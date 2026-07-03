„Megindult az átrendeződés a közmédiában. A Fidesz máris a függetlenséget hiányolja. Magyar Péter egyik legtöbbet hangoztatott és országjárásán legtöbbet megtapsolt ígérete a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztése volt. Magyar a választás után bement egyszer a köztévébe és a közrádióba, ahol ugyanezt elmondta: emlékezhetünk, hogy nézte a plafont Magyar az M1-en a beszélgetés közben hallható kérdesek alatt. Lebonyolítani a váltás, majd egy új dolgot felépíteni persze sokkal hosszabb folyamat, még ha a választói közönség türelmetlen is.

A közmédiában az átrendeződés azzal már elindult, hogy önként lemondott pár héttel ezelőtt a hírhamisítóként elhíresült Papp Dániel vezérigazgató. A Tisza által elfogadott médiatörvény pedig kijelölte az új struktúrát: külön cég lesz például az MTI, illetve a Magyar Rádió és Televízió Zrt. A médiatörvény elfogadása után távoznia kellett Altorjai Anitának, Magyar pedig kezdeményezte Koltay Andrásnak, a Médiahatóság vezetőjének a felmentését is. A médiatörvény alapján pedig pályázaton választják majd ki a közmédia új vezetőjét, szakmai szervezeteket is bevonva a döntésbe.