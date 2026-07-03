Itt a névsor: ismert nevek kerülhetnek a közmédia új szakmai vezetésébe – az ATV-től, a 444-től és az MSZP-ből

Megjelent a médiatörvény módosítása – megszűnik a közmédia vezetőinek megbízatása
Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról.
Sajtóinformációk szerint megvannak a részlegek első emberei: Bodacz Balázs, Mészáros Zsófia és Kerényi György.
Rövidesen felállhat a közmédia új szakmai vezetése, ismert nevek kerülhetnek a tévés, a rádiós és az online részleg élére – írja a 24.hu. Információik szerint a televíziós területért Bodacz Balázs, az ATV-tól elbúcsúzó műsorvezető felel majd, a rádió irányítása pedig Kerényi György kezébe kerül, aki korábban már dolgozott a közmédiánál, míg 2017-ben Botka László felkérésére az MSZP kommunikációs igazgatójaként tevékenykedett. Az online részleg vezetésére Mészáros Zsófiát, a régi Index egykori főszerkesztőjét, a 444.hu korábbi vezető szerkesztőjét kérték fel.
Sajtóhírek szerint
kerül a közmédia szakmai vezetésébe.
Mint arról beszámoltunk, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága Horváth Andrást jelölte ki az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató átmeneti vezérigazgatójának, a közmédia átszervezését pedig Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos bonyolítja.
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Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd