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szuverenitásvédelmi hivatal intézmény magyar

Nem csupán egy intézmény megszüntetéséről döntöttek, hanem a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették

2026. június 30. 14:05

Azok a globális gazdasági és politikai érdekkörök, amelyek évtizedek óta rombolják a magyar állam tekintélyét, az intézményekbe és a vezetőkbe vetett bizalmat, valójában a nemzeti szuverenitást támadják.

2026. június 30. 14:05
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Lánczi Tamás
Lánczi Tamás
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„A parlamenti kormánytöbbség mai döntése a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről túlmutat egyetlen intézmény sorsán. Nem pusztán egy szervezet felszámolásáról van szó, hanem olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről, amely Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja. Akik ma nem szavaztak a törvényjavaslat ellen, nem csupán egy intézmény megszüntetéséről döntöttek, hanem a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése egy szélesebb folyamat része, amely a nemzeti önvédelem intézményeinek fokozatos leépítéséhez vezet. Ebbe a körbe tartoznak mindazok a törekvések, amelyek gyengítik a magyar állam cselekvőképességét, csökkentik a demokratikusan létrejött nemzeti intézmények tekintélyét, vagy megkérdőjelezik azok létjogosultságát és a magyar érdekek képviseletében betöltött szerepét.

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E folyamat részei azok a kezdeményezések is, amelyek a választott képviselők megbízatásának időtartamát jelentősen lerövidítenék, korlátoznák az emberek választójogát, semmibe veszik a választópolgárok korábbi döntéseit, vagy megfosztják hivataluktól a törvényesen megválaszott vezetőket. 

Azok a globális gazdasági és politikai érdekkörök, amelyek évtizedek óta rombolják a magyar állam tekintélyét, az intézményekbe és a vezetőkbe vetett bizalmat, valójában a nemzeti szuverenitást támadják. Azok, akik álságos érvekkel járatták le a nemzeti szuverenitás védelmül szolgáló jogi intézményeket, most szó nélkül nézik, vagy lelkesen ünneplik a nemzetállami intézmények lebontását. 
Így a küzdelem tétje nem egyszerűen a politikai verseny. A tét az, hogy lesz-e a jövőben szuverén Magyarország,  és lesznek-e olyan bátor polgárai, akik megvédik.
Isten óvja Magyarországot!”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 48 komment

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bazilka
2026. június 30. 16:43
azért valaki elmondhatná, hogy milyen eredményeket tudott felmutatni ez a hivatal mert jelentést írni én is tudok ha van eredménye, az az, hogy kis részben, de biztos hozzájárul a tisza győzelméhez mindenki ítélje meg, hogy ez számára jó-e?
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Vata Aripeit
2026. június 30. 16:31
Mondjuk abban a 2 évben( volt az annyi?) sok vizet nem zavart, és nem egy hivatal léte ill nem léte miatt szuverén egy-egy ország. Sajnálom, de ez az igazság. Jelentéseket gyártottak, amiket senki el se olvasott ill. semmi, de semmi következménye nem volt semminek , amit ők állítottak/kinyomoztak. Lett egypár újabb munkanélküli, vagy nem, de a SzVH-nak nem sok értelme volt.
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koroskenyi-mc-istvan-miskolc-vadaszbikaja
2026. június 30. 16:23
lánczos kutya ha feljövünk JAKAB PETYA barátommal az avasról, akkor még kapni fogsz!!! mert ÜTNI fogjuk a fideszes fajtádat!!
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Haifisch
2026. június 30. 16:19
Pontosan ez a céljuk. Nem kell ide szuverenitás meg nemzet, olvadjunk be szépen a nagy EUba és tűnjünk el a balfenéken. De legalábbis merjünk kicsik lenni. HÁT NEM!
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