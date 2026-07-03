A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
A Fidesz máris a függetlenséget hiányolja.
„Megindult az átrendeződés a közmédiában. A Fidesz máris a függetlenséget hiányolja. Magyar Péter egyik legtöbbet hangoztatott és országjárásán legtöbbet megtapsolt ígérete a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztése volt. Magyar a választás után bement egyszer a köztévébe és a közrádióba, ahol ugyanezt elmondta: emlékezhetünk, hogy nézte a plafont Magyar az M1-en a beszélgetés közben hallható kérdesek alatt. Lebonyolítani a váltás, majd egy új dolgot felépíteni persze sokkal hosszabb folyamat, még ha a választói közönség türelmetlen is.
A közmédiában az átrendeződés azzal már elindult, hogy önként lemondott pár héttel ezelőtt a hírhamisítóként elhíresült Papp Dániel vezérigazgató. A Tisza által elfogadott médiatörvény pedig kijelölte az új struktúrát: külön cég lesz például az MTI, illetve a Magyar Rádió és Televízió Zrt. A médiatörvény elfogadása után távoznia kellett Altorjai Anitának, Magyar pedig kezdeményezte Koltay Andrásnak, a Médiahatóság vezetőjének a felmentését is. A médiatörvény alapján pedig pályázaton választják majd ki a közmédia új vezetőjét, szakmai szervezeteket is bevonva a döntésbe.
A nehézséget az okozza, hogy politikai szempontból a Tisza siettetni akarja, hogy látványosan más legyen a közmédia – például augusztus 20-án már legyen valamilyen szimbolikus lenyomata. Ugyanakkor ezt megoldani jogilag (cégjogilag és munkajogilag), illetve tartalmilag sokkal hosszabb idő. Így aztán megszületett az első kompromisszum: egy országgyűlési bizottság döntött egy átmeneti vezetőről. A médiaszakmában nem ismert Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia vezetője. Az ő dolga lesz bizonyosan a közmédiás leépítések megkezdése.”
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