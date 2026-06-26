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mtva országgyűlés vezetőség

Megjelent a médiatörvény módosítása – megszűnik a közmédia vezetőinek megbízatása

2026. június 26. 19:48

Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról.

2026. június 26. 19:48
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Szombaton megszűnik a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel pénteken megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának pénteki kihirdetését követő napon hatályba lépő rendelkezése szerint megszűnik a médiatanács elnöke, Koltay András és a testület tagjai, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetője, Altorjai Anita, továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója, Papp Dániel vezető tisztségviselői megbízatása.

A törvénymódosítás szerint

az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról,

továbbá a közmédia folyamatos, zavartalan működése és átalakítása érdekében a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA átmeneti vezetéséről mindaddig, amíg az e törvényben meghatározott új vezető tisztségviselők megbízatása létre nem jön.

(MTI)

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 8 komment

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Sorrend:
isler111
2026. június 26. 21:22
Most már kimondható !!! A médiában is diktatúrát csinált a Tisza!!!! Mostantól csak azt lehet leadni a hírekben amit a Tisza diktatúra emberei és vezetőjük átnézet - láttamozott - engedélyezett!!! A Tisza mocskairól beszámolni szigorúan tilos!!!!!
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NewWorldOrder
2026. június 26. 21:11
Rohanunk a rákosi féle diktatúra felé. Fénysebességgel. Valakinek nagyon sürgõs a totál kontrolt bevezetni. Vajon miért?
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2
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gullwing
2026. június 26. 21:08
Már nem nézem, nem hallgatom, leszarom!
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2
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Bitrex®
2026. június 26. 20:12
Arra 12 hétre, ami hátravan még a 133 napból, szerintem felesleges húzás.
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