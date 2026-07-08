Kövér László: Ki kell állni a diktatúra kiépítésével szemben (VIDEÓ)

A Fidesz választmányi elnöke szerint a köztársasági elnök hivatalából történő eltávolításának „semmilyen politikai súlya, jelentősége” nincs a most hatalomgyakorlók szempontjából, de óriási jelentősége van a magyar demokrácia és jogállam szempontjából.

Kövér László az „önkényuralmi rendszer kiépítésének az egyik kulcsmozzanatának” nevezte a Sulyok Tamás államfő elmozdítására irányuló törekvéseket, és hangsúlyozta: erkölcsi és emberi kötelességük kiállni a köztársasági elnök mellett.