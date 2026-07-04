Azonnali szigorításokat vezetett be az MTVA új vezérigazgatója

Az MTVA új vezérigazgatója, Horváth P. András egy nappal kinevezése után két azonnali hatályú utasítást adott ki. Az intézkedések célja az intézmény működésének átvilágítása, amelynek idejére jelentősen szigorodnak a pénzügyi és kommunikációs folyamatok – írja a Telex.

A dokumentumok szerint az átvilágítás idején új kötelezettségvállalás, nagyobb összegű kifizetés, beruházás, fejlesztés vagy szerződéskötés csak a vezérigazgató előzetes jóváhagyásával történhet. A napi működésen túlmutató beszerzéseket és új projekteket felfüggesztik, miközben a szervezeti egységek vezetőinek rövid határidőn belül részletes kimutatásokat kell készíteniük a folyamatban lévő pénzügyi és szerződéses kötelezettségekről.