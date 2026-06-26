Megjelent a médiatörvény módosítása – megszűnik a közmédia vezetőinek megbízatása

Szombaton megszűnik a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel pénteken megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának pénteki kihirdetését követő napon hatályba lépő rendelkezése szerint megszűnik a médiatanács elnöke, Koltay András és a testület tagjai, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetője, Altorjai Anita, továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója, Papp Dániel vezető tisztségviselői megbízatása.