Folytatódik az ukrán nyelvháború: már az iskolai szünetekben is büntetnék a magyar nyelv használatát

Kiderült, mi zavarja legjobban a nyelvi ombudsmant.
Tavaly összesen 2888 panasz érkezett az ukrán nyelvi ombudsman hivatalához – derül ki a hivatal éves jelentéséből. A Kárpáti Igaz Szó azt írja, hogy a beadványok túlnyomó többsége a mindennapi élet területét érinti, és azt kifogásolják, hogy az ukrán nyelvet nem vagy nem megfelelően használják.
Az adatok szerint a panaszok mintegy 70 százaléka három fő területre koncentrálódik:
Ezekben az esetekben leggyakrabban az ukrán nyelv hiánya vagy gyenge jelenléte a „probléma”.
Nőtt a panaszok száma az állami intézményekkel kapcsolatban is, bár itt még mindig inkább elszigetelt esetekről van szó. Emellett kisebb számban a közigazgatásban, a rendvédelmi szerveknél és a hadseregben is regisztráltak jogsértéseket.
Az oktatás területén ellentmondásos a helyzet. Hivatalosan az ukrán az oktatás nyelve, ám a mindennapi kommunikációban – szünetekben, informális beszélgetések során – továbbra is erősen jelen van a kétnyelvűség, elsősorban az orosz.
A nyelvi ellenőrzések száma 32 százalékkal, az adminisztratív eljárásoké pedig 63 százalékkal nőtt. Összesen 706 szankciót alkalmaztak, amelyek több mint fele csupán figyelmeztetés volt. Az esetek mintegy 75 százalékában sikerült megszüntetni a jogsértést.
Az ombudsman szerint a cél nem a büntetés, hanem a „nyelvhasználati gyakorlat javítása”. Ugyanakkor a visszatérő szabálysértők esetében szigorúbb szankciókat tartanak szükségesnek.
A nyelvi ombudsman, Olena Ivanovszka egy interjúban egészen szélsőséges kijelentéseket tett.
Szerinte „amint kilépünk a házunk küszöbén, kizárólag államnyelven kell beszélnünk”.
Még azt is kijelentette, hogy ha valaki a munkahelyén a kollégájával a macskájáról vagy kutyájáról beszélget, azt is csak ukránul teheti, mert „nyilvános helyen tartózkodik”.
Ivanovszka szerint más nyelvet legfeljebb csak otthon, a saját négy fal között szabad használni.
Ezeket a megnyilatkozásokat azonnal éles kritikával fogadta Makszim Buzsanszkij parlamenti képviselő. Buzsanszkij az alkotmányra és a hatályos törvényekre hivatkozva emlékeztetett: az ukrán nyelv használata csak az állami hivatalnokok, a szolgáltató szektor és néhány meghatározott terület esetében kötelező, nem pedig az egész társadalomra kiterjedően.
Ivanovszka korábban azt is szorgalmazta, hogy az iskolákban a szünetekben is kizárólag ukránul beszéljenek tanárok és diákok egyaránt.
Ukrajnában előfordult már az is, hogy oroszul éneklő utcazenészekhez rendőrt hívtak.
Az ombudsman a Miniszteri Kabinetnek azt javasolta, hogy kezdeményezzék a nyelvtörvény megsértéséért kiszabható bírságok emelését.
Ivanovszka szerint a jelenlegi szankcióknak nincs elég erős visszatartó erejük:
Számos esetben a bírság megfizetése kevésbé megterhelő, mint a tevékenység jogszabályi előírásokhoz való igazítása.”
Hozzátette, hogy az alacsony felelősségre vonási arány kiüresíti az állami ellenőrzést és a büntetlenség érzetét kelti a jogsértőkben.
Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP
