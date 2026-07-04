Azonnali szigorításokat vezetett be az MTVA új vezérigazgatója

Itt a névsor: ismert nevek kerülhetnek a közmédia új szakmai vezetésébe – az ATV-től, a 444-től és az MSZP-ből
Sajtóinformációk szerint megvannak a részlegek első emberei: Bodacz Balázs, Mészáros Zsófia és Kerényi György.
Horváth P. András átvilágítást rendelt el, és saját hatáskörébe vont minden jelentősebb pénzügyi döntést és sajtómegkeresést.
Az MTVA új vezérigazgatója, Horváth P. András egy nappal kinevezése után két azonnali hatályú utasítást adott ki. Az intézkedések célja az intézmény működésének átvilágítása, amelynek idejére jelentősen szigorodnak a pénzügyi és kommunikációs folyamatok – írja a Telex.
A dokumentumok szerint az átvilágítás idején új kötelezettségvállalás, nagyobb összegű kifizetés, beruházás, fejlesztés vagy szerződéskötés csak a vezérigazgató előzetes jóváhagyásával történhet. A napi működésen túlmutató beszerzéseket és új projekteket felfüggesztik, miközben a szervezeti egységek vezetőinek rövid határidőn belül részletes kimutatásokat kell készíteniük a folyamatban lévő pénzügyi és szerződéses kötelezettségekről.
Horváth P. András emellett saját hatáskörébe vont minden sajtó- és médiamegkeresést. Az MTVA munkatársai önállóan nem adhatnak tájékoztatást, és a közösségi felületek kezeléséhez is külön vezérigazgatói engedély szükséges. A sajtókapcsolatokhoz tartozó elektronikus levelezéshez kizárólagos hozzáférést kért, a folyamatban lévő megkereséseket és kapcsolódó dokumentumokat pedig át kell adni számára.
Mint ismert, a jogász végzettségű Horváth P. Andrást csütörtökön választották meg az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Zrt. átmeneti vezérigazgatójának. Feladata az MTVA jogi és gazdasági átvilágítása, valamint az intézmény jövőbeni beolvadásának előkészítése.
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Sajtóinformációk szerint megvannak a részlegek első emberei: Bodacz Balázs, Mészáros Zsófia és Kerényi György.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd