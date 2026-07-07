Ezek mind olyan lépések, amelyek egyetlen európai demokráciában és jogállamban sem fogadhatók el. Amit például az államfő eltávolítása kapcsán látunk, azt még a XX. század diktatúráiban sem tették meg. Ezek olyan határátlépések, amelyeket még a Fidesz sem lépett meg, pedig őket aztán rengetegszer vádolták diktatúrával.

Természetesen lehet azt mondani, hogy ezeknek a lépéseknek ebben a pillanatban megvan a társadalmi többsége. Ahogy a halálbüntetésnek is lehet társadalmi támogatottsága, egy európai demokráciában mégsem vezethető be.

Egy fontos dologról ugyanakkor megfeledkeznek azok, akik most ünnepelnek. A népszerűség a politikában folyamatosan változik. Aki ma fent van, az holnap lent lehet. Amit most megtesznek politikai ellenfeleikkel, azt néhány év múlva velük szemben is megtehetik. Ez azonban nem egy emberséges Magyarországhoz vezet, hanem egy tartós, hidegháborús belpolitikai állapothoz.”