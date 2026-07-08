Kövér László: Ki kell állni a diktatúra kiépítésével szemben (VIDEÓ)

Orbán: Ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet
A volt miniszterelnök csütörtök este mindenkit vár a Sándor-palota elé, mint fogalmazott: „Ne engedjük, hogy az önkény győzzön!”
„Muszáj kiállnunk és ellenállnunk azon hatalmi törekvéssel szemben, amely romba dönti mindazt, amit a rendszerváltozás óta elértünk” – fogalmazott a Fidesz országos választmányának elnöke.
A „diktatúra kiépítésével szembeni” ellenállásra hívott fel Kövér László, a Fidesz országos választmányának elnöke szerdán a Facebookon.
„A gyerekeink, unokáink érdekében muszáj kiállnunk a diktatúra kiépítésével szemben,
muszáj kiállnunk és ellenállnunk azon hatalmi törekvéssel szemben, amely romba dönti mindazt, amit a rendszerváltozás óta elértünk” – mondta Kövér László a videóban, amelyet Orbán Viktor Fidesz-elnök, volt miniszterelnök közösségi oldalára töltöttek fel.
A Fidesz választmányi elnöke szerint a köztársasági elnök hivatalából történő eltávolításának „semmilyen politikai súlya, jelentősége” nincs a most hatalomgyakorlók szempontjából, de óriási jelentősége van a magyar demokrácia és jogállam szempontjából.
Kövér László az „önkényuralmi rendszer kiépítésének az egyik kulcsmozzanatának” nevezte a Sulyok Tamás államfő elmozdítására irányuló törekvéseket, és hangsúlyozta: erkölcsi és emberi kötelességük kiállni a köztársasági elnök mellett.
A Fidesz és a KDNP csütörtökön este a Sándor-palotánál tüntetésen tiltakozik az alaptörvény módosítása és az államfő elmozdítása ellen.
A Tisza-kormány által benyújtott alaptörvény-módosításban – amelyet kedden kezdett tárgyalni az Országgyűlés – egyebek mellett az is szerepel, hogy a módosítás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.
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A volt miniszterelnök csütörtök este mindenkit vár a Sándor-palota elé, mint fogalmazott: „Ne engedjük, hogy az önkény győzzön!”
(MTI)
Fotó: Purger Tamás/MTI