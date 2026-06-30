Hivatalos: megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal
A Melléthei-Barna Márton, a Tisza frakcióvezető-helyettese által benyújtott jogszabály a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
Azok a globális gazdasági és politikai érdekkörök, amelyek évtizedek óta rombolják a magyar állam tekintélyét, az intézményekbe és a vezetőkbe vetett bizalmat, valójában a nemzeti szuverenitást támadják.
„A parlamenti kormánytöbbség mai döntése a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről túlmutat egyetlen intézmény sorsán. Nem pusztán egy szervezet felszámolásáról van szó, hanem olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről, amely Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja. Akik ma nem szavaztak a törvényjavaslat ellen, nem csupán egy intézmény megszüntetéséről döntöttek, hanem a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése egy szélesebb folyamat része, amely a nemzeti önvédelem intézményeinek fokozatos leépítéséhez vezet. Ebbe a körbe tartoznak mindazok a törekvések, amelyek gyengítik a magyar állam cselekvőképességét, csökkentik a demokratikusan létrejött nemzeti intézmények tekintélyét, vagy megkérdőjelezik azok létjogosultságát és a magyar érdekek képviseletében betöltött szerepét.
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A Melléthei-Barna Márton, a Tisza frakcióvezető-helyettese által benyújtott jogszabály a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
E folyamat részei azok a kezdeményezések is, amelyek a választott képviselők megbízatásának időtartamát jelentősen lerövidítenék, korlátoznák az emberek választójogát, semmibe veszik a választópolgárok korábbi döntéseit, vagy megfosztják hivataluktól a törvényesen megválaszott vezetőket.
Azok a globális gazdasági és politikai érdekkörök, amelyek évtizedek óta rombolják a magyar állam tekintélyét, az intézményekbe és a vezetőkbe vetett bizalmat, valójában a nemzeti szuverenitást támadják. Azok, akik álságos érvekkel járatták le a nemzeti szuverenitás védelmül szolgáló jogi intézményeket, most szó nélkül nézik, vagy lelkesen ünneplik a nemzetállami intézmények lebontását.
Így a küzdelem tétje nem egyszerűen a politikai verseny. A tét az, hogy lesz-e a jövőben szuverén Magyarország, és lesznek-e olyan bátor polgárai, akik megvédik.
Isten óvja Magyarországot!”
Nyitókép: MTI/Purger Tamás