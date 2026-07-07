Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
07. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza diktatúra Deák Dániel

Aki ma fent van, az holnap lent lehet

2026. július 07. 20:14

Amit most megtesznek politikai ellenfeleikkel, azt néhány év múlva velük szemben is megtehetik.

2026. július 07. 20:14
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„A Magyar Televízió 1957. május 1-jei indulása óta nem volt példa arra, amit most látunk: az elmúlt közel 70 évben csak technikai problémák esetén sugárzott fekete képernyőt, ritkább esetekben pedig halálesetkor – így akkor is, amikor 1993. december 12-én elhunyt Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke.

Magyar Péter ezzel a lépéssel is azt szimbolizálja: bármit megtehet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Beleírja az Alaptörvénybe, hogy Orbán Viktor nem lehet miniszterelnök. Beleírja, hogy Sulyok Tamásnak távoznia kell. De azt is beleírja, hogy az ellenzéki képviselők jelentős része 2030-tól nem lehet újra parlamenti képviselő. És most a történelemben először elsötétíti a Magyar Televízió adását.

Ezek mind olyan lépések, amelyek egyetlen európai demokráciában és jogállamban sem fogadhatók el. Amit például az államfő eltávolítása kapcsán látunk, azt még a XX. század diktatúráiban sem tették meg. Ezek olyan határátlépések, amelyeket még a Fidesz sem lépett meg, pedig őket aztán rengetegszer vádolták diktatúrával.

Természetesen lehet azt mondani, hogy ezeknek a lépéseknek ebben a pillanatban megvan a társadalmi többsége. Ahogy a halálbüntetésnek is lehet társadalmi támogatottsága, egy európai demokráciában mégsem vezethető be.

Egy fontos dologról ugyanakkor megfeledkeznek azok, akik most ünnepelnek. A népszerűség a politikában folyamatosan változik. Aki ma fent van, az holnap lent lehet. Amit most megtesznek politikai ellenfeleikkel, azt néhány év múlva velük szemben is megtehetik. Ez azonban nem egy emberséges Magyarországhoz vezet, hanem egy tartós, hidegháborús belpolitikai állapothoz.”

Fotó: képmentés

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. július 07. 22:45
2 év kormányzás és a szekta szétesik. A szavazóik meg letagadják majd , hogy az elmebeteg poloskár és a szektára szavaztak!
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. július 07. 22:19
"Amit most megtesznek politikai ellenfeleikkel, azt néhány év múlva velük szemben is megtehetik..." Egyáltalán nem érdekli őket. Carpe diem! Ez működteti őket.
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2026. július 07. 22:07
Szilvafával jól állok, ha szükség lenne rá...
Válasz erre
1
0
states-2
2026. július 07. 21:54
Rákosi Mátyás 1949 - Rákosi Péter 2026.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!