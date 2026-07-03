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Itt a névsor: ismert nevek kerülhetnek a közmédia új szakmai vezetésébe – az ATV-től, a 444-től és az MSZP-ből

2026. július 03. 11:15

Sajtóinformációk szerint megvannak a részlegek első emberei: Bodacz Balázs, Mészáros Zsófia és Kerényi György.

2026. július 03. 11:15
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Rövidesen felállhat a közmédia új szakmai vezetése, ismert nevek kerülhetnek a tévés, a rádiós és az online részleg élére – írja a 24.hu. Információik szerint a televíziós területért Bodacz Balázs, az ATV-tól elbúcsúzó műsorvezető felel majd, a rádió irányítása pedig Kerényi György kezébe kerül, aki korábban már dolgozott a közmédiánál, míg 2017-ben Botka László felkérésére az MSZP kommunikációs igazgatójaként tevékenykedett. Az online részleg vezetésére Mészáros Zsófiát, a régi Index egykori főszerkesztőjét, a 444.hu korábbi vezető szerkesztőjét kérték fel.

Sajtóhírek szerint

  • Bodacz Balázs
  • Kerényi György
  • Mészáros Zsófia

kerül a közmédia szakmai vezetésébe.

Mint arról beszámoltunk, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága Horváth Andrást jelölte ki az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató átmeneti vezérigazgatójának, a közmédia átszervezését pedig Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos bonyolítja.

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Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 13 komment

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Sorrend:
wombatmenhely
2026. július 03. 11:34
DBÚ eléggé öreg ehhez, de egy busásan honorált díszpozíciót még kinézhetek neki.
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0
0
lemez
2026. július 03. 11:33
És ki fogja nézni ezr a liberális szarokat,és mitöl függettlenek.Szarok a libsi médiájukra ahogy eddig is.
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0
0
aknaib
•••
2026. július 03. 11:27 Szerkesztve
No akkor ezt sem kell már nézni.🤮 Csak a HÍR tv👌
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5
0
zabszem
2026. július 03. 11:27
Hja.... A FOS színe java... Visszatér a 90 - és évek ballibsi 95%-os médiatúlsúlya.... Minden ugyanaz, mint 2010 előtt volt... Undorító... Gyomorforgató...
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3
0
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