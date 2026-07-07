Orbán: Ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet

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A volt miniszterelnök csütörtök este mindenkit vár a Sándor-palota elé, mint fogalmazott: „Ne engedjük, hogy az önkény győzzön!”
A Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor-palota előtt tüntetésen tiltakozik az alaptörvény módosítása ellen, a „stop önkény tüntetésre” mindenkit várnak, aki tiltakozik az ellen, hogy a Tisza-kormány gyengíti Magyarországon a demokráciát.
Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán a demonstrációval kapcsolatban azt írta,
arra hívunk minden felelősen gondolkodó magyart, hogy csütörtökön 18:00 órakor legyen ott a Sándor-palota előtt, és közösen, békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen”.
A Fidesz elnöke szerint, ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet. „Aki nem tetszik a miniszterelnöknek, azt megfélemlítik, fenyegetik, az állásából kirúgják”. Ebből legyen elég!” – üzente Orbán Viktor, majd azzal folytatta, „ne engedjük, hogy az önkény győzzön. Álljunk ki közösen a jogállamiság és a demokratikus értékek mellett. Tiltakozzunk az önkényuralom ellen!”
Nyitókép: Facebook