Orbán: Ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet

A Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor-palota előtt tüntetésen tiltakozik az alaptörvény módosítása ellen, a „stop önkény tüntetésre” mindenkit várnak, aki tiltakozik az ellen, hogy a Tisza-kormány gyengíti Magyarországon a demokráciát.

Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán a demonstrációval kapcsolatban azt írta,