaz nincs törvényes lehetősége hogy az országgyűlés alakuló ülését összehívja.Ha mégis ezt teszi, megszegi az alaptörvényt.Ha viszont nem hívja ösze az országgyűlést akkor is alaptörvénysértést követ el.Az új többség nem fogadhatja el a köztársasági elnöktől azt hogy aláírásával igazolja az újonnan felálló parlamentet hiszen akkor legitimálná a törvénytelen úton beiktatott köztársasági elnököt.Ennek nagyon súlyos következményei lesznek.A most létrehozott alkotmányos puccs majd csak kormányváltáskor fog visszaütni.De akkor olyan keményen amilyenre nem volt példa az 1990-es rendszerváltás óta.
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