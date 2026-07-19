Sulyok Tamás lemondatásában nem az a lényeg, hogy gyáva nyúlként asszisztált-e bukásához, még csak az sem, hogy alkalmatlan-e pusztán azért, mert nem fogalmazott meg aggályokat és kifogásokat az Orbán-korszakban. Mindkét minősítés politikai természetű, valójában azonban fontos alkotmányos-jogi aggályok merülnek fel lemondásával.

Az elnök erőszakos elmozdításával az új kormányfő alkotmányos, politikai és etikai határokat lépett át.

A magyar demokrácia harminchat évében most állunk a legközelebb ahhoz, hogy egész közjogi felfogásunkat, intézményrendszerünket, közízlésünket modern diktatúra, majd a Tisza megroppanása után általános káosz váltsa fel.