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papp dániel mti Magyar Péter közmédia

Megindult az átrendeződés a közmédiában

2026. július 03. 18:28

A Fidesz máris a függetlenséget hiányolja.

2026. július 03. 18:28
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Dull Szabolcs
Dull Szabolcs
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„Megindult az átrendeződés a közmédiában. A Fidesz máris a függetlenséget hiányolja. Magyar Péter egyik legtöbbet hangoztatott és országjárásán legtöbbet megtapsolt ígérete a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztése volt. Magyar a választás után bement egyszer a köztévébe és a közrádióba, ahol ugyanezt elmondta: emlékezhetünk, hogy nézte a plafont Magyar az M1-en a beszélgetés közben hallható kérdesek alatt. Lebonyolítani a váltás, majd egy új dolgot felépíteni persze sokkal hosszabb folyamat, még ha a választói közönség türelmetlen is. 

A közmédiában az átrendeződés azzal már elindult, hogy önként lemondott pár héttel ezelőtt a hírhamisítóként elhíresült Papp Dániel vezérigazgató. A Tisza által elfogadott médiatörvény pedig kijelölte az új struktúrát: külön cég lesz például az MTI, illetve a Magyar Rádió és Televízió Zrt. A médiatörvény elfogadása után távoznia kellett Altorjai Anitának, Magyar pedig kezdeményezte Koltay Andrásnak, a Médiahatóság vezetőjének a felmentését is. A médiatörvény alapján pedig pályázaton választják majd ki a közmédia új vezetőjét, szakmai szervezeteket is bevonva a döntésbe.

A nehézséget az okozza, hogy politikai szempontból a Tisza siettetni akarja, hogy látványosan más legyen a közmédia – például augusztus 20-án már legyen valamilyen szimbolikus lenyomata. Ugyanakkor ezt megoldani jogilag (cégjogilag és munkajogilag), illetve  tartalmilag sokkal hosszabb idő. Így aztán megszületett az első kompromisszum: egy országgyűlési bizottság döntött egy átmeneti vezetőről. A médiaszakmában nem ismert Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia vezetője. Az ő dolga lesz bizonyosan a közmédiás leépítések megkezdése.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 18 komment

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selyemmajom
2026. július 03. 20:46
A pártállam nem elégszik meg a kádárista 3T-vel, itt már csak 2T lesz: támogat és tilt.
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0
0
ben2
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2026. július 03. 20:39 Szerkesztve
@gullwing 2026. július 03. 20:04 Nekünk nem volt fontos a függetlenség, mert egy jó ideig megvolt az egyensúly a kormánypárti és az ellenzéki propaganda között. A Poloska Rákosi kajabálta tele a kampányt, hogy független közmédiát akar. Akkor nosza, legyen valóban független a média. Persze tudjuk, a média pontosan annyira lesz független, mint amennyire Magyarország jogállam.
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1
0
ben2
2026. július 03. 20:35
@Irgum-burgum 2026. július 03. 18:45 A közmédia vitán felül fideszes kormánypropaganda adó volt. Előtte meg MSZP-SZDSZ kormánypropaganda adó. Szerinted egy hatalom átvétel esetén nem tiszás kormánypropaganda lesz? Kiegyensúlyozott hírszolgáltatás? Egy olyan párt uralma alatt, ami a saját honlapján élőben közvetíti az országgyűlés plenáris üléseit, kivéve amikor ellenzékiek szólalnak fel, mert akkor reklámot adnak? Egy olyan miniszterelnökkel, ami még a saját csicska sajtóját is ordenáré stílusban kioktatja, ha bármelyik ki mer bújni a seggéből, az ellenzéki médiának pedig nem hogy nem nyilatkozik, hanem minden lehetséges alkalommal alpári módon gyalázza? És ezektől vársz kiegyensúlyozott hírszolgáltatást? Komolyan?
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0
ördöngös pepecselés
2026. július 03. 20:07
ugyan már nyilvánvaló, hogy a közmédia már nem Fidesz propaganda hanem tiszás hazugsággyár úgy hallgat a Magyar család kreált pedofil rágalmairól ahogy a FOS amely terjesztette a haugságokat és ezt most már a tisza átejtőernyőztetett bűnöző újságírói garantálják
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