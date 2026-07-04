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duna médiaszolgáltató zrt mtva intézmény

Azonnali szigorításokat vezetett be az MTVA új vezérigazgatója

2026. július 04. 08:51

Horváth P. András átvilágítást rendelt el, és saját hatáskörébe vont minden jelentősebb pénzügyi döntést és sajtómegkeresést.

2026. július 04. 08:51
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Az MTVA új vezérigazgatója, Horváth P. András egy nappal kinevezése után két azonnali hatályú utasítást adott ki. Az intézkedések célja az intézmény működésének átvilágítása, amelynek idejére jelentősen szigorodnak a pénzügyi és kommunikációs folyamatok – írja a Telex

A dokumentumok szerint az átvilágítás idején új kötelezettségvállalás, nagyobb összegű kifizetés, beruházás, fejlesztés vagy szerződéskötés csak a vezérigazgató előzetes jóváhagyásával történhet. A napi működésen túlmutató beszerzéseket és új projekteket felfüggesztik, miközben a szervezeti egységek vezetőinek rövid határidőn belül részletes kimutatásokat kell készíteniük a folyamatban lévő pénzügyi és szerződéses kötelezettségekről.

Horváth P. András emellett saját hatáskörébe vont minden sajtó- és médiamegkeresést. Az MTVA munkatársai önállóan nem adhatnak tájékoztatást, és a közösségi felületek kezeléséhez is külön vezérigazgatói engedély szükséges. A sajtókapcsolatokhoz tartozó elektronikus levelezéshez kizárólagos hozzáférést kért, a folyamatban lévő megkereséseket és kapcsolódó dokumentumokat pedig át kell adni számára.

Mint ismert, a jogász végzettségű Horváth P. Andrást csütörtökön választották meg az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Zrt. átmeneti vezérigazgatójának. Feladata az MTVA jogi és gazdasági átvilágítása, valamint az intézmény jövőbeni beolvadásának előkészítése.

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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 82 komment

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Sorrend:
Welszibard
2026. július 04. 12:50
A nagyon Pfizerkorrupt Ursula ordítozós kesztyű bábja egyik kinevezett samesza elkezdte a nemzeti szellem kiirtását a Magyar médiumokból, Elkezdte a nemzeti szellemű újságírók fenyegetését, zsarolását becsicskítását, ha ez nem megy, akkor kirugdosását az utcára. Mindez természetesen azzal a végtelenül aljas, álszent, farizeus kamudumával, hogy "BÉKÉS NEMZETEGYESÍTÉS", Az ellenkezője folyik: uszítás, bosszú és gyűlölet keltés minden szinten. Az idegbeteg, bosszúálló gígerli bezzeg a saját milliárdoséit nem videózza?
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2
0
pollip
2026. július 04. 12:25
Diktatúra a javából!!!!!
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1
0
states-2
2026. július 04. 12:25
Majd lehet nézni Rákosipétert napi 24-ben.
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2
0
states-2
2026. július 04. 12:23
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt.
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2
0
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