Itt a névsor: ismert nevek kerülhetnek a közmédia új szakmai vezetésébe – az ATV-től, a 444-től és az MSZP-ből

Rövidesen felállhat a közmédia új szakmai vezetése, ismert nevek kerülhetnek a tévés, a rádiós és az online részleg élére – írja a 24.hu. Információik szerint a televíziós területért Bodacz Balázs, az ATV-tól elbúcsúzó műsorvezető felel majd, a rádió irányítása pedig Kerényi György kezébe kerül, aki korábban már dolgozott a közmédiánál, míg 2017-ben Botka László felkérésére az MSZP kommunikációs igazgatójaként tevékenykedett. Az online részleg vezetésére Mészáros Zsófiát, a régi Index egykori főszerkesztőjét, a 444.hu korábbi vezető szerkesztőjét kérték fel.

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