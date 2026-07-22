Sehol a várt áttörés a kárpátaljai magyarok jogainak rendezésében

Az egyik kezével ad Kijev, a másikkal elvesz – így írható le a korábbinál mindenképpen jobbnak tűnő, ám időnként továbbra is meglepően barátságtalan húzásokat tartalmazó magyar-ukrán viszony Kárpátalja tekintetében.

Miközben a Magyar Péter-vezette kormány egyik fontos ígérete volt a kapcsolatok normalizálása államközi szinten és Kárpátalja tekintetében, ahol hangsúlyos szerepet kaptak a helyben élő magyarok – 2017 óta kormányokon átívelő módon, számos törvénnyel megtépázott – kisebbségi jogai, és úgy is tűnt, hogy ezen a téren sikerül akár jelentős előrelépést tenni,