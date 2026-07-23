Franciaországban csaknem hatezeren vesztették életüket a júniusi hőhullámban

A június végén Franciaországot 16 napig sújtó rendkívüli hőhullám szinte elviselhetetlen körülményeket eredményezett, valamennyi korosztályt egybe véve a hőguta és a kiszáradás miatt szükséges orvosi beavatkozások száma hatszorosára, illetve négyszeresére nőtt.

A korai és júniusban példátlan kánikula alatt idén három olyan nap is volt, amikor a legmelegebb átlaghőmérsékleteket mérték az országban 1947 óta.

A 2003 augusztusában három hétig tartott történelmi hőhullámnak 15 ezer áldozata volt Franciaországban, főként idősek, akik közül sokan orvosi felügyelet alatt álló idősek otthonában, de többen közülük saját otthonukban, egyedül éltek. Az idei júniusi hőhullámot a szakemberek intenzívebbnek tartják a 2003-asnál, és szinte az egész francia népességet érintette a 96-ból 92 megyében egy olyan időszakban, amikor még tartott a tanítás az iskolákban, és a szabadságolások időszaka sem kezdődött meg.