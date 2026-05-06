olena ivanovszka Ukrajna magyar nyelv

Folytatódik az ukrán nyelvháború: már az iskolai szünetekben is büntetnék a magyar nyelv használatát

2026. május 06. 08:58

Kiderült, mi zavarja legjobban a nyelvi ombudsmant.

null

Tavaly összesen 2888 panasz érkezett az ukrán nyelvi ombudsman hivatalához – derül ki a hivatal éves jelentéséből. A Kárpáti Igaz Szó azt írja, hogy a beadványok túlnyomó többsége a mindennapi élet területét érinti, és azt kifogásolják, hogy az ukrán nyelvet nem vagy nem megfelelően használják.

Az adatok szerint a panaszok mintegy 70 százaléka három fő területre koncentrálódik:

  • a szolgáltatási szektor,
  • a reklámok és feliratok,
  • valamint az online tér.

Ezekben az esetekben leggyakrabban az ukrán nyelv hiánya vagy gyenge jelenléte a „probléma”.

Nőtt a panaszok száma az állami intézményekkel kapcsolatban is, bár itt még mindig inkább elszigetelt esetekről van szó. Emellett kisebb számban a közigazgatásban, a rendvédelmi szerveknél és a hadseregben is regisztráltak jogsértéseket.

Az oktatás területén ellentmondásos a helyzet. Hivatalosan az ukrán az oktatás nyelve, ám a mindennapi kommunikációban – szünetekben, informális beszélgetések során – továbbra is erősen jelen van a kétnyelvűség, elsősorban az orosz.

A nyelvi ellenőrzések száma 32 százalékkal, az adminisztratív eljárásoké pedig 63 százalékkal nőtt. Összesen 706 szankciót alkalmaztak, amelyek több mint fele csupán figyelmeztetés volt. Az esetek mintegy 75 százalékában sikerült megszüntetni a jogsértést.

Az ombudsman szerint a cél nem a büntetés, hanem a „nyelvhasználati gyakorlat javítása”. Ugyanakkor a visszatérő szabálysértők esetében szigorúbb szankciókat tartanak szükségesnek.

A nyelvi ombudsman, Olena Ivanovszka egy interjúban egészen szélsőséges kijelentéseket tett.

Szerinte „amint kilépünk a házunk küszöbén, kizárólag államnyelven kell beszélnünk”.

Még azt is kijelentette, hogy ha valaki a munkahelyén a kollégájával a macskájáról vagy kutyájáról beszélget, azt is csak ukránul teheti, mert „nyilvános helyen tartózkodik”.

Ivanovszka szerint más nyelvet legfeljebb csak otthon, a saját négy fal között szabad használni.

Ezeket a megnyilatkozásokat azonnal éles kritikával fogadta Makszim Buzsanszkij parlamenti képviselő. Buzsanszkij az alkotmányra és a hatályos törvényekre hivatkozva emlékeztetett: az ukrán nyelv használata csak az állami hivatalnokok, a szolgáltató szektor és néhány meghatározott terület esetében kötelező, nem pedig az egész társadalomra kiterjedően.

Ivanovszka korábban azt is szorgalmazta, hogy az iskolákban a szünetekben is kizárólag ukránul beszéljenek tanárok és diákok egyaránt.

Ukrajnában előfordult már az is, hogy oroszul éneklő utcazenészekhez rendőrt hívtak. 

Az ombudsman a Miniszteri Kabinetnek azt javasolta, hogy kezdeményezzék a nyelvtörvény megsértéséért kiszabható bírságok emelését.

Ivanovszka szerint a jelenlegi szankcióknak nincs elég erős visszatartó erejük:

Számos esetben a bírság megfizetése kevésbé megterhelő, mint a tevékenység jogszabályi előírásokhoz való igazítása.”

Hozzátette, hogy az alacsony felelősségre vonási arány kiüresíti az állami ellenőrzést és a büntetlenség érzetét kelti a jogsértőkben.

Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP

adjadneki
2026. május 06. 09:22
Út az Unióba ...
basti64
2026. május 06. 09:18
Ukrajna a nyugati értékeket védelmezi, ezért kell Ukrajnába talicskában tolni a pénzt. Az is nagyon elörelátó, hogy az országban élöknek be kell tömni a pofáját, hogy ne szóljanak be semmibe. Mivel az ukrán nyelv igen nehéz, ezért ki kell irtani minden más nyelvet, hogy ne is jusson az az emberek eszébe, ha még van (ész vagy ember, mindegy). Ez így nagyszerü lesz, ez az igazi nyugatiasch gondolkozás.
szim-patikus
•••
2026. május 06. 09:16 Szerkesztve
Zelenszkij nyelvhaználatát én is büntetném, amikor Leyen seggét nyalja. Vakon hogy van az jiddish-ül. hogy imádom rágni a szarodat?
pollip
2026. május 06. 09:13
Egy ukrajnai magyar szervezet azt mondta, hogy ők nincsenek elnyomva. Ők így szeretik élni az életüket.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!