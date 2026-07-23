Sörözés utáni párhuzamos univerzumok, melyek sosem fognak találkozni

Úgy nem lehet a szuverenitást védeni, ha egyébként az egész nem áll másból, mint látványos megállapításokból és vehemens nyilatkozatokból, amelyeknek semmiféle jogkövetkezményük nincs, azaz Gyuszi bácsi a kismarosi italdiszkont előtt, kezében egy kétdecis vodkával ugyanilyen hatásfokkal prezentálhatta volna ezeket, mint Lánczi Tamás. Legfeljebb Gyuszi bácsit nem hallgatták volna annyian, csak a szokásos néhány haver. De cáfoljon meg nyugodtan bárki, ha a Szuverenitásvédelmi Hivatal ténykedési hatásfokát illetően másféle tapasztalatokkal rendelkezne. Ez az egyik dolog.

A másik pedig az, hogy a 444 újságírója tisztában is van ezzel a néhai, szerény hatásfokkal, és ennek tudatában fölényeskedik Lánczi Tamással, aki nem tud mást mondani, mint hogy egyrészt hagyják már békén, másrészt a vele szemben álló hölgy idegen érdekek kiszolgálója, még akkor is, ha ennek állítólag nincs a tudatában. Pazar beszélgetés bontakozik ki ebből. Az embernek tényleg össze is ugrik a gyomra tőle. Félreértés ne essék: diplomatikusan szólva sem vagyok a 444 rajongója, sok szempontból károsnak tartom redakciójuk ténykedését. Tőlem igen távol áll mindaz, amit képviselnek, noha el kell ismernem, hogy akad ott egy-két jobb sorsra érdemes tollforgatójuk is. Azt is el kell ismernem, hogy létezik olyan nézőpont, ahonnan például a 444 működése idegen érdekek hazai képviseletének látszik. Ahogy azt is el kell ismernem, hogy olyan nézőpont is létezik, ahonnan nézve bizonyos jobboldali redakciók működése is annak látszik. Idegen érdekek voltak és vannak itt képviselve, ebben semmi újdonság nincs. Aki számára ez újdonság, az eddig egy borzvár mélyén tartózkodott. Amivel csak azt akarom mondani, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal regnálásának nagyjából annyi értelme volt, mint a miniszterelnök tetszőleges napirend előtti felszólalásainak.