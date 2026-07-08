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sulyok tamás fidesz Kövér László országgyűlés diktatúra orbán viktor

Kövér László: Ki kell állni a diktatúra kiépítésével szemben (VIDEÓ)

2026. július 08. 13:04

„Muszáj kiállnunk és ellenállnunk azon hatalmi törekvéssel szemben, amely romba dönti mindazt, amit a rendszerváltozás óta elértünk” – fogalmazott a Fidesz országos választmányának elnöke.

2026. július 08. 13:04
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A „diktatúra kiépítésével szembeni” ellenállásra hívott fel Kövér László, a Fidesz országos választmányának elnöke szerdán a Facebookon.

„A gyerekeink, unokáink érdekében muszáj kiállnunk a diktatúra kiépítésével szemben,

muszáj kiállnunk és ellenállnunk azon hatalmi törekvéssel szemben, amely romba dönti mindazt, amit a rendszerváltozás óta elértünk” – mondta Kövér László a videóban, amelyet Orbán Viktor Fidesz-elnök, volt miniszterelnök közösségi oldalára töltöttek fel.

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A Fidesz választmányi elnöke szerint a köztársasági elnök hivatalából történő eltávolításának „semmilyen politikai súlya, jelentősége” nincs a most hatalomgyakorlók szempontjából, de óriási jelentősége van a magyar demokrácia és jogállam szempontjából.

Kövér László az „önkényuralmi rendszer kiépítésének az egyik kulcsmozzanatának” nevezte a Sulyok Tamás államfő elmozdítására irányuló törekvéseket, és hangsúlyozta: erkölcsi és emberi kötelességük kiállni a köztársasági elnök mellett.

A Fidesz és a KDNP csütörtökön este a Sándor-palotánál tüntetésen tiltakozik az alaptörvény módosítása és az államfő elmozdítása ellen.

A Tisza-kormány által benyújtott alaptörvény-módosításban – amelyet kedden kezdett tárgyalni az Országgyűlés – egyebek mellett az is szerepel, hogy a módosítás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.

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(MTI)

Fotó: Purger Tamás/MTI

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Összesen 25 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. július 08. 14:41
zolotarjov-2 2026. július 08. 14:32 attól, hogy tovább hazudsz poloska nem fogsz jobban élni
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ördöngös pepecselés
2026. július 08. 14:39
szim-patikus 2026. július 08. 14:05 Poloskapöti viszont a törvénytelenségek tömegét követi el a nagy országdúlása közben, ami miatt a következő kormány biztos be fogja börtönözni
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ördöngös pepecselés
2026. július 08. 14:35
szim-patikus 2026. július 08. 14:05 ki ment eddig börtönbe istenbarma? hülyét csinált belőletek a Poloska hazugsággyára?
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zolotarjov-2
2026. július 08. 14:32
Kövér elvtárs fideszes 2/3 és rendeleti kormányzás mellett is fontosnak tartotta, hogy több milliós bírságokkal hallgattassa el az ellenzéki képviselőket, hogy azoknak szavuk se lehessen 16 évig a parlamentben. De most hirtelen ő is elkezdett az önkény miatt aggódni és ágálni. Egyem meg!
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