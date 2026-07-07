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sándor - palota fidesz orbán viktor

Orbán: Ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet

2026. július 07. 13:51

A volt miniszterelnök csütörtök este mindenkit vár a Sándor-palota elé, mint fogalmazott: „Ne engedjük, hogy az önkény győzzön!”

2026. július 07. 13:51
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A Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor-palota előtt tüntetésen tiltakozik az alaptörvény módosítása ellen, a „stop önkény tüntetésre” mindenkit várnak, aki tiltakozik az ellen, hogy a Tisza-kormány gyengíti Magyarországon a demokráciát.

Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán a demonstrációval kapcsolatban azt írta,

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arra hívunk minden felelősen gondolkodó magyart, hogy csütörtökön 18:00 órakor legyen ott a Sándor-palota előtt, és közösen, békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen”.

A Fidesz elnöke szerint, ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet. „Aki nem tetszik a miniszterelnöknek, azt megfélemlítik, fenyegetik, az állásából kirúgják”. Ebből legyen elég!” – üzente Orbán Viktor, majd azzal folytatta, „ne engedjük, hogy az önkény győzzön. Álljunk ki közösen a jogállamiság és a demokratikus értékek mellett. Tiltakozzunk az önkényuralom ellen!”

Nyitókép: Facebook

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Összesen 15 komment

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nyugalom
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2026. július 07. 15:17 Szerkesztve
Poloska akar államfő is lenni! Mikor vetik be az ágyukat ellenünk?
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0
bookof
2026. július 07. 14:45
Az amit látunk se nem kormányzás se nem rendszerváltás hanem szimplán bosszú.Az 1990-es rendszerváltás alatt el nem takarított kommunisták leszármazottai, összefogva a Ner-ből meggazdagodott de kielégíthetetlen kapzsiságukban még többre vágyó, hatalmát keveslő, saját sértettségét közüggyé emelő, énközpontú, Istent és Hazát nem ismerő hiénák.Most érezni igazán azt a történelmi bűnt amit annak az Szdsz-nek köszönhetünk aki a rendszerváltás idején a leghangosabban követelte az elszámoltatást hogy aztán összeálljon a megmaradt Mszp-vel.36 évnek kellett eltelnie hogy ennek következményeivel szembesüljön az ország. Ne legyen kétsége senkinek afelől hogy a bosszú kegyetlen lesz mert ez volt az ára annak hogy a Ner hiénáival kiegyezzenek és azok elárulják a hazájukat.
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1
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tapir32
2026. július 07. 14:41
Felszólítjuk a Tisza párt parlamenti képviselőit, hogy a magyar demokrácia és jogállam megőrzése érdekében szavazzanak Magyar Péter Alaptörvény módosításai ellen! A kormány Önöknek felelős! Önök döntenek a kormány sorsáról! A diktatúra kiépítésének és a jogállam eltörlésének megakadályozása az Önök felelőssége! A frakció fegyelemnél a demokrácia és a jogállam magasabb rendű érték. Védjék meg értékeinket Magyar Pétertől.
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2
1
ekeke1
2026. július 07. 14:36
”Az elmúlt hetekben nyilvánvalóvá vált, hogy Orbán 16 év kormányzása - hatalomtechnikai és közösségépítési szempontból - egy nagy nulla volt. Lényegében mára mindenki cserbenhagyta akiért harcba szállt. Itthon és külföldön. Is. Ha a miniszterelnök odáig nem képes eljutni 16 év kétharmad után, hogy az őt támogató médiát, intézeteket annyira feltőkésítse, hogy ne csak 1 hónapra elegendő tartalékok legyenek a bérek kifizetésére, hanem kitartsanak a ciklus végéig, az teljes kudarc. Ha a miniszterelnök 16 év kétharmad után nem éri el, hogy az általa köztársasági elnökké emelt alak valamiféle formális ellenállást tanúsítson az őt felemelő politikus totális alkotmányjogi kivégzése ellen, az teljes kudarc. Ha a miniszterelnök odáig nem képes eljutni 16 év kétharmad után, hogy az általa államfővé emelt személy alkotmányjogi védelmében megszólaljon az akaratából alkotmánybíróvá tett jogászokból álló testület, az teljes kudarc.
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